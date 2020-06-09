追星知多啲：夏夜賞「大三角」 牛郎織女遙望

石澳銀河——夏季空氣污染物較少，亮星多，在光污染較少地方或可見銀河中心。圖中的銀河中心攝於石澳。（彭栩怡提供）

夏季大三角——圖為今年7月晚上10:00面向東面的夜空模擬圖，不難發現由3顆亮星組成的夏季大三角。右方是人馬座和天蠍座，兩星座中間是銀河中心。（彭栩怡提供）

【明報專訊】香港的夏夜裏，星座亮星多，亦可看見銀河中心；加上夏季香港多吹西南風，空氣污染物較少，是理想觀星季節。在6至9月天清氣朗的晚上（約10:00），只要仰望天空任何方位，都能看到由牛郎星（河鼓二Altair）、織女星（Vega）與天津四（Deneb）3顆亮星所組成的「夏季大三角」。在大三角中，最亮是織女星，位於天琴座，較遠那顆是牛郎星，位於天鷹座，天津四則位於天鵝座。在牛郎星和織女星中間的是銀河，也就是民間傳說中的鵲橋，相傳牛郎織女會一年一度在銀河鵲橋相會。

銀河由無數星星組成，由南至北貫穿天空，近南面的人馬和天蠍座之間的銀河中心，是整條銀河最光亮一段。天蠍座很易辨認，形狀像英文字母J，亮星心宿二（Antares）是一顆紅超巨星，發出紅色光芒，有人形容是天蠍心臟。相傳在中國古代，心宿二被視為皇帝象徵，當紅色火星接近心宿二時，「二火並列」有分庭抗禮之意，恐有人意圖謀反，是王者凶兆。

另一旁的人馬座，其中8顆亮星串連起來像尖蓋大嘴茶壺。由於香港光污染嚴重，要到西貢萬宜水庫等光污染較少地方，才有機會看到銀河中心。

■有用資訊

◆觀星日子：

選天晴沒煙霞，能見度高（30公里或以上）日子，在農曆初一前後4天，觀星不受月光影響最為理想

◆準備用品：

地墊、蚊怕水、糧食等；以紅光電筒作一般照明，因人眼對紅光敏感度較低，減少對其他觀星者造成影響。彭栩怡表示：「若沒有紅光電筒，可在白光電筒前蓋上紅色玻璃紙，或用手機App將屏幕轉為紅色作照明用。」

◆觀星地點：

西貢萬宜水庫、北潭涌、大坳門；大嶼山水口、石澳大頭洲