「公屋vintage姐」Keira Ng 復古衣裳穿出自由

任職空姐時，Keira常在歐洲各國短暫停留。她難忘參加當地的復古主題派對，例如圖中派對以1920年代為主題，參加者可以學跳當時流行的查爾斯頓舞、玩撲克、喝苦艾酒，猶如置身100年前的時空。（受訪者提供）

一身復古穿搭，不一定要大灑金錢，有心思和創意更重要。Keira身上的藍裙子，是她在本地二手衣店美芝買到的50元二手貨，經裁縫改窄上身和腰圍後，視覺效果奇佳，甚有1950年代風韻。她配搭的髮型和飾物也不馬虎，除了配襯自己修理的珍珠胸針，她還把劉海捲成二戰時流行的victory roll髮型。（楊柏賢攝）

【明報專訊】公屋家門前，Keira Ng頂着濃妝，搖動大裙襬，回眸一笑。咔嚓一聲——一種本屬於舊時代，卻被新時代女子重新演繹的風韻，凝住在鏡頭之中。她邊擺甫士邊談論對復古的見解，話題一時停留在復古界的新思潮，一時談到她的中東工作經歷。比起豔麗的外表，內裏的故事更引人垂聽。

Keira社交平台上的復古造型照，背景一概是她家門外走廊。「實用嘛，不用特地找場地，反正我在公屋土生土長。」正巧她家住尾房，旁邊是走廊窗，採光一流。有時鄰居看見她拍照，她禮貌地打聲招呼，就繼續舞弄繫於鐵欄上的自拍腳架。日復日地拍攝，朋友給她起了一個簡潔外號：「公屋vintage姐」。

她對復古穿搭的興趣，萌芽於13、14歲。那時Keira着迷於舊電影和歌劇，亮相其中的演員，無不穿著美輪美奐的復古服飾登場，耳濡目染下，她甚至曾夢想當演員，「可惜演戲和唱歌都唔叻」，她笑道。不過，穿戲服倒沒有入門限制，升上大學後，她躍躍欲試復古服裝、髮型和妝容，奮力建立自己的vintage wardrobe，那時她沒想過公屋會是個適合拍攝的地方。

在中東「開竅」 發現香港美

多虧畢業後有兩年時間，她任職空姐，不時駐守卡塔爾首都多哈，「那兒沙塵滾滾，寸草不生，又熱又不方便。對比下，香港發展程度很高，色彩鮮豔得多，指示牌紅藍黃都有，的士有紅有綠」。她形容自己在中東「開竅」，學懂欣賞香港歷史，公屋文化自然是一部分，「在香港拍攝vintage，如果特地找西式景，我反而覺得格格不入」。去年9月，Keira離開航空業回港發展，現時於律師樓上班，仍天天悉心配襯復古造型，並不時到不同屋邨拍攝。

這次首度造訪祖堯邨，她特地穿上一襲藍裙子，好襯托屋邨橘黃的色調。裙子收腰，裙襬撐開，如此剪裁，顯得Keira苗條高䠷。她說，1947年Christian Dior發布的New Look系列，正是這種效果，「我上身較下身闊，收腰傘裙正好平衡身形」。1950年代的女性衣著注重收腰設計，那年代的復古衣著，正正是Keira最愛。她續說：「當時Christian Dior覺得戰時女性形象太硬朗，想為女裝注入柔和感，可惜主流行業將他的概念斷章取義，像是說『戰後女性不需再取代男性工作，回家去吧』的意思。」

復古穿搭重現舊時代的亮麗一面，但當中常被忽略的，是設計背後隱含的問題。例如一條厚重的撐裙，一件收腰的馬甲，可以是優雅的象徵，亦可反過來束縛女性身體。Keira說：「以前有靚衫，但更多是女性權益、貧窮、人權等問題，現時外國不少復古粉絲，都強調vintage aesthetics not vintage values（追崇復古美學，而非復古價值觀）。」穿古著、化復古妝容，不代表要認同該年代的思想。

燕瘦環肥都可以美麗

Keira亦為復古打扮賦予獨有意義。除了因為復古比普通時裝「靚」，復古更給予她在流行時裝找不到的自由，「現在的時裝為了能夠大量生產，會忽略人們身形的不同。但vintage能給你另一種選擇，不需要因為現代的審美眼光而畫地為牢」。她被流行時裝標籤為加大碼的身體，反倒在復古衣裳中得到解放，「有人透過vintage做番自己，覺得自己靚，是我一直想提倡的。大家不需介懷是否穿得誇張，只要穿出自信，自己喜歡，燕瘦環肥的人都可以美麗」。

文：宋霖鈴

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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