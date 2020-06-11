畫師教路 先構圖後落筆

【明報專訊】備好材料後，應如何構圖及落筆，才能畫出一幅似模似樣的壁畫？陳瑞康示範3款壁畫，教授箇中技法，每款壁畫的長闊皆約30厘米。即使家中沒有千呎空間，親子或新手都可享受壁畫樂。

1. 親子共畫

．貼出輪廓

構思簡單圖案後，先以皺紋膠紙在牆壁貼出圖案的輪廓，能防止顏料畫出界

．具象化指示

親子共畫時，家長宜給予具象化的指示。舉例說，畫魚鱗時，請孩子畫出「3」字。繪畫波浪時，可以公仔麵作比喻，讓孩子畫出「公仔麵」

．筆頭樽蓋印圖案

物盡其用，可使用畫筆筆頭或樽蓋印出圖案，如魚眼

2. 新手技法

．突起紋理

如希望豐富層次，筆頭沾上厚重的顏料，在壁上輕輕拉長並按壓，形成突起的紋理

．印象派混色

如要做出混色的印象派風格，先在調色板上輕微混和幾款顏色（混和次數不宜過多，不至完全混合為同一款顏色），再以畫刀在壁上拉壓出混色效果。畫刀可用塑膠刀取代

．灌水法效果

可利用灌水法，混和顏料及較大比例的清水，畫筆沾上顏料水後，在畫的上方輕輕按壓，水流過不同紋理，形成別樹一格的效果。但留意，此做法只適用於已乾透的壁畫上，否則顏料水會混合原有顏料。一般而言，在牆壁上色繪圖後，使用風筒吹約2至3分鐘後，壁畫多已乾透，較突起的紋理則需半天至一天時間風乾

3. 繪畫物件

．「點」出結構

先逐點點出蝦身的結構，然後以直線連繫各點，畫出蝦身。以同一方法畫出蝦頭。此方法有助畫者控制畫中的物件比例

． 加強立體感

蝦身及蝦頭上色後，畫筆沾上白色顏料，在每節蝦殼打上光位，加強立體感

． 突顯輪廓

以黑色顏料畫出每節蝦殼、蝦身及蝦頭之間的邊位，突顯輪廓。手指微微沾水，輕擦黑邊，造成影子效果

． 畫「蝦」點睛

用畫筆頭沾上白色顏料，點於蝦眼上，令蝦眼看上來炯炯有神

．書畫合一

部分人愛書畫合一，會在蝦畫旁寫上「蝦」字