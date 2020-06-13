家居廚神愛煮不愛洗 污糟碗碟一機清

顯示清晰——機身上方設有輕觸式按鍵，可即時找到所需要的清洗模式，另設小屏幕顯示清洗的時間。（黃志東攝）

沸石吸濕——在iQ500底部設有Zeolith烘乾的小機關，自動打開後便能以沸石繼續為餐具吸濕，毋須使用電力。（黃志東攝）

【明報專訊】由於疫情關係，不少人由「無飯煮婦」變身為「家居廚神」，不停研究廚藝，再在社交平台「呃like」。但快樂過後，隨時要花半小時清洗廚具餐具，這項厭惡的後續工作，令不少人萌生買洗碗碟機的念頭。一般人以為洗碗碟機都很大部，頗佔地方，但市場其實有不同尺寸的選擇，甚至有部分型號不用接駁喉管，相當方便。

沸石發熱吸濕 塑膠餐具乾透

對於大家庭來說，每頓飯未計廚具，單是餐具碗筷的數量已經十分驚人，大容量的歐洲款洗碗碟機便較為合用，體積與一般俗稱「大眼雞」的前置式洗衣機相若，安裝也十分便利。最近，德國Siemens推出大型洗碗碟機iQ500，除了容量夠大，又提供70℃水溫清洗功能，以較長時間用熱水冲洗碗碟；再配合熱風烘乾程序，聲稱能去除99.99%細菌。

70℃熱水 + 熱風除菌

除了利用熱水及熱風殺菌，iQ500亦新加入Zeolith烘乾技術，廠方宣稱令塑膠餐具更易乾透。話說陶瓷餐具由於較吸熱，一般在烘乾程序後，陶瓷內會儲存熱力並持續發放，因此過一段時間後，器具表面便完全乾透；但塑膠沒有這種特性，所以不少洗碗碟機在清洗完塑膠餐具及烘乾程序後，器具表面仍會積聚一定水分。為了解決這個問題，Siemens在機中加入天然礦物質「沸石」，有吸濕發熱的特點，當完成烘乾程序後，機體會打開特殊裝置，當中的沸石便會把之前吹熱風時吸收的熱力發放出來，繼續烘乾餐具，再配合吸濕能力，清除塑膠碗碟表面的水分。沸石可以循環再用、毋須更換，也不用額外電力去烘乾，電費也省回。

袖珍版照顧小家庭

除了烘乾功能，iQ500機體亦設有8種清洗程序，方便用家清洗不同器具，例如特強去污清洗、自動感應清洗、短時間高溫清洗、玻璃倍護清洗等。如果怕洗碗聲太嘈，可選擇夜間靜音清洗功能。除了大容量的iQ500，同系列亦有容量較細的坐枱式iQ300，雖然不設Zeolith烘乾技術，但更適合小家庭需要。

■Siemens iQ500／iQ300（型號：SN258I06TG／SK26E821EU）

耗水量：9.5L／8L

容量：約14套餐具／約6套餐具

體積：845×600×600mm／551×500×450mm

售價：$11,990／$4990

查詢：2511 2323

文：勞耀全

編輯：梁小玲

電郵：etrend@mingpao.com