e新品：眼對焦＋追蹤連拍 小孩毛孩 手機一攝即中

【明報專訊】日本的Sony最近趕上5G陣線，在香港推出5G旗艦手機Xperia 1 II。新機主打拍攝能力，備有Sony高階無反相機的強勁對焦性能，機背3個主鏡頭更加入ZEISS T*鍍膜，令拍攝細緻度更上一層樓。

3枚後置鏡頭的手機在市場上不算少，但Xperia 1 II的佈局有點不同，3枚都是1200萬像素，焦段分別為16、24、70mm。其中24mm鏡頭內置1/1.7吋Exmor RS for mobile感光元件，在3鏡頭中面積最大，配合F1.7光圈能提升夜拍能力。而為了提升手機的細緻度，3枚鏡頭都加入ZEISS T*鍍膜，一般看相片未必看得出分別，但如果放大相片至原大，細緻度明顯佔優。

新機亦使用了Sony Alpha系列無反相機的自動對焦技術，可每秒60次自動對焦及自動運算曝光，對焦更快更準；自動對焦及自動曝光的追蹤連拍達每秒20張，拍攝快速移動的主題更得心應手。Xperia 1 II除了支援人眼對焦，也能偵測動物眼睛，無論是拍攝活潑的小孩或寵物，中焦率都進一步提升。為了配合新手機的拍攝性能，手機特別預設了Photography Pro拍攝專用手機App，程式界面跟Alpha相機的相似，令手機的拍攝體驗更像相機。

至於音樂播放功能，Xperia 1 II除了設有3.5mm插槽及支援多種高清音源解碼之外，音訊的連接線位置亦特別調校，將左右聲道干擾降至20dB。同時，亦引入DSEE Ultimate音效技術，利用AI實時自動提高音訊頻率和位元傳輸率，就算播放MP3格式音樂，也能接近高解析度音訊的水平。

■規格

操作系統：Android 10

屏幕：6.5吋21:9 CinemaWide 4K（3840×1644像素）HDR OLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 865

容量：8GB RAM、256GB ROM，支援microSDXC

後置鏡頭：1200萬像素124度超廣角16mm F2.2、1200萬像素24mm F1.7、1200萬像素70mm F2.4

前置鏡頭：800萬像素F2.0

體積：166×72×7.9mm

重量：181g

售價：$7999

查詢：2833 5129

文：勞耀全