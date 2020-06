通識導賞：一飛冲天去 太空旅行不是夢

完成運載「龍飛船」赴國際太空站後,「獵鷹9」號火箭成功垂直降落在大西洋的躉船上,標誌着火箭回收技術的一大突破。該躉船名為「 Of Course I Still Love You(我當然仍愛你)」。(網上圖片)