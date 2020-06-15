衛生處方：免費接種麻疹疫苗

問清問楚——如對麻疹免疫力有疑問或不確定自己曾否感染麻疹，預約接種麻疹疫苗前，應先諮詢醫生意見。（DragonImages@iStockphoto）

【明報專訊】為進一步提升社區對麻疹群體免疫力，衛生防護中心今年2月起，將免費麻疹疫苗補種計劃，擴闊至所有本港成年居民，涵蓋本地或非本地出生人士、少數族裔、專上學生、外籍家庭傭工及經常與遊客接觸的人士。

合資格者可於8月13日前，預約到指定診所免費接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」（MMR疫苗）。

為何接種麻疹疫苗？

麻疹傳染力強，可經患者飛沫或鼻喉分泌物傳染，嚴重會引發中耳炎、肺炎、支氣管炎及腦炎等併發症，甚至死亡；孕婦感染麻疹可導致流產、早產及嬰兒體重過輕等。而患者亦可能會傳染予未具免疫力人士，包括未曾接種麻疹疫苗的嬰兒。最安全及有效預防麻疹的方法是接種MMR疫苗，對麻疹未有免疫力而符合資格人士應盡快接種。

哪些人對麻疹無免疫力？

1. 於1967至2002年出生，沒有於1歲或以後接種兩劑麻疹疫苗，又未曾感染麻疹，很可能對麻疹無免疫力，建議補種。

2. 一般情况下，1967年前出生人士，由於當時麻疹在全球多個地方及香港仍屬風土病，故可視為透過自然感染而對麻疹具備免疫力。但如果能出示化驗證明顯示對麻疹沒有免疫力，建議補種。

人人都適合接種MMR疫苗嗎？

一些人士不宜接種，例如懷孕婦女、曾接受MMR疫苗後出現嚴重過敏反應、因疾病或治療而導致免疫功能受嚴重抑制、接種當日發燒或不適等。如有疑問，請諮詢醫護人員意見。接種前，醫護人員亦會評估，包括接種者的健康情况、過往接種紀錄，以評估接種者是否適合接種。

有意參與接種計劃的市民需要預約。詳情可參閱衛生防護中心網頁：www.chp.gov.hk/tc/features/101938.html

文：唐雅頴（衛生署項目管理及疫苗計劃科高級醫生）