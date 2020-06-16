圓潤靚桃 色香誘人易受傷

黃金桃果皮和果肉都呈黃色，果肉細密爽口，味道甜美，富桃香。當造期為8月下旬至9月下旬，最重可達250至300克，6至7月收成體積較小的溫室桃。顏色鮮明，飽滿和對稱者為之靚。圖為山梨縣黃金桃（$88/盒，每盒2個，欄之選）（林靄怡攝）

白鳳是白桃與「橘早生」交育而成，果皮下半較白，上半被日曬的部分呈紅色，體積大，最重可達250至300克。果肉柔軟，多汁，甜味適中。色澤漂亮，左右果肉近乎對稱為上品。圖為和歌山縣的白鳳桃，秀等級。（$388/盒，每盒5個，欄之選）（林靄怡攝）

【明報專訊】7至8月是日本水蜜桃的當造期，由於果肉甜美多汁，順理成章成為香港人夏日最愛吃的水果之一。不過，愛吃歸愛吃，很多桃迷也不知道水蜜桃原來是「容易受傷的水果」，揀桃拿桃時經常誤傷果肉，令外觀大打折扣。請來水果達人，除了教讀者拿桃的正確方法，也提供揀水蜜桃的要訣，保證你買到完整無損的靚桃回家慢慢歎！

記者6月初於果欄的欄之選水果店已看到有日本水蜜桃，其負責人陳志浩（Edward）指在溫室培植的水蜜桃，5月左右開始收成，以禮盒裝發售。「7至8月是當造期，有農地桃，即是在桃樹農地種植的水蜜桃，體積較大和更甜美，價錢相對較貴。如果要揀高品質可選農地桃，送禮則可考慮禮盒裝溫室桃。」香港的日本水蜜桃，主要來自山梨縣、岡山縣、和歌山縣和長野縣，今年多了熊本縣，當中以山梨縣的水蜜桃產量最多，名氣最大。現時，本港有白鳳、日川白鳳、清水白桃、黃金桃等品種，最大路的是果皮呈紅色的日川白鳳，較受歡迎的是果皮偏白色的清水白桃，較晚收成的有呈黃色的黃金桃。

飽滿偏圓 左右對稱 皮色鮮明

日本農林水產省的資料顯示，日本的食用桃超過100個品種，要選靚桃，Edward指有較大路的方法。「首先形狀要飽滿偏圓，中間凹痕清晰可見，左右果肉大小和形狀對稱，為之靚桃。」其次是果皮顏色要鮮明，紅色果皮的紅要鮮紅，清水白桃的果皮底部要白，上半呈鮮粉紅色，當然黃金桃要亮麗的黃色。還要注意「果氣」，靚桃會散發香甜的桃味，不過如果甜味太濃烈，便要留意桃子是否熟爛。

6月吃溫室桃 特秀最甜美多汁

最後要看標籤的等級，日本的水果普遍分為無、良、優、青秀、赤秀、秀和特秀等不同等級，水蜜桃的標準是按尺寸、形狀、果皮的色澤、糖度等去界定等級，特秀是最高級別，糖度達13.5至16度之間，形狀圓而飽滿，沒有瘀痕，肉甜多汁。

不少桃迷或許會問：「春日居」和「大糖嶺」又是什麼級別？其實兩者不是等級，而是山梨縣最高級的水蜜桃品牌，以春日居和大糖嶺的特秀級白鳳比較，兩者的糖度都在13.5至16度之間，形狀顏色同樣出眾，不過前者桃味較濃，後者偏甜和果汁豐富，各有捧場客。有一點要注意的是所有品種的收成時間不同，6月主要是溫室水蜜桃，7至8月主要是和歌山縣和山梨縣的水蜜桃，8月下旬至9月則是黃金桃，如果這時候果販向你說6月的黃金桃最靚，基本上是騙你的。

存放雪櫃蔬果格 免吸異味

高級食材店菓道負責人丁濤本身是水果迷，她感嘆許多人拿上手的方法不正確而「誤傷」水蜜桃，在果肉上留下「瘀痕」。「水蜜桃是一種很敏感和易受傷的水果，取桃時，手切忌像五爪金龍般抓桃子，否則手指會過分用力致壓損桃肉，留下啡色瘀痕。最好是雙手托起兩邊發泡膠包裝取出桃子，然後輕力放在掌心，減少接觸桃面和製造瘀痕的可能。」購買後宜立即食用，若存放於雪櫃，0℃至4℃可保存3至4天。「家用雪櫃通常有其他餸菜，桃放在下格會『吸收』其他味道，最好存放於蔬果保鮮格，隔去其他味道。」若買回來的水蜜桃未至全熟，可以放於紙袋或膠袋中，於室溫催熟2至3天，散發香甜桃香，果肉明顯變得軟腍時便可食用。

若要吃更新鮮的水蜜桃，最理想是農地直送。日本食材網店Oisix與桃農伊東先生合作，推出「日本山梨縣伊東先生的水蜜桃」，由伊東的農地直送水蜜桃來港，7月主要有淺間白桃、日川白鳳和加納岩白桃；8月有川中島白桃、曉（白桃和白鳳交育而成），另外還有白鳳、清水白桃和御坂白鳳等多個品種，雖然購買時不能選擇桃種，但保證品質最新鮮。今年暫定6月25日發售，價錢和詳情未公布，去年單個售$58.8，可作參考。

■Info

欄之選

地址：油麻地石龍街1號（果欄）

查詢：6016 8813

菓道

地址：元朗安寧路1-3號 順興樓地下2號

查詢：5923 3329

Oisix日本食材網店

查詢：hk.oisix.com

文：陳麗斯

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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