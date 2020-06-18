聯乘黑超演繹建築美學

【明報專訊】很多時裝迷仍然懷念2009年以前的Maison Martin Margiela，皆因品牌靈魂Martin Margiela正是於該年離開自己一手創立的品牌。雖然今天由John Galliano擔任品牌創意總監仍佳作頻頻，但畢竟品牌也改名為Maison Margiela，過去的味道始終不再。反而品牌副線MM6 Maison Margiela偶有承襲Martin Margiela神髓的單品，供資深粉絲緬懷一番。

但每個品牌發展都必須向前看，不能只從舊檔案中翻炒再翻炒。MM6 Maison Margiela最近就與德國眼鏡品牌MYKITA推出聯乘太陽眼鏡系列。眼鏡設計靈感源自MM6 2020秋冬系列的輪廓，框架結構充滿建築感，亦頗有MMM年代出品的味道。材料採用MYKITA研發的MYLON物料及3D打印技術，除了質感獨特，亦令加大碼的太陽眼鏡變得輕盈。MMCIRCLE001和MMCIRCLE002型號眼鏡的分別在於鏡片形狀，備黑色，藍色，裸色和白色選擇。

查詢：MM6 Maison Margiela 海港城店 2620 0800

文：John Wan