知多啲：危害本土物種 阻森林復修

【明報專訊】嘉道理農場暨植物園自2000年開展外來入侵物種調查和移除計劃，根據統計，園區當中發現有薇甘菊、馬纓丹、四季秋海棠等多種外來入侵物種。而嘉道理農場一直致力推行森林復修計劃，栽種本土的植物品種，以達至生物多樣性，植物保育部教育主任李潔華說：「薇甘菊在這些入侵品種中是最具侵略能力。它們生長的速度很快，會覆蓋在本土物種上，不但搶走本土物種的營養，讓其他植物無法完成光合作用而枯萎，也讓森林復修計劃受到影響。」

生長快速 難徹底根除

李潔華指出，只要有陽光的地方，薇甘菊便能生長，所以無法估計它們影響的範圍有多大。問到會否考慮引入薇甘菊的天敵如昆蟲等作生物防治，李潔華表示，因擔心此舉會影響或危害其他植物，所以不會採用。而天然農藥對薇甘菊的作用不大，加上擔心噴灑農藥會影響在薇甘菊附近生長的植物，所以主要用人手拔除的方法。「因為薇甘菊的種子靠風力傳播，我們通常在薇甘菊開花之前清理，之後再將其焚化或送去垃圾堆填區，以免它們接觸泥土再次生長。」李潔華指出，薇甘菊是嘉道理農場每年均需面對的難題，儘管員工已經一有時間便去清理，但奈何薇甘菊生長速度太快，難以徹底根除。