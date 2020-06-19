陶瓷彩繪金魚 盤中暢泳消暑氣

其他推介——Kibby推出多個不同夏日玻璃陶瓷藝術班，例如2小時的小鳥玻璃杯手繪班（每人收費$480，包兩隻杯等材料，上圖），以及2小時夏日陶瓷藝術特別班（每人$580，包材料，下圖）。（黃志東攝）

立體金魚——在玻璃碟上以礦物顏料手繪立體金魚，在碟中注入水後金魚恍如在清澈的魚池裏游動，予人涼快感覺。（黃志東攝）

【明報專訊】提起夏天，你會聯想到什麼？

不少香港人會答：濕、熱、雷暴、沙灘、游水、颱風等等。但如果問日本人相同問題，其中一個答案肯定是金魚。日本人認為在夏天看到在水中游來游去的金魚，會讓人產生涼快感，帶來消暑的效果，因此每逢夏天，當地便會湧現大量以金魚為主題的產品、祭典和藝術活動等。本地有陶瓷彩繪教室便推出以金魚為主題的夏日工作坊，除帶來透心涼的感覺外，也可為暫時不能飛到日本旅行的哈日族，帶來東瀛的夏日感覺。

本地陶瓷彩繪教室Charmant的創辦人Kibby，6年前在日本修習陶瓷藝術（Porcelarts），也被日本人這股夏日情懷潛移默化，因此當她構思一個適合初哥體驗的夏日工作坊時，便第一時間聯想到以金魚為主角，推出玻璃碟陶瓷彩繪班，手繪在水中暢泳的金魚。「構圖靈感源自我曾買過的金魚啫喱，半球形的透明啫喱內有立體金魚啫喱，透明元素帶來清涼感覺，因此今次繪畫的媒介，由平時使用的陶瓷器皿轉用透明玻璃碟，增添涼快感覺。」

工作坊主要運用陶瓷彩繪（Porcelain painting）技巧，所謂彩繪簡單來說其實是手繪，分別在於繪畫時使用陶瓷適用的顏料，在陶瓷或玻璃皿上手繪圖案，器皿經燒製後，顏料永不脫色。「今次工作坊的定位是入門班，只用4種顏色，構圖較簡約。」Kibby說畢立刻示範，由調色至在玻璃碟上繪畫金魚、海草和池水，憑她純熟的畫功，半小時內便完成手繪部分。「零手繪經驗的學員大概花1小時多也能完成，若對繪畫沒自信的，我會提供草稿讓學員放在玻璃碟下照着繪畫。」

畫錯可改 適合新手

萬一畫錯也不用擔心，Kibby說只要礦物顏料未乾透，可以用像「橡皮擦」的刮筆刮走錯誤部分，重新繪畫。她續指，顏料分為油性和水溶性，油性比較有光澤，需要起碼數小時以上才能自然乾透，可以隨時抹走重新繪畫，適合繪畫較複雜的圖案，例如金魚。水溶性的顏料色澤較水潤，約半小時至1小時內便會乾透，通常於作畫的最後階段，繪畫池水之類的背景時使用。

■金魚玻璃碟陶瓷彩繪

做法：

1. 準備工具——準備礦物顏料粉、油性調合油、水溶性調合油、透明玻璃碟、刮筆、海綿、畫筆、調色板等工具

2. 混合顏料——把橙紅色、黑色和綠色的礦物顏料粉和油性調合油混合成油性顏料

3. 平頭筆繪金魚——手繪圖案，繪畫次序為先畫兩條金魚，然後是海草，最後是池水。最先畫魚肚，然後是魚尾、魚鰭，最後是魚眼。用平頭畫筆沾上橙紅色顏料，繪畫兩頭尖的橢圓形，作為魚肚，其中一頭尖端為魚頭，另一尖端為連接魚尾的部分

4. 繪畫幼細部分——用幼畫筆沾上橙紅色顏料繪畫魚尾和魚鰭後洗淨；再沾黑色，在魚頭兩端點上兩點作魚眼後洗淨，最後沾上綠色顏料繪畫海草

5. 印上池水——把藍色礦物顏料粉和水溶性調合油混合為水溶性顏料，用海綿沾上顏料，在碟內印上一圈藍色顏料作為池水，整個繪畫過程約1至1小時半。Kibby最後會幫學員把完成手繪的玻璃碟放進600℃的窰內燒6小時，接着降溫10小時後通知學員取回作品

■小貼士

‧草稿輔助

Kibby可提供草稿給初學者放在透明玻璃碟下跟着圖案繪畫

‧單邊漸層法（Stroke）

沾濕平頭畫筆，其中一面的筆側沾上大片顏料，塗在玻璃碗上，顯示由深色至淺色的漸層顏色，可增加所繪物件的層次和立體感，是基本彩繪的技巧之一

■info

金魚玻璃碟陶瓷彩繪班（入門班）

地址：尖沙嘴漆咸道南87至105號百利商業中心15樓1531室Charmant

學費：$420（周二及三、周五至日開班，包所有材料，須報名）

時間：2小時

查詢：fb@charmant.jp

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com