創意線香座 海浪手中翻騰

大小尺寸——參加者可視乎使用線香的長度，選擇製作的海浪線香座的尺寸，約20厘米長的大尺寸適合長線香，而長約10厘米的小尺寸適合短線香。（蘇智鑫攝）

Black Ice系列——曉至將於6月尾在太子開設新門巿，圖中為Black Ice系列，有高身杯（左，$380）和日本清酒瓶及酒杯套裝（$1020）。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】本地年輕陶藝工作者Grace，於2015年成立曉至工作坊，一年多後在長沙灣開設陶藝工作坊，創作陶瓷和開班教做陶瓷餐具和家品。「我最為人認識的作品是Black Ice和月球系列，其實我第一件作品是海浪系列，今次開設全新線香座手揑班也加入海浪元素，為炎夏帶來暢快感覺，令人放鬆受疫情影響的緊張心情。」

可插線香或作擴香座

陶瓷整體像在海面上高揚的海浪，充滿動感。海浪頭為線香插座，中央開孔方便插入線香，海面部分的線香座亦可滴上香薰，作擴香之用。此線香座最大特色是把兩種顏色的礦物陶泥糅合成雲石紋效果，並以手揑技巧塑造出海浪的立體形態。對於陶藝初哥來說，此班非傳統的手揑陶瓷班，可以使用工具輔助，亦能夠自由地創作海浪模樣，比較有趣。製作過程中最重要防止空氣在泥塊中產生，以防燒製時，空氣膨脹導致陶瓷裂開。

■海浪線香座手揑班（海藍色和小尺寸）

工具：

白色和藍色陶泥、白色泥漿、轉盤、陶藝刮刀、修坯刀、鑽孔工具、木板、擀麵棍、海綿、畫筆等

做法：

1. 切陶泥——用魚絲把白色和藍色陶泥各分為4塊泥

2. 黏泥——把藍色泥和白色泥塊互疊黏實，然後扭泥至出現雲石紋。用魚絲把雲石紋泥切成4塊泥，再黏實，雙手大力拍打雲石紋陶泥成圓球狀，並拍走泥塊之間的空氣，以防燒製時，空氣膨脹導致陶瓷裂開

3. 擀泥——用掌心把球形拍扁，在陶泥兩旁各放上兩片木條，用擀麵棍擀泥至木條高度。取出陶泥，使用工具撫平表面裂痕和突起的氣泡。然後把泥切成長約12厘米，闊約6.5厘米的舌狀長形陶泥板

4. 彎泥——使用擀麵棍擀薄陶泥舌尖部分（約佔陶泥板的三分之一）。把泥放在轉盤上，用手把舌尖部分向內彎。彎起的部分為海浪，陶泥板部分為海面

5. 刮坑——使用修坯刀在海面上不規則地刮出菱形凹坑，愈近海浪位置，凹坑愈深，以營造出大浪時海面高底不平的效果

6. 畫浪——畫筆沾滿泥漿，隨意地黏在浪花的上下位置，浪花頭的位置，可黏上更多泥漿，呈現浪花翻騰狀態。用開孔工具在浪頭中央開孔，成線香插座。最後用微濕海綿再次撫平「海面」陶泥，便可放進窰內燒製

■小貼士

如陶泥在揑製時表面出現氣泡或裂痕，需用微濕海綿撫平和修補裂痕

■info

海浪線香座手揑班

地址：長沙灣永康街79號創匯國際中心 10樓C室曉至工作坊

學費：$600（大尺寸，長約20厘米×闊約8厘米）；$380（小尺寸，長約10厘米×闊約5厘米）；包所有材料，可選灰藍色或海藍色

課堂時間：2至2.5小時

查詢：fb@hiuchi.art

註：6月尾新增門巿（地址：太子道西202號2樓）