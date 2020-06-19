工作移民：工作假期揀啱工 加快移民進度

【明報專訊】90後的Liz Chan在香港讀大學時，其中一個學期到美國做交換生，畢業後曾從事市場推廣工作。2015年9月，她跟當時已準備結婚的男友一同申請一直嚮往的加拿大多倫多工作假期，但當時未想過移民；同年12月獲批，翌年兩人婚後便出發。「本來打算隨便找份售貨員，但朋友建議找份有助移民的工作。」到達多倫多後，她經求職網站找到市場銷售助理一職。

技術移民可走「快速通道」

2017年，她和丈夫透過網上系統快速移民通道（Express Entry），循「技術移民」途徑申請移民。Liz說「技術移民」其中一個要求，是申請人需在最近3年內累積至少連續1年的加國技術工作經驗，職業類別要獲當局認可。她工作假期的工作屬A類，即需要大學學歷的專業職位，並連續任職1年。Liz在2018年4月底獲永久居民身分，由2017年10月申請「永居」起計，約花了6個月。

要求：高學歷、具管理經驗

據資料，網上系統快速移民通道申請要求較高，一般要求擁有高技術、學歷和具管理經驗的年輕人，較理想是學歷碩士以上、年輕（30歲後機會較低）、IELTS 成績聆聽最好有8分，其餘試卷7分。

■網上系統快速移民通道

www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry

■勞工處工作假期計劃

www.whs.gov.hk/tc/news_detail.php?id=44