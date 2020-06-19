沙發薯：生唔生？ 家長的誠實聲音

【明報專訊】早前無意看到港劇《多功能老婆》的一些片段及主題曲，發現雖然香港未能「50年不變」，但至少在這電視台上還是有機會成真：無論是劇集的意識形態到有關女性、家庭、婚姻等的思維，竟然與1994年同台同一編劇製作的《再見亦是老婆》幾乎一樣。

地球其他角落，同類型有關婚姻、家庭關係的電視劇已經進化了無數次，像BBC 2007年受歡迎電視劇Outnumbered就以寫實手法捕捉家庭的平凡日常生活，講述兩公婆如何被3個煩人的子女「打倒」。又或是長壽的美劇Modern Family，亦提供不一樣的「家庭」觀察。

近年最重要的作品當然要數大熱劇Catastrophe，打開「現實愛情關係」的新一頁。年近40的單身女人與倫敦公幹的美國情人一夜情意外懷孕，二人決定博一鋪，展開正式關係。整套劇集用極之誠實兼現實的角度講述這對情人的關係，當中不乏討論他們與子女又愛又恨的複雜關係。Catastrophe後，其編劇兼演員Sharon Horgan寫了2016年有關離婚的Divorce、2017年有關育兒及家庭生活的Motherland，繼續用現實幽默角度寫出現代家庭與婚姻的面貌。接着，今年再有幾套流着同樣血脈，探索現代家庭生活的作品，例如Apple TV的首部原創英劇Trying。

Trying的頭一幕便已清楚告訴你這是套啜核的英國喜劇：男女主角在巴士回家途中，發現計錯數，快錯過排卵期，於是決定在只得另一個熟睡乘客的巴士上層做愛。二人快速完事，但那乘客亦同時快速睡醒……此劇就是講述這對搞鬼的30多歲情侶嘗試有小孩子的歷程。

生孩子 為了日後有所寄託

經歷過體外人工受精（IVF），二人接受無法有親生孩子的現實，唯一選擇只有領養。故事便是由此展開，圍繞着二人搖擺不定，不知道自己應否有孩子的心路歷程。二人對話通常十分赤裸：他們想要小孩的原因，不是為愛不是為組織幸福小家庭，而是只怕自己日後人生無所寄託，進而令二人關係變得疏離。這種對傳統倫理的觀察及反思，在香港還是算非主流聲音。而今年另一套新英國喜劇Breeders，亦同樣充斥着這種有別於主流的家庭概念。

Breeders講述一對對育兒毫無技巧和耐性的父母的故事，亦是劇集其中一創作人兼飾演主角Paul的Martin Freeman，從自己作為父親的親身經歷取樣改編而成。劇中Paul與女友Ally育有一兒一女，Paul雖然平常是個好好先生，正正常常，但對着仔女卻變成另一個人，爛口脾氣差大聲呼喝，連他自己都感到自己是個怪獸，不是一個好人。

此劇全是有關作為現代父母的難處，生活本身已不易，正職工作更是累人，再加上育兒就便是難上加難。能夠有正常生活同時能夠在煩人的孩子面前保持你的cool，可以嗎？劇集似乎告訴我們這幾乎是不可能：二人常疏忽照顧子女，令兩個小朋友頻頻有家庭小意外而需到急症室求醫，最終被醫院發最後警告，驚動兒童福利機構。

人生不是一條checklist，生兒育女不是一個任務。誠誠實實，不如認清自己想要，才決定生唔生？

文：陳Damon（chandamon.com）