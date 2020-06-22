三大陷阱：客廳 廁所 睡房 改裝家居 安全「登六」

增設扶手——洗手間加設扶手，方便淋浴及如廁後，能借力站立及行走。（黃志東攝）

改裝趟門——經裝潢後，客廳的一半位置劃分作睡房，客廳與睡房之間以和式趟門分隔，空間感大增，方便輪椅進出，而且光線充足。（黃志東攝）

【明報專訊】不少銀髮族計劃退休時裝修家居。香港人平均壽命超過80歲，往後廿個年頭，長時間待在家裏，故要打造一個能放心安老的家，為日漸衰老的身體，未雨綢繆。裝修時由家具、裝置以至材料的選擇，都有不少注意事項。

拉開分隔客廳和睡房的和式趟門，自然光投進廳內，全屋一片明亮。葉桂榮雖患有小兒麻痹症，不良於行，但早年體力佳，只需靠拐杖行走，在家中行動尚算自如。然而，剛剛「登六」的他，現需以輪椅代步，他憶述家居尚未改裝前，有不少慘痛經歷。

光面磚易跣 長者低估客廳風險

未改裝前有多處摔倒陷阱，如浴室沒有加裝扶手，室內牆壁及地板皆鋪上光面磚，一到回南天，變得濕漉漉。有一次淋浴後，他不慎滑倒，扭傷足踝，「隻腳腫到像豬蹄」。

隨年紀增長，行動受阻，這些陷阱不單是葉桂榮的困擾，也是任何一個人都要面對的問題。

浴室、客廳及睡房是長者摔倒的高危點。香港理工大學康復治療科學系副教授方乃權表示，長者肌力及平衡力大不如前，容易跌倒。根據2015年房協及理大的共同調查，長者於家居內最常摔倒的地方為客廳，其次是洗手間，第三高危是睡房。不少長者以為浴室是頭號陷阱，低估客廳的摔倒風險，警覺度不足，往往因急於轉身拿電話、爬高取重物等，失平衡而跌倒。

木紋磚防滑 複合地板具彈性

針對以上3個高危位置，社企「長屋設計」去年為葉桂榮改裝家居，創辦人之一雷煒程表示，部分長者家居使用實木地板，長年使用下，地板拱起翹曲，令跌倒風險大增。另外，不少家居牆角及枱角均為尖角設計，摔倒時一旦撞上尖角，會傷上加傷。為避免以上風險，設計團隊為葉家改鋪具防滑功能的木紋磚，質地較硬身，可供輪椅出入。

除了地磚，亦可考慮複合地板。室內設計師陳丞軒建議選耐用程度高的複合地板，不但較瓷磚溫暖，亦較實木地板及地磚具彈性，長者一旦不慎跌倒，可減輕痛楚。但若家中有使用輪椅人士，就不宜選用複合地板，因為地板較軟身，輪椅長期輾過，容易刮花。

室內燈光亦要改善，以免燈光不足，令長者行走時看不清障礙物而絆倒。陳丞軒表示，客廳燈光太黃，容易感到疲倦，燈光太白，像置身醫院，失去溫暖感。因此他多用米黃燈，顏色白中帶黃，同時在設計上花心思，在客廳最高處掛一盞黃燈，離地面較近位置才放置白燈，更能呈現米黃色的燈光效果。

浴室加裝扶手 宜先探測牆身

至於洗手間，首重防滑設備，加裝扶手必不可少。葉家洗手間改頭換面，企缸入口處及馬桶旁安裝了扶手，方便淋浴及如廁後，能借力站立及行走。雷煒程表示，扶手款式林林總總，包括不鏽鋼、具坑紋的塑膠扶手等。加裝扶手前，需先用探測儀檢測牆身情况，如屬空心磚牆或鋼筋外露，就不宜裝扶手。

另外，沐浴板亦是浴室重要裝置。方乃權表示，若使用浴缸，可購置沐浴板，配以扶手，讓長者可以坐在沐浴板上出入浴缸，方便借力，減少滑倒風險。如使用企缸，一般家庭企缸缸邊高度為7至10厘米，長者出入時容易絆倒。所以改裝家居時，需減少高低落差，如企缸過高，會建議拆走企缸。另外，各門檻最高限於2.5厘米。

改用趟門方便輪椅進出

在摔倒高危陷阱中，睡房排第三位。房間空間過窄，會造成不少問題。葉桂榮曾就此吃了苦頭。裝修前，一次意外，需急召救護車送院，但因睡房間隔狹窄，救護員不能把擔架牀推至房內，「最後救護員要以牀單，像裹屍般包裹着我，再放至擔架牀上」。

為了加闊睡房，設計團隊將客廳一半分作睡房，擴闊睡房面積。客廳與睡房之間以和式趟門分隔，趟門不但比傳統掩門更能騰出空間，方便輪椅進出，其透光設計亦能讓光線直射至廳內，使室內光線充足。陳丞軒提醒，裝修睡房時，需有未雨綢繆的心態，預留位置擺放輪椅、醫療牀等日後可能需派上用場的物品；甚至考慮預留位置，放置梳化牀，供日後照顧者使用。除了以上注意事項，同時需兼顧長者的心理因素，如睡牀位置靠牆而放，使長者睡眠時有所依傍，較有安全感。

退休人士打造能養老的安樂窩時，不單着眼於建築用料及裝潢設計，還要與家人多溝通。陳丞軒表示，在過程中，子女與父母不妨開心見誠溝通，了解彼此需要。舉例說，年輕人一般認為室內毋須安裝暖氣，忽略長者身體較弱，需要多加禦寒設備，「作為照顧者，要嘗試代入長者角度，多詢問對方意見」。

文：鄧安琪

編輯：林曉慧

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