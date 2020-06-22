知多啲：腦退化中風 摔倒風險大增

【明報專訊】隨着年紀漸長，長者的肌力及平衡力漸漸流失，加上運動不足，跌倒風險大增。方乃權表示，房協及理大2015年的調查，訪問了456名長者，近四分之一在過去12個月內曾摔倒，當中約16%曾摔倒1次，約4%曾摔倒2次或以上。

除了年紀漸老，長期病患亦會令摔倒風險大增，以下類別的人士要注意：

‧認知障礙症

認知障礙症有輕度、中度及重度之分，病况嚴重者會出現幻覺，看見不存在的影像，摔倒風險大增。綜合研究文獻，認知障礙症患者的摔倒風險介乎30%至70%。

‧中風

在2013年，東區尤德夫人那打素醫院聯同香港理工大學做的研究，訪問95名中風患者，發現跌倒風險有53%，即每10個中風患者中，有5人每年至少摔倒1次。

‧柏金遜症

柏金遜症患者步履不穩，容易摔倒。2005年美國研究顯示，患者摔倒風險高達70%。

方乃權表示，職業治療師建議以上長期病患者改裝家居設施，如加裝扶手、浴室設可坐下的位置等。綜合研究數據，改裝家居後，中風患者、柏金遜患者等高危一族跌倒風險大降約40%。

然而，在香港，改裝家居又是否容易？對於居住在劏房的長者來說，方乃權坦言家居的改裝空間不大，因部分劏房的廚廁屬共用地方，不得裝修。但長者的跌倒風險與家居面積成正比，居住劏房的長者摔倒風險未必最高，因家居愈大，沒有物品可作依傍的空間愈多，令長者的摔倒風險大增。