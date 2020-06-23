九龍灣遊小曼谷 看四面佛

【明報專訊】「最近去咗邊度玩？」曾經是香港人跟朋友碰面的開場白，但自從新冠肺炎殺到，環球疫情一發不可收拾，各國政府急忙封關，外遊已變得遙不可及。幸好，香港是個多元社會，彈丸之地，聚集了不同種族的居民，把各自的文化發揚光大，就算無得飛，香港人仍可感受世界各地的風土人情，是次精選幾個充滿泰國風情的景點與體驗，一起感受在港「外遊」的樂趣！

泰國超過九成人信奉佛教，要數曼谷市中心最為遊客熟悉的宗教場所，一定非BTS Chit Lom站附近的四面佛（四面神）莫屬，但原來香港亦有數座四面佛，而當中最具規模的，應該是位於九龍灣、今年4月才正式對外開放的香港四面佛。

24K鍍金佛像 製作精細

由本地企業全資贊助的香港四面佛於2017年建成，為了呈現最正宗的泰國四面佛，不但請來在泰國藝術大學Silpakorn University主修藝術、雕塑與平面藝術的創意大師Wongsawat Wongprasert負責整個設計，建造所用的材料亦幾乎全部由泰國入口，佛亭及佛像底座上精細華麗的泰式馬賽克圖案，還有佛像的24K鍍金工序，亦是出自泰國工匠之手；就連於現場負責每日3場酬神舞蹈儀式的樂手及舞者，也是從泰國藝術大學請來的高材生，不惜工本的認真程度實在讓人驚歎！

免費提供線香 每日3場酬神舞蹈

由於位處大廈前院，與喧鬧的馬路有一定距離，四周環境亦相對空曠，周末遇上九龍城的泰國社群前來參拜的話，確實讓人有種出走旅行的錯覺。值得一提的是，公眾可於開放時間內免費進入參觀，場地免費為善信提供線香，亦歡迎善信自備供品，若需要專業樂手及舞者團隊代舞的話，則建議最少提前一天以電話預約，善信只需隨緣樂助，並沒有固定收費。

■Info

香港四面佛

地址：九龍灣啟祥道17號高銀金融國際中心前院

查詢：www.brahmashrine.org.hk

文：Travelloner單身旅子

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com