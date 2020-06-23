跳泰國宮廷舞 做手唔易學

【明報專訊】到泰國旅行，不少人都喜歡在行程中加插文化體驗，好動的會選泰拳班，親子則適合烹飪課，在香港，上述兩種體驗都不難找，更驚喜是連泰國當地都相對冷門的傳統舞亦有開班。

2016年成立的香港泰國文化協會，是個在香港推廣泰國文化的非牟利機構，創辦人Titima Runguphan父親是泰國人，母親是香港人，自小過着港、泰兩邊走的生活，熟悉兩地文化，自言因當年轟動一時的秀茂坪童黨燒屍案中，有傳聞指有犯案少年擁泰國血統，引來母親家中長輩一句「乜啲泰國人咁暴戾㗎」，便立志藉宣揚泰國文化來平反大家的誤解。協會定期舉辦不同程度的泰文班、烹飪班、手工藝工作坊、傳統舞蹈體驗及常規課程。

提起泰國傳統舞蹈箜（粵音「空」）舞（Khon），你可能對於手工細緻的塔式尖帽跟華麗鮮艷的戲服不陌生。Titima解釋，這種起源於14至18世紀阿育陀耶王朝（Ayutthaya Kingdom）的舞蹈，主要演繹泰國長篇史詩Ramakien的故事，原本是王室成員的專屬娛樂，流傳到民間後，漸漸洐生地區特色，題材亦變得生活化，但對做手及馬步的講究始終沒變。1小時的體驗班，學員會在泰籍舞蹈導師的指導下，學習兩段簡短的舞蹈，從熱身拉筋開始，已徹底體現箜舞對舞者身體柔軟度的要求，到練習做手的時候，更完全明白專業舞者為何要從5歲開始學習，因為年紀愈大，手掌柔軟度愈低，若手指無法形成優雅弧度，會令舞蹈美感大打折扣。報讀體驗班毋須任何舞蹈根底，若學員有興趣，更可參加每周1堂的常規班，進一步學習這種泰國傳統藝術。

備註：疫情期間只有泰文班照常開設，舞蹈及烹飪班預計8月復課，詳情可留意協會網頁

■Info

◆香港泰國文化協會（教學中心）

地址：佐敦上海街80號華海廣場2201-2202室

查詢：www.thaicultureasso.com