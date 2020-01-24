流線SUV 實用舒適搶攻小家庭
文章日期：2020年06月24日
【明報專訊】受新冠疫情影響，經濟難免下行，不過亦造就不少「筍貨」，對於精打細算又有買車、換車需要的消費者來說，正是以實惠價格買入好貨色的黃金機會。芸芸不同款式新車中，最吸引的要數家用SUV。多款型號均以極具競爭力的定價吸客，比雖便宜但車廂空間狹窄的小車、揭背車，顯得更實用抵買。
目前在港有售的5座位家用SUV，平均車價約在20萬至30萬元水平，普遍比可供7人乘坐的多用途車（MPV）便宜，但車廂空間感及闊落程度遠勝傳統私家車；加上車款眾多，車身及車廂設計又各具特色，自然吸引不少中產家庭選為換車目標。
定價具競爭力 空間佔優
以到港不久的萬事得（Mazda）全新車系CX-30為例，它的入門版定價（$269,990）比車身尺碼細一截，同樣開售沒多久的新一代揭背車Mazda3還要便宜兩萬元（Mazda3 Fastback售$289,990）。兩部車的引擎規格可說是一模一樣，排氣量、最大馬力及扭力相同，但論乘坐感則以CX-30明顯佔優，對於大部分着重車廂空間的本地買家來說，相信會選CX-30。
滲入跑車式線條 營造動感
CX-30的車身尺碼介乎同廠小型SUV CX-3及面世已有一段日子的中型SUV CX-5之間，由此可見市場正朝精品化或專門化發展，以此吸納不同要求的SUV買家。CX-30另一項特點是它的造型滲入了跑車化的流線形元素，車頂以至車身的主題線（feature line）都在接近車尾的部分下潛，營造出較強動感，比方方正正的傳統越野車和SUV順眼，亦容易討好主流車迷。
車廂設計媲美行政房車
以往的SUV，車廂設計及製作往往顯得粗枝大葉，但隨着市場競爭激烈，新型號SUV的車廂已朝高級車方向發展，即使只是20多萬元車價的CX-30，車廂已採用不同色調的人造皮革物料，營造精緻講究的觀感，甚至可以說，整體質素已逼近傳統行政房車。
誠然，以新款Mazda3底盤作為開發基礎的CX-30，車身尺碼不及MPV或可供7人乘坐的大型SUV。不過由於車廂頭頂空間比傳統私家車寬敞，故置身其中，仍會覺得舒適愜意，加上外觀滲入了跑車感覺，對於夢想擁有跑車的年輕買家來說，它會是一款融合理想與現實的新車。