流線SUV 實用舒適搶攻小家庭

新車採用跟同廠Mazda3 Fastback規格相同的2.0L引擎，它是一款着重低轉扭力的機器，起步加速反應頗為爽快。（莊達民攝）

前座（右圖）備有電動調校功能，包圍感及承托力都有不俗表現。而後排（左圖）的腳位略嫌狹窄，但由於頭頂空間充足，仍能給人寬敞感覺。（莊達民攝）

抵港不久的CX-30，主打小家庭和年輕車主，大小適中的車身及流暢外形，比不少方正的SUV更討好。（莊達民攝）

【明報專訊】受新冠疫情影響，經濟難免下行，不過亦造就不少「筍貨」，對於精打細算又有買車、換車需要的消費者來說，正是以實惠價格買入好貨色的黃金機會。芸芸不同款式新車中，最吸引的要數家用SUV。多款型號均以極具競爭力的定價吸客，比雖便宜但車廂空間狹窄的小車、揭背車，顯得更實用抵買。

目前在港有售的5座位家用SUV，平均車價約在20萬至30萬元水平，普遍比可供7人乘坐的多用途車（MPV）便宜，但車廂空間感及闊落程度遠勝傳統私家車；加上車款眾多，車身及車廂設計又各具特色，自然吸引不少中產家庭選為換車目標。

定價具競爭力 空間佔優

以到港不久的萬事得（Mazda）全新車系CX-30為例，它的入門版定價（$269,990）比車身尺碼細一截，同樣開售沒多久的新一代揭背車Mazda3還要便宜兩萬元（Mazda3 Fastback售$289,990）。兩部車的引擎規格可說是一模一樣，排氣量、最大馬力及扭力相同，但論乘坐感則以CX-30明顯佔優，對於大部分着重車廂空間的本地買家來說，相信會選CX-30。

滲入跑車式線條 營造動感

CX-30的車身尺碼介乎同廠小型SUV CX-3及面世已有一段日子的中型SUV CX-5之間，由此可見市場正朝精品化或專門化發展，以此吸納不同要求的SUV買家。CX-30另一項特點是它的造型滲入了跑車化的流線形元素，車頂以至車身的主題線（feature line）都在接近車尾的部分下潛，營造出較強動感，比方方正正的傳統越野車和SUV順眼，亦容易討好主流車迷。

車廂設計媲美行政房車

以往的SUV，車廂設計及製作往往顯得粗枝大葉，但隨着市場競爭激烈，新型號SUV的車廂已朝高級車方向發展，即使只是20多萬元車價的CX-30，車廂已採用不同色調的人造皮革物料，營造精緻講究的觀感，甚至可以說，整體質素已逼近傳統行政房車。

誠然，以新款Mazda3底盤作為開發基礎的CX-30，車身尺碼不及MPV或可供7人乘坐的大型SUV。不過由於車廂頭頂空間比傳統私家車寬敞，故置身其中，仍會覺得舒適愜意，加上外觀滲入了跑車感覺，對於夢想擁有跑車的年輕買家來說，它會是一款融合理想與現實的新車。

■Mazda CX-30規格

車型：5門5座位SUV

引擎：1998c.c.，直4，自然吸氣

馬力：165ps/6000rpm

扭力：21.7kgm/4000rpm

傳動：6前速自動

驅動：前輪帶動

長闊高：4395×1795×1540mm

軸距：2655mm

車重：1400kg

售價：$269,990起

查詢：3768 4888

文：莊達民

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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