同級之選：大熱SUV 嬌小硬朗優雅任你揀

【明報專訊】車價由20萬至30萬元的家用SUV，是目前市場上兵家必爭之地，抵用車款實在有不少，以下精選數款熱門型號給大家參考。

◆抵玩入門

起亞Sportage

賣點：入門版本，屬同級車款的便宜選擇，內外造型帶年輕感，設備也算齊全

引擎：1999c.c.，直4，自然吸氣；前輪帶動

馬力：155ps/6200rpm

扭力：19.6kgm/4000rpm

傳動：6前速自動

售價：$208,000起

查詢：2760 9933

◆外形高級

現代Tucson

賣點：線條流暢優雅，具高級車氣息；豪華版設備齊全，製作講究

引擎：1999c.c.，直4，自然吸氣；前輪帶動

馬力：155ps/6200rpm

扭力：19.6kgm/4000rpm

傳動：6前速自動

售價：$218,800起

查詢：3428 8288

◆操控靈敏

本田Vezel

賣點：同級中身形最嬌小，帶跑車感，操控靈活敏捷，低排氣量節省牌費

引擎：1496c.c.，直4，自然吸氣；前輪帶動

馬力：131ps/6600rpm

扭力：15.8kgm/4600rpm

傳動：無段變速自動（CVT）

售價：$238,880起

查詢：2827 8622

◆空間取勝

豐田RAV4

賣點：車身以至車廂比不少同級對手大，外形走硬朗風格，適合陽光大男孩

引擎：1987c.c.，直4，自然吸氣；前輪帶動

馬力：173ps/6600rpm

扭力：20.7kgm/4400-4900rpm

傳動：無段變速自動（CVT）

售價：$269,500起

查詢：2884 7999

◆歐日結晶

日產Qashqai

賣點：歐洲設計及生產的日系城市SUV，操控樂趣高，低排氣量節省牌費

引擎：1332c.c.，直4，渦輪增壓；前輪帶動

馬力：160ps/5500rpm

扭力：27.5kgm/1800rpm

傳動：7前速自動（雙離合器）

售價：$276,800起

查詢：2262 1088