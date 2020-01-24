同級之選：大熱SUV 嬌小硬朗優雅任你揀
文章日期：2020年06月24日
【明報專訊】車價由20萬至30萬元的家用SUV，是目前市場上兵家必爭之地，抵用車款實在有不少，以下精選數款熱門型號給大家參考。
◆抵玩入門
起亞Sportage
賣點：入門版本，屬同級車款的便宜選擇，內外造型帶年輕感，設備也算齊全
引擎：1999c.c.，直4，自然吸氣；前輪帶動
馬力：155ps/6200rpm
扭力：19.6kgm/4000rpm
傳動：6前速自動
售價：$208,000起
查詢：2760 9933
◆外形高級
現代Tucson
賣點：線條流暢優雅，具高級車氣息；豪華版設備齊全，製作講究
引擎：1999c.c.，直4，自然吸氣；前輪帶動
馬力：155ps/6200rpm
扭力：19.6kgm/4000rpm
傳動：6前速自動
售價：$218,800起
查詢：3428 8288
◆操控靈敏
本田Vezel
賣點：同級中身形最嬌小，帶跑車感，操控靈活敏捷，低排氣量節省牌費
引擎：1496c.c.，直4，自然吸氣；前輪帶動
馬力：131ps/6600rpm
扭力：15.8kgm/4600rpm
傳動：無段變速自動（CVT）
售價：$238,880起
查詢：2827 8622
◆空間取勝
豐田RAV4
賣點：車身以至車廂比不少同級對手大，外形走硬朗風格，適合陽光大男孩
引擎：1987c.c.，直4，自然吸氣；前輪帶動
馬力：173ps/6600rpm
扭力：20.7kgm/4400-4900rpm
傳動：無段變速自動（CVT）
售價：$269,500起
查詢：2884 7999
◆歐日結晶
日產Qashqai
賣點：歐洲設計及生產的日系城市SUV，操控樂趣高，低排氣量節省牌費
引擎：1332c.c.，直4，渦輪增壓；前輪帶動