樂觀面對世界紛亂 Afa李思汝插畫繪出彩虹

【明報專訊】在香港搞藝術，很多人會一笑置之，要在藝術與商業化之間取得平衡談何容易。曾經是廣告人，又擁有演員、模特兒及節目主持等多重身分的Afa Annfa（李思汝），卻選擇了充滿挑戰的畫家路。即使面對世界紛亂，仍然保持積極樂觀，盼待更多創作和表達自我的機會。

1. 成為畫家是小時候的夢想嗎？

我從沒立志要做插畫家，不過因爸爸是室內設計師，小時候已常跟他一起畫畫做勞作，培養美術興趣。大學時選修視覺傳播系，畢業後順理成章在一家4As廣告公司工作，起初以為自己會一路攻頂做下去，但後來發覺很多時需迎合客戶需求，沒有太多創作空間，加上當時我在香港電台擔任《好想藝術》節目主持，經常跟不同藝術家接觸，自己也心癢癢想重拾畫筆，所以決定辭職，一邊拍攝廣告和兼職模特兒過活，一邊探索插畫家的發展路向。

2. 你的創作靈感來自什麼？

主要來自環境、音樂、心情、書本，還有我當下關心的議題。例如早前有一段時間正在看《情色論》，也接觸了許多女性主義的朋友，所以多以女性角度描繪事情，最近讀的書有大西克禮的關於日本美學的《默哀》、《普遍意志》和《21世紀的21堂課》。

3. 如何形容自己的畫風？

我的畫風經常變來變去，視乎我當時的心情和想法。我會將自己的感受直率地呈現在畫作上。我作畫的最大命題，是人類的恐慌、孤寂、人與人之間渴望愛的連接。以前我喜歡畫人類肢體，這些身體曲線能感性地表達人性蠢蠢欲動的生命力，令我很着迷，自己也經常看浮世繪、古怪漫畫、山海經這類作品。但最近的作品少了情慾題材，反而多了一層糖衣包裝，希望能以甜美風格接觸到更多人，當中亦會用上不同符號如眼球、米奇老鼠等pop culture元素，表達更多自己的感受。

4. 在香港當畫家有什麼難處？

題材上，香港的確比較保守，人畜無害和可愛的風格最受歡迎，因為大家需要的是共鳴，愈能連結生活日常事就愈喜歡。不過近年contemporary art（當代藝術）竄起得很快，例如長場雄、還有KAWS與藤原浩的品牌聯乘，讓人知道藝術不一定抽象，illustration和art的界線愈來愈模糊，亦愈來愈多可能，連香港也有不少收藏家留意和收藏這類作品，慢慢變成潮流。我覺得現在每個人都好像Andy Warhol，擁有自己的平台，也可擁有15分鐘成名的機會，整體發展是正面的。

5. 你擁有演員、模特兒、畫家等多重身分，會怎樣定義自己？

近年我會定義自己為一個Visual Artist（視覺藝術家），雖然做過演員、模特兒等，但我從來不覺得自己隸屬任何一個範疇，經常在不同圈子的外圍擦邊，這種身分危機令我覺得自己是個孤獨的游離分子，但正正因為沒有特定身分，令我覺得自己擁有無限可能。我是個很有好奇心的人，喜歡學習新事物，即使將來老去，都希望能永遠將自己定位於一個成長中的階段。

6. 你最欣賞哪個藝術家？

草間彌生。她自小被斷診為精神分裂，但意志十分強勁，直至現時90多歲仍然堅持創作，甚至有記者問她認為自己處於山上的哪一個level時，她說自己一直都在巔峰，這種頑強的自信，令常常懷疑自己的我非常敬佩。

7. 你最喜愛的穿衣風格？

Earth tone的衣服，但又不喜歡整個人看上去一片「太舒服」的感覺，所以我會將亮點放在accessories上，一些設計特別或sharp色的帽子、手袋、鞋，能夠營造反差感覺，有趣而帶點不尋常，這種矛盾風格我最喜歡。

8. 你如何定義美？

處於很有passion的狀態的人最美。他們很專注地做一件事時，眼睛會發亮，所以我認為有自己目標或理想的人很吸引、很有魅力。

9. 接下來的工作計劃？

接下來會舉辦我的第二個東京展覽，希望能在亞洲獲得更多機會。自己也想慢慢探索更多如立體雕塑或virtual（虛擬）等不同媒介，但當然平面上也要保持進步。

10. 面對現時世界的種種紛亂，你有什麼想法或會怎樣去應對？

我覺得幸運的是自己懂得創作，有一個出口可以宣泄情緒，甚至可以感染、激勵其他人。一件作品是否藝術，就看創作者有沒有將自己的觀點放進去，所以現時世界環境動盪，就是思想最蓬勃的時候，全世界都在反思怎樣才是好的生活，因此從藝術層面來看，這些不同的想法，能引領很多新思潮誕生。

■ Profile

Afa Annfa（李思汝）

香港畫家，畢業於香港理工大學設計學院，曾在4As廣告公司任職高級藝術總監，擁有廣告演員、模特兒及香港電台《好想藝術》節目主持的多種身分。數年前專心投入繪畫創作，為台灣歌手魏如萱《雪女》MV繪畫的插畫，獲提名入圍台灣金曲最佳MV獎。

文：Angel Hong

化妝及髮型：Chris Lam

編輯/廖偉龍

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