重學ABC唔怕遲 結構入手＋音標學發音

【明報專訊】最近有消息指英國或擴大持BNO港人的保障範圍，從而提升持證人到英國發展甚至移居的機會。消息一出，間接喚起不少人提升英語能力的意欲和興趣。其實學好英語，不但有利到外國發展或移民，即使留港，也有助擴展個人發展空間，提升競爭力。

坊間有不少教學方法和工具可提升英語水平，例如參考語言學的結構分析方法、拼音和國際音標等，究竟哪種方法適合自己？是否有效？

不少人出來社會工作後，才體會「書到用時方恨少」的硬道理；特別是英文，不論寫或講、生字和語法，大部分已經「畀番晒老師」。類似「people mountain people sea」（人山人海）的港式英文，在現實生活並不罕見，發音又「唔鹹唔淡」，或會影響人生中不同領域的發展。正所謂有心唔怕遲，學海無涯，為公為私為移民都好，是時候扚起心肝改進英文水平。問題是，丟低書包多年的成年人，應該從何入手、如何入手？近年有人提出，利用分析結構的方法，有效改正英語句子；也有建議成年人可透過英語「國際音標系統」，學習正確發音，是否行得通？

分析句子結構 掌握邏輯、文法規律

Charlotte Chang在美國哈佛大學主修德國文學，曾在香港拔萃女書院任教英文及英國文學約兩年，目前傳授和製作網上英語課程。坊間不少英語教材先教名詞（noun）和形容 詞（adjective）等特性，最後才教寫完整句子。她發現，語言學（linguistics）中分析句子和文法規律的方式，對學習外語很有幫助，啟發她利用各種針對性例子教導成人掌握邏輯、文法規律。她主張由子句組成句子的大結構開始學習，再學習子句中的不同文法元素。

常被中文結構影響 變港式英文

Charlotte說，我們學習外語時，最大的負面影響來自母語的結構規律。所以香港人學習英文時，會受到母語即中文的結構規律影響，而因為中文和英文結構很不同，自然會錯漏百出。她教成人用結構分析方法學英文，例如，「英語子句（clause）在結構上必須有主語（subject）和限定動詞（finite verb）」，但中文句子結構上容許省略主語，所以根據這規律寫英文句子，便一定會造成結構錯誤。舉例， 用中文表達「你估佢知唔知？我估知」（圖例子1）的時候，句子「我估（佢）知」中，「知」前面的主語「佢」可省略，變成「我估知」；但按英語文法規律，絕對不能寫成「I think knows」，限定動詞「knows」一定要有相關的主語，例如「I think he knows」，因為「knows」是在自己的一個子句中，子句的基本結構規律規定，每個子句一定要有一個主語。

另一個例子，中文可把任何元素，包括賓語（object），搬到句子前方（主語前）作強調，例如「我做晒啲功課喇」可寫成「啲功課我做晒喇」（圖例子2）。可是，英文不容許賓語移前。不可用英語寫成「my homework I did」，不可把「my homework」（我啲功課）搬到子句前方。英文結構規律只容許「I did my homework」，或將「my homework」變成主語，用有被動式（passive voice）的限定動詞，改寫成「My homework was done」。

死記詞彙 忽略結構特性

Charlotte又認為，香港人背誦不少詞彙，卻未必明白每個字都有它的結構特性，常忽視如字詞的「及物性」（transitivity）或其他特徵。例如要表達「我真的很感激」時（圖例子3），不能寫成「I really appreciate」，因動詞「appreciate」要表達感激的意思時，其結構特性是及物的（transitive），意思是這個動詞後面要有直接賓語名詞組（direct object），例如應寫成「I really appreciate your help」。

文：呂瑋宗

編輯：王翠麗

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