從倫敦跳到網絡 互動遊戲劇場 點睇由觀眾話事

【明報專訊】從電腦屏幕看到一幕幕畫面，感覺既遠且近，觸動神經心靈。網絡世界是虛擬還是真實？原來從屏幕帶來的創傷，不是廉宜的眼淚，更像心如刀割。一個從屏幕開始，因疫情而生，嶄新的網上演出，你再不是被動的觀眾，而是跟隨感覺自由選擇。這是一場舞蹈演出，也是一個互動遊戲。

創作主題圍繞社會創傷

過去數月，大小劇團都把節目免費上載，網上重溫成了疫症大流行下劇團的指定動作。《臨界》（Meniscus）雖然也是瘟疫蔓延時衍生的創作，呈現形式卻多了一層意義。Meniscus去年11月在倫敦首演，由兩名香港年輕編舞家組成的Ghost and John共同創作，集合了26個來自不同國家的演出者，當中有做音樂，有寫詩寫作，也有舞蹈，圍繞着社會創傷這個主題創作。原本7月在倫敦重演，不過當兩人在3月從倫敦回港後，慢慢把作品演變成今次網上演出。

「我們原本計劃逗留1個月後回倫敦，因為在當地也有不同演出和創作計劃。然而遇上疫情，很多演出也改期甚至取消，於是便留在香港。」John說決定因應當前環境而創作，「這段日子大家都對着電腦屏幕，想到可否做些相關的東西。這個作品本身是關於screen trauma，因為屏幕而帶來創傷，原本在實地演出，如今轉至電腦，這一點引發我們更多的思考」。Ghost提到這幾個月他們也看了很多舞團的免費網上節目。「在舞台和劇院以外，我們的版本可以用怎樣的方式進行。」

舞者自行用手機拍攝

John和Ghost去年12月在倫敦完成舞蹈碩士課程，兩人本科卻分別是生物學和IT，大概也讓他們對舞蹈這個創作媒介有另一番想像，以至作品的可能性也夠大。《臨界》依舊集合了來自不同地方的舞者，包括瑞典、挪威、西班牙、加拿大等，「13名舞者，回歸自己國家，各自在所在地方用手機拍攝，然後再透過我們整合」。John說正是因為疫症，原本在倫敦的演出者也要回到自己的家，所以這個演出絕對是為此時此刻而設。除了從劇院轉至網上，觀看模式也隨之而改變，觀眾不止是安定地盯着屏幕，更要主動去觀看，去參與這個遊戲。「就像網上遊戲，觀眾要作出不同的選擇，但不是故事發展，而是視覺上和畫面上的抉擇。」John提到當中的動作指示跟原本的劇場演出一樣，但換了平台已經完全是兩回事。「例如飲水，在舞台和燈光之下，跟在家裏用手機拍攝，效果已經是兩樣。」

1條命或8條命？觀眾有得揀

簡單來說，《臨界》就是一個以遊戲方式來呈現的演出，對兩人來說，觀眾的體驗從來也是重要的一環。本身是程式設計師的Ghost，一直思考如何運用數碼互動，「如何利用程式讓觀眾參與，例如在劇場內也會邀請觀眾用手機做一些任務，提升體驗。平日在劇場，觀眾可以自由選擇看什麼，但網上播放只能提供攝影師的角度。我們的平台卻是提供選擇，讓你去揀你想看什麼，而不是我們預設一切」。有點像電視劇《黑鏡》那集互動的獨立單元，觀眾也是邊看邊選，至於在《臨界》中觀眾要選什麼，不同的選擇帶來什麼體驗，可能還是有點抽象；然而正是這種不可預知，更能引起興趣。「這是為疫症大流行的日子而產生的作品，也是特別設計在家中觀看，能夠與觀眾互動。」John表示你可以選擇1條命還是8條命，因為節目分兩個價錢，一個是兩小時內的一次體驗，另外則是8小時內任玩。舞蹈結合遊戲，必然帶來藝術新體驗。

《臨界》

演出時間（香港）：

7月17日晚上8:00；18日凌晨3:00、晚上8:00；19日凌晨3:00

收費：

20港元／2英鎊（開演後2小時內玩一次、每次最長約30分鐘）；80港元/8英鎊（開演後8小時內無限次任玩）

網址：www.GhostandJohn.art/meniscus-going-online

文：林喜兒

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/culture@mingpao.com