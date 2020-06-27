新智能冷氣 慳電寧靜迎涼夏

主打慳電——LG新推出的變頻窗口式冷氣機，主打省電功能，廠方聲稱其耗電量大約只有非變頻室內冷氣機三成，不用怕收到嚇人電費單。另外，機內設有雙迴轉變頻壓縮機，最大特點是可因應室內溫度，調節最佳的功率運轉，達到省電的效果。（品牌提供/narith_2527@iStockpoto/明報製圖）

【明報專訊】天氣愈趨炎熱，開冷氣又是指定動作。不過，冷氣機本身已是高耗電電器，如果又值「年事已高」，除了嘈吵，電費也相當「和味」。最近兩間韓國生產商都推出新款冷氣機，除了聲稱耗電量比同類產品低，更具有智能功能，對於正考慮更換冷氣機的用家又多了選擇。

應室溫調節功率 耗電量大減

香港家居細小，不少家庭都只能安裝較慳位的窗口機。最近，LG在香港推出全新系列的變頻窗口式冷氣機，內置雙迴轉變頻壓縮機，聲稱耗電量大約只是傳統非變頻室內冷氣機的三成，原因是變頻式壓縮機可因應環境溫度，自動升降功率運轉，使用最合適的功率輸出來保持室溫穩定，從而更省電。

LG新機系列除使用雙迴轉變頻壓縮機，另一個耗電量下降的主要原因，是使用了R32環保雪種，既不會破壞臭氧層，其熱交換能力也較高，能夠帶走大量由蒸發器所產生的熱力，從而提升製冷效率；加上根據政府間氣候變化專門委員會（IPCC）二氧化碳排放基準公式計算的GWP值（Global Warming Potential，全球暖化潛勢，愈低愈好）只有677，相比傳統冷氣機所使用的R410A雪種（GWP值2088），碳排放更少。

街外可用手機遙控家中冷氣

炎夏晚上想有覺好瞓，LG變頻窗口式冷氣機備有的睡眠模式便派用場，啟動時機體會自動將冷氣機的運作聲浪下降至44分貝，在有如圖書館的寧靜環境下入眠。此外，睡眠模式中也可設定自動關機時間，「大頭蝦」便不怕翌日忘記關冷氣便出門口上班。而這系列冷氣機都支援LG ThinQ應用程式，用家把冷氣機連上Wi-Fi網絡，之後便可透過手機App，在街上遙控冷氣機開關及設定溫度，對於家中有寵物的用家，這個功能十分合用。

文：吳一鳴

編輯：王俊杰

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