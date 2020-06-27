「無風」吹送 銀離子殺菌

即看室溫——WindFree Premium Plus機身設有LED屏幕，用家除了可看到冷氣機正使用的送風模式，也可看到室內溫度，發現室溫過低時也可即時調節。（品牌提供）

聲控操作——WindFree Premium Plus支援SmartThings應用程式，只要將冷氣連接上網，便可透過手機專用應用程式遙控冷氣功能、檢查能源消耗及聲控冷氣機操作，操作上更加方便。（品牌提供）

【明報專訊】細單位或舊式住宅只能裝窗口式冷氣機，相反新型住宅因不少都會採用大玻璃窗設計，反而只能選擇分體式冷氣機。Samsung新推出的第二代WindFree Premium Plus掛牆式冷暖氣機，最大賣點是吹出涼風時的「無風」效果。傳統冷氣機多採用軸流風扇設計，吹出來的風力因此頗大，如果送風角度調校得不好，很容易吹至頭暈；WindFree Premium Plus除了有風扇送風，亦在面板上設有23,000個微型氣孔送風，送風力度更輕柔，但仍可以降低室溫，不怕被吹至身體不適。

不少分體式冷氣機也兼具空氣淨化功能，WindFree Premium Plus也不例外。廠方聲稱設有3重高密度濾網，經Intertek國際測試認證，能去除99.9%金黃葡萄球菌及肺炎桿菌、99.9%MS2病毒；也經日本ITEA測試報告，有效去除98%花粉。此外，機頂特別設有可拆式抗菌過濾網，濾網加入塗上銀離子的沸石塗層，廠方宣稱具有抗菌及抗病毒的能力。

聲浪低至16分貝 靜如無聲

為了提升效能，機體新增了AI技術，能把用家的喜好設定、使用習慣及使用數據等放到雲端伺服器分析，並將冷氣機調節至合適的模式。操作模式方面，有Wind-Free無風、快速製冷、正常製冷、除濕、快速製暖及正常製暖等選擇；而當用家選擇快速製冷功能時，內置風扇可將涼風送至15米距離，令室內環境急速降溫。由於屬分體式冷氣機，所以其噪音可低至16分貝，近乎無聲。值得一提的是，WindFree Premium Plus內置數碼變頻壓縮機及R32環保雪種，因此耗電量也較傳統的分體式冷氣機低，對於想慳電的用家，也是個不錯的選擇。