創科神探：防疫之藍海市場

【明報專訊】北京疫情「復發」，病毒源頭不明；全球感染個案仍在上升，防疫工作絕對不能鬆懈。近日創科神探收到邀請，參加一些商業網絡研討會，始發現一個新的行業已經誕生。這個市場需要相當高的科技水平，更要不斷持續研究，一般商人較不容易參與，絕對是一個藍海市場（blue ocean market）。

本地研發殺菌塗層 有效3個月

其中，香港科技大學與捷和實業成立聯合實驗室，研發新型塗層，希望有效殺滅病毒、細菌，甚至極難被殺死的孢子、冠狀病毒。最後研究團隊從過百種天然精油中，挑選了百里香精油為最有效的天然殺菌配方，以當中一種成分「百里酚」為殺菌主要元素，並推出Germagic百里香殺菌塗層，宣稱能殺滅99.9%病毒及細菌，也能殺滅黴菌及新型冠狀病毒，之後可形成保護層，效力持續3個月。

這種百分百香港研發及製造的防疫塗層，標榜安全可靠、人畜無害。而初創企業GERM TECH（網址：www.germtech.hk）便獲得授權，在香港培訓塗層專家及提供防疫解決方案。他們數月來馬不停蹄，為學校、屋苑、辦公室及各公共場所等提供服務，團隊的願景是將香港發明推向世界，制止病毒傳播，打造健康生活社區。

機械人代勞 消毒高風險位置

除了殺菌塗層，創科神探早前也在商場偶遇了「阿添」。它是一台能噴灑消毒水變「乾霧」的機械人，更懂得收集室內空氣污染數據，並以專利的人工智能作分析，當發現污染嚴重的地方，便作多次噴灑。「只要設定好指定路徑，或透過手機程式控制，『阿添』就會自動噴灑，消毒桌面及桌底。」

初創公司撒思洱綠色科技負責人Marc指出，消毒乾霧可滲透至陽光照不到而滋生細菌的縫隙，因水粉直徑小於10微米，所以藥水不會沾濕物件表面。

「阿添」消毒機械人的出現，省下前線清潔人員每天重複且危險的消毒工作，減低他們感染病毒的風險。而且這機械人能夠24小時工作，任勞任怨，服務費用合理。據說使用「阿添」消毒每平方呎只需2元，最少1000呎起，未來數月的工作已經排得滿滿的。疫情雖然可怕，但我們不要懼怕，更應掌握創新科技，把危機轉做生機。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）