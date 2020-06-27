土瓜灣重建倒數 車房街鐵漢 難捨鄰里情

聚腳地——鴻福街和啟明街面朝土瓜灣道的一端均是「掘頭路」，車流量低，馬路遂成為街坊聚腳的地方。黃昏會有夜冷檔在街頭開檔，中間路段則不時有人打球、嬉戲，甚至打邊爐，這片空間在街坊的創意下有無窮可能。（土家提供）

熱血街坊——電單車店四季非凡的鐵閘上，繪滿隱含土瓜灣社區元素及對時局看法的塗鴉。胡源輝（右）其後添上多句英詩詞句，在字裏行間表達對重建的憤慨。與他立場相近的袁士生（左）經常代表街坊發言、拉橫額、遞信予市建局，相當熱血。（林靄怡攝）

社區連結——現代化的城市發展下，社區規劃愈來愈公式化，在基層色彩濃重的土瓜灣，仍可找到有機鮮活的社區空間。街坊彼此熟絡，構成互相支援的社區網絡，小街、老店、唐樓和天台，皆是大家連結互動的場所。（宋霖鈴攝）

舊街坊——車房師傅大多在此至少打滾十年八載以上，工作上習慣互相幫忙，閒聊喝酒，情誼匪淺。在鴻福街開車房20年的才哥（右）十分關顧後輩，即使早前已搬離原址，仍特地回來探望街坊及行家。（土家提供）

完美車房——鴻福街地舖樓底高、人流少、租金相宜，吸引袁士生34年前將車房從觀塘搬至這裏。擁有16呎高的樓底，即使把車輛升高，還有足夠高度空間讓他站着修理車底機件。（林靄怡攝）

車房街市——銀漢街、榮光街、鴻福街、啟明街一帶，本來有近百間車房營業。車輛維修、燒焊、打蠟、美容等服務一應俱全，儼如「車房街市」。2016年，這幾條街被納入市區重建範圍，車房相繼搬走或結業。（林靄怡攝）

【明報專訊】「土瓜灣」3個字，預計明年便將在港鐵路線圖正式登場。最近再有兩個重建項目，盯上這庶民小區，「成個土瓜灣都倒數緊」，老街坊都在搖頭嘆息說。

重建的戲碼，香港人熟悉得很。同樣不陌生的，還有推土機前總有些人嘗試力挽狂瀾。走進鴻福街一帶重建項目，聽幾位「車房佬」嬉笑怒罵，如何在20、30年間建立一個友愛互助的「佬型」社區。

「嗌喇喂！抄牌喇！」一見警察拐入銀漢街，電單車店四季非凡老闆胡源輝，馬上提嗓大叫，提醒行家駛走待修的車輛。銀漢街、榮光街、鴻福街、啟明街一帶，堪稱「車房街市」，街上車比人多，各種車房服務如維修、燒焊、打蠟、美容，一應俱全。然而，「同行如敵國」的道理在此不太成立，這班「車房佬」甚少惡性競爭，反而喜歡一起吹水互窒、研究這樣那樣，然後收工飲番杯，為一日辛勞作結。

胡源輝這樣一嗌，以往必然一街引擎聲，人人忙着撻匙開車。但自從去年尾，地政總署以《土地收回條例》宣布收回春田街／崇志街、庇利街／榮光街、鴻福街／銀漢街、鴻福街／啓明街、榮光街、啓明街／榮光街的土地，車房一間間的相繼結業搬遷。幸運的，可找到租金便宜或有高樓底的舖位繼續經營，重新上路；否則，轉行做保安或清潔的大有人在，再不然，索性結業退休。

墟市變死胡同 車房業意外崛起

小街車房雲集，是1980年代政府重新規劃這一帶後，意料之外的結果。1960至1970年代，這幾條街佈滿檔販，人煙沸騰，非常熱鬧。胡源輝成長於昔日髹上大大個「維他奶」標誌的土瓜灣漆馬大廈，小時候爸爸經營車房，雖然曾到加拿大讀大學，經營過餐飲業，因為對家庭有責任感，回來子承父業，「賣菜的、賣魚的、做校服的，以往統統在此。1984年土瓜灣街市建好，政府才把地攤安置進去。但不知是否橫街出口太多，容易令大街塞車，政府其後把橫街規劃成死胡同」。從此車子從銀漢街駛入，只能拐兩個彎，經榮光街駛出土瓜灣道，中間還夾雜了鴻福街和啟明街這兩條內街。道路不通，自然人流大減，僅餘的只剩唐樓居民，地舖業主沒法子，唯有減租招客。

唐樓地舖樓底高 適合修車

自成一閣的格局，偏偏受車房歡迎，街上「配套」說是為車房而設也不為過。內街闊落，車流量低，停泊待修的車輛不用擔心阻街；至於街舖，清一色是60、70年樓齡的唐樓地舖，樓底勝在夠高。像1986年率先搬進鴻福街的東源汽車，老闆袁士生就是看準樓底高達16呎，七人車升至半空，維修員仍可挺直腰板，站在車底，抬頭修車，比鑽進或屈身車底工作舒適得多。店內還設有小樓梯通往閣樓，袁太就在樓上當會計。夫唱婦隨34年，請得起3、4個伙記，現時舖租亦不過萬餘元。

一班車房佬和平共存，甚少明爭暗鬥、互相搶客。胡源輝解釋，香港維修車輛的需求極大，大車行、小車房生意同樣滾滾來。除了「塊餅夠大」，車房佬互相扶持，亦是一種經濟上的互惠互利。你借我士巴拿，我又幫你推車，實行資源共享；遇到無從入手的壞車，就個個圍住車膽「學術研究」，再不然吃個下午茶，總有人想到妙計；而擅長不同瓣數的車房，亦會互相介紹工作——修完車，不如到隔籬打埋蠟？

建築物可重建 鄰里情呢？

胡源輝笑言：「見到拖車來，大家會較緊張，因為代表有車撻不着，要幫手推車。」從外國回流的他，更有特別技能，因為英語流利，他負責為街坊看英語法律文件。一班「佬」還試過合力捉拿藏在車頭蓋的蛇，「有手臂咁粗呢」，袁士生說。想起搬走了的行家，他輕嘆：「現在好寂寞。」胡生接道，他抗拒的其實不是重建，而是安置問題：「起新樓不要緊，我不在意建築物，但在意這兒的面孔。鄰里互助，是獅子山下精髓，但都因『城市發展』之名被消滅了。」

未找到舖位搬走的袁胡二人，早前一同收到地政總署的律師信，勒令二人搬遷。搬去哪兒？「早幾天市建局給我找了5萬蚊租的店呢！」袁士生苦笑說。起初他們聽說過，當局或會建一座車房大樓，安置受重建影響的車房，最終計劃不了了之。賠償又怎計？胡生指市建局至今仍未算好給租戶的實際賠償金，來信只列出幾條難以理解的公式，說明欠奉，他表明難以接受如此的條款。

「家中魚缸舊了，你想換，是否應先撈走魚，暫時放進水盆，換好魚缸再放回魚兒？現在的情况是，換了又新又靚的魚缸，但魚不能留在此，餵你最後一餐，就冲出大海。」胡源輝明白，推土機的力量終歸難以抵抗，街上的人們早晚各散東西，而沙中線落腳的土瓜灣及九龍城，整個區都在倒數日子中。但他仍心有不甘，把英詩「Do not go gentle into that good night」寫上鐵閘，這是詩人Dylan Thomas鼓勵臨終父親要繼續和死神搏鬥，不要靜靜走入長夜，步向死亡。

文：宋霖鈴

編輯：王翠麗

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