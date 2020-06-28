綠色生活：非籠養雞蛋安全啲？

【明報專訊】不足五張A4紙大小的雞籠內，擠滿5至8隻母雞，牠們沒有空間轉身、無法拍翼展翅，甚至有些雞場為防母雞互啄，剪去牠們的喙。

母雞終其一生都困在充滿排泄物的籠內，其誕下的雞蛋亦沾滿排泄物，歐洲食品安全局研究發現，「籠屋雞蛋」感染沙門氏菌風險比非籠養雞蛋高33倍。

原來，歐盟早在1999年已經禁止雞農用格子籠養雞，而且不少跨國零售集團都承諾逐步禁售籠養雞蛋，香港則未有跟隨，市面大部分仍然是籠養雞蛋。

商家或會以成本高、價格貴、需求小為由，不售賣非籠養雞蛋，但有調查發現美國出產的非籠養雞蛋在香港的批發價，一打都只是9至10元（港幣，下同），和市面的籠養雞蛋價格相差無幾。

籠屋雞蛋的風險

在第二次工業化革命之後，連母雞都被迫要定時定候「工廠式」生蛋。關注農場動物福利的槓桿基金會（Lever Foundation）項目經理謝利依（Lily）說，「籠屋雞蛋」歷史可以追溯至上世紀30年代歐洲和美國開始使用格子籠養雞，到了上世紀60年代由於允許農場飼養更多的母雞，格子籠變得很普遍，不久之後，這種養雞方式開始蔓延到亞洲。

在典型的籠養雞場裏，疊高了數排雞籠，每個雞籠大小不足五張A4紙（21cm x 29.7cm），雞籠只有約兩英尺（約61cm）寬乘一英尺半（約46cm）深，但就飼養了多達5至8隻母雞。

終身困籠更易病

歐洲食品安全局在2007年，在25個國家共5665個雞場進行研究，發現「籠屋雞蛋」感染沙門氏菌風險比非籠養雞蛋高33倍。雞蛋染菌風險增加的原因除了是因為母雞困在雞籠內進食、排泄和生蛋，令蛋殼沾滿糞便，美國農業部亦發現母雞終身關在籠子會造成壓力，令母雞更容易染病，令其生產的雞蛋亦染病。

非籠屋雞蛋的選擇

市民到超市購買雞蛋時，雞蛋包裝主要有4種標籤，包括「cage-free」（非籠養）；「free-range」（散養）；「pasture-raised」（放養）和「organic」（有機）。「如果無這些標籤，相信都是籠屋雞蛋。」 Lily解釋，4個都是無籠飼養，有機雞蛋不僅是無籠，還要求沒打雌激素或無食基因改造飼料。非籠養多數指母雞可以在室內穀倉自由走動；散養雞可以走出戶外，據美國「人道方式飼養認證」（Certified Humane Raised and Handled）規定，散養雞每隻雞要有大約2平方呎空間；放養雞就每隻雞至少有108平方呎空間。

可以四處走動的母雞會選擇比較隱閉的地方生蛋，等待雞蛋慢慢成熟。因此，Lily認為非籠屋雞蛋有三大好處：「除了因為動物權益考慮；再加上你照顧好動物的福利，其實在較好的環境成長，雞隻會更健康，雞蛋的營養亦會好些；最後消費者的食品安全風險就會大大降低。」

為何仍然籠養？

籠養雞蛋成本更平，而且產量更多。首先，籠養雞蛋生產成本比非籠養大約低兩成，因為母雞困在籠內，所消耗的熱量較少，可以大幅節省飼料成本。而且，籠養可以嚴格控制影響生產的環境因素，包括在日照短的冬季都利用照燈欺騙母雞繼續生蛋，而且生蛋較少或年紀大的母雞通常在隔離環境中被淘汰。

母雞通常在18至22周大時生蛋，產量會慢慢增加，在24至30周達到高峰產期，之後產量趨向穩定。而一隻蛋從排卵到產出大概需時25.5小時，在生蛋30分鐘後母雞會再次排卵，意味每26小時可生一粒蛋。母雞壽命約7至8歲，中途會經歷換羽期，此時生蛋速度會減慢甚至暫停。但不少雞農為了令母雞日日都生蛋，注射激素，而且打針強制母雞提前換羽，重啟生蛋循環，因此籠養雞蛋產量一般較高。

非籠屋雞蛋不是天價

不過，Lily向非籠屋雞蛋生產商和分銷商查詢後發現，原來從外國運來的非籠屋雞蛋批發價錢，每隻只是比籠養雞蛋貴約一毫半（每隻籠養雞蛋約0.6元至0.68元），來自美國大型非籠屋雞場的雞蛋，一打12隻批發價亦只是9至10元。由此可見，現時香港市面上的非籠屋雞蛋售價有很大的調整空間。「無論是消費者deserve（值得擁有）一個更加好的供應，還是零售商應該肩負更多的社會責任，去給市民更多的優質食品選擇，這個都是共同目標。」

而國際非牟利動物組織Equitas最近到訪5間為牛奶公司旗下香港和台灣惠康及Market Place by Jasons供應雞蛋的雞場視察（位於澳洲、新加坡、台灣等地），發現雞場的生產環境極之惡劣和存在虐待動物等問題，雞蛋、籠子、設備和動物身上都沾有糞便，野鳥更可以「自出自入」雞場，增加禽流感傳播風險，更甚是不少母雞因擠在細小籠子中，出現腳部變形和生病。

Equitas項目經理鄧敏琳（Bonnie）說調查最困難的地方是好難從雞蛋包裝標籤上分辨出是不是「籠屋雞蛋」，只能夠依照包裝逐個農場地址去查看，或者打電話查詢每個分銷商。「偏偏香港人好鍾意食蛋，例如生雞蛋、半熟溏心蛋，因而感染沙門氏菌的風險更加大。」Bonnie指出這幾年香港有幾百萬隻雞蛋，因為存在高沙門氏菌感染風險而被回收，只是沒太多人留意。大型回收事件包括2018年4月美國食品及藥物管理局（FDA）宣布，需要回收美國Rose Acre農場生產的逾2億隻雞蛋，懷疑雞蛋可能受沙門氏菌污染。香港食品安全中心初步調查發現，本港五間進口商入口了約六千箱受影響雞蛋。有媒體估算，每箱雞蛋一般有360隻，意味有多達200萬隻雞蛋要回收或銷毀。

日本蛋唔一定係非籠屋蛋

「而另一個憂慮是大家開始不相信中國雞蛋，普羅師奶，包括我媽媽是好鍾意開始買日本蛋，但包裝標籤只有日文，日本蛋亦未必是非籠屋蛋。」而最保障市民的方法，固然是政府和企業不再出售籠屋雞蛋，從源頭根治問題。

推動零售商改變

1999年歐盟頒令規定每隻蛋雞最小空間和禁止使用格子籠養雞，而美國加州、密西根州等地都已經立法禁止格子籠養雞。而且不少跨國企業都宣布停賣籠養雞蛋，除了馬莎在全球所有商店已停售籠養雞蛋，家樂福、citysuper等亦已承諾在2025年在亞洲區停賣籠屋雞蛋。

不過， Lily和Bonnie上周召開記者會指控牛奶公司出爾反爾，Lily說和牛奶公司進行18個月交涉，直至今年3月29日對方承諾在2025年，牛奶公司旗下香港、台灣和馬來西亞超級市場自家品牌，都會全部轉賣非籠養雞蛋，但在今年4月公布的周年報告卻改口為承諾僅局限全球高端（upscale）超級市場，即不包括惠康。

「好令人失望。其實我們想公眾知道，推動牛奶公司改變並不是天方夜譚，而好多它的同行食品公司已經做到100%非籠養雞蛋。」牛奶公司其後回覆傳媒查詢時指，公司會履行周年報告上的承諾，在2028年前把台灣超市內自家品牌雞蛋轉為非籠養雞蛋。對於和Lever的承諾，牛奶公司表示不作評論。

香港有無非籠養雞蛋？

暫時記者只找到香港嘉道理農場有生產非籠養雞蛋。有不少人都以為在香港飼養非籠養雞是違法的。不過記者向漁護署查詢，署方回覆指飼養禽畜牌照持有人只要合乎法例規定，其實沒有特別局限飼養方式，但就強調市民散養活家禽是違法。

1997年香港爆發H5N1禽流感，造成6人死亡，成為全球首次有人類感染H5N1禽流感病毒。為了減低本地爆發禽流感的風險，港府在2006年宣布禁止散養活家禽。現時已經暫停再發養雞場新牌照，全港剩下29間雞場。

「農圃雞場」負責人Yvette表示，以前家人一直是飼養走地雞，但自從禽流感後，始終擔心走地雞四處跑，感染室外病毒。但只局限在穀倉內走動的非籠養雞又可不可行？「即使在穀倉內跑，都會啄地面的糞便，可能會交叉感染細菌。」不過，Lily就認為禽流感主要是從戶外飛鳥傳播病毒，相信在穀倉內飼養母雞，加強消毒和保持衛生，應該不存在感染禽流感風險。

Yvette續指，她暫時沒有考慮過生產非籠養雞蛋，因為農場給予8萬隻雞足夠空間，「雞籠是一尺半乘一尺半，每個籠養兩隻雞」。而且，她強調有別於其他商業農場，他們的農場母雞大約每3天才生一隻蛋。

文 // 彭麗芳

圖 // Equitas提供

編輯 // 陳志暘

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