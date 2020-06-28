未來城市：打破分區框框 18區connect 區議員齊齊議政

【明報專訊】去年區議會選舉重劃版圖，民主派大勝，有力主導17區區議會，至今年2月催生出「18區民主派聯絡會議」，目的是令各個區議會有更強的跨地區交流合作。當區區不再各自為政，可以連結起來，能產生怎樣的新做法？「會議出席的有各區區議會正副主席，以及離島區議員容詠嫦、梁國豪兩位代表（離島18個民選及當然議席中，建制派以11席佔多數），我們每個月會出來見一次面，每月第三個星期六就是我們的例會。」灣仔區議會主席楊雪盈剛辭任18區民主派聯絡會議輪任召集人，宣布參加立法會民主派港島初選。她談及參與會議的經驗：「5月開會時未有國安法爆出來，一爆又有限聚令，也很難call大家去開會，所以我們以視訊會議及文字等方式聯絡。」後來國安法變相加速了區議會聯會的落實，成就了一次「不太好看」的實驗，日後可否據此繼往開來？

實驗：「十七區聯會」反國安法

5月21日，人大審議港版國安法的消息傳出，兩日後18區民主派區議員聯署反對國安法，集合超過300名議員開會的構思也開始萌芽。楊雪盈說：「我們見到聲明很有激勵市民的作用，亦希望我們發聲，隨即構想將聲明變成動議。」信息由一眾主席及副主席傳遞給當區區議員，詢問他們會否出席討論國安法的會議，「如果答會出席，每區數夠法定人數才會開會，即使一區不夠都不想搞」。

「十七區區議會聯合會議」在6月6日史無前例地召開，所定下的形式，是17區各自召開特別會議，不過這17個會議在同一場地舉行，造就一場集合329個區議員的聯合會議。開會前一天，政府與建制派同聲杯葛，民政事務局出聲明稱討論議題「並非地區層面的事宜」，不符區議會職能，「在法律上並非有效的區議會會議」，秘書處不提供支援，職員也不會出席，而建制派區議員亦發聲明表明不出席。在政府明言不承認會議法律地位下，這次聯會仍緊守在區議會條例框架內進行，先由各區區議會主席輪流宣布已達法定人數及會議開始，然後進入討論時間，各區各自圍圈討論，最後每區再輪流以站立方式投票通過反對港區國安法的動議。

初次實驗，17區區議會集體表態的效果已經達成，在未來，聯區議政及合作還能否做到更多？

或許先從這場大會的一個風波說起。

風波：提「公民議政平台」動議

在討論環節中，元朗區議員王百羽站起提出成立「香港公民議政平台」，而在各區投票表決通過反對國安法後，屯門區議員張可森亦提出關於公民議政平台的臨時動議，呼籲各區通過。此時會議陷入一陣混亂，有人對這項沒在議程上列明的動議感到意外、有人離場、有人提出休會待續，容後再議。最後場面總算回到各區表決動議的軌道上，結果逾10區通過動議。

這段插曲背後，其實也與區議員如何想像區議會將來的議政方式有關。

設大會守則更順暢

屯門樂翠區議員盧俊宇回想，他在會議剛開始不久才得悉將有人提出公民議政平台的動議，他認為區議員開聯會，需尊重程序公義，應為會議設定「ground rules」，「上次不過是將17區區議會放在同一個場地去開，製造一個效果是17區共同開一次區會特別大會，通過同一個議案，所以沒有一套議事規則約束不同區議會，如屯門議事規則是3個人每人可發言3分鐘，其他區議會可能是可發言5分鐘」。在沒有一套大會守則下，混亂在所難免，他認為守則可令開會更順暢，亦可處理突發情况。

原來朗聲促請成立公民議政平台的張可森，亦是在會議開始前夕知道有人會提相關動議，他澄清非有意中斷會議，而是待反國安法的部分完結後，才提出投票通過該動議，以他理解屬於屯門區會議議程中「其他事項」的部分。這在元朗議程亦有，不過據他手上資料所知，如荃灣區則只有討論國安法一項。楊雪盈解釋，「18區民主派聯絡會議」籌備舉行這場大會，「主軸是講國安法，我們能預備最基本的議程，因為每一區有各自的會議常規，有些主席說一定要有其他事項，有些說沒有都可以，有些說沒有其他事項都可以加，所以最後版本會有不同，都是根據各區會議常規去更改，作一些小改動，但骨架是一樣的」。

想像議會不分18區

張可森設想的議政平台，便希望打破分區框架：「每個區已選了自己的代表，集合所有區議員就是整體香港的民意。為何不好好利用？為何仍局限於政權劃下的框架？」他心中區議員集合所開的大會，並非是次聯會以17區劃分小組討論的形式，「我想像將18個區所有區議員聚在一起，每一個區議員代表大概萬幾兩萬人口一個小區的意見，而非再分屯門區、元朗區」，「18區都有不同的政治光譜，一個正常議會應以政治光譜來分」。先選出代表，組成臨時委員會去籌組議政平台，「我的想法是每若干名區議員可推舉一個代表，假設400個議員如想選出10個代表，便每40人推舉出一個代表」，「聯會不分18區坐，發言亦非小組討論，當作下議院般運作」，這個議會，不論泛民還是建制都能參與，他認為如此亦可令民主派區議員沒過半的離島區，有足夠參與程度。

未來：倡增臨時動議環節

離島區議員李嘉豪總結與會經驗，「覺得非常好，有這麼多區議員就一個議題同場表達意見、通過議案，遺憾是離島區只能列席，不能真正參與」，「未來如舉行同類會議，做突發事情的人可以早點說出來，主持亦可應變做得更好」。至於未來聯區的會議如何進行，他說：「如果有大議題可以這樣繼續開，當然是好，但大家可以想一想公民議政平台是否可以處理？這樣才可令民選議員作同一個討論，而非像現在各自表述。」

各區事前準備 再聯會討論

盧俊宇則為現有框架提出建議，如準備工夫做得更足，開會前各區可分別先開「pre會」，議員提出的動議，在地區議會得到過半數贊成，便可提上17區聯會，「以今次為例，有成員想成立全民議政平台，就訂一個基本proposal，當中如何實行，再經自己區的議會通過，區內進行一定的公民教育、諮詢、公聽會、關注組等，了解市民看法，亦可透過民意調查等方式得到客觀資料，若市民不想做，就不需提上17區聯會，如果得到大部分市民支持，就交上去進一步讓各區討論」。

除了會前動議，他亦提出可在聯合會議加上臨時動議的環節，「特別我們現在多了很多不同的聲音，年輕人也好、不同素人組織也好，讓他們背後的市民或光譜得到尊重。以動議設立公民議政平台為例，得到屯門區通過，大會便問17區，讓各區內部討論如半小時，之後即場投票，17區有過半數區通過，這個議案便獲通過」。

楊雪盈：歡迎可行新做法

聯會上逾10區區議會通過公民議政平台，已過半數。回到以正副主席參與為主的「18區民主派聯絡會議」，楊雪盈說6月20日會議亦有設議程跟進。「有些區說schedule在區議會未開會，有些區開了會，但因（動議）字眼寫得較闊，各自回各區問大家落實的情况如何做。」她說上次時間短促，選擇用既有模式開會，「我們認為對國安法的聲音要很快講出去，政府想很快通過立法，如果我們不更快令事情（聯合會議）發生，市民都會覺得是代議士失職」；亦曾諮詢律師意見，「律師說在區議會條例內沒有17區聯合會這件事，因此我們沒有共同推薦一個（聯會的）主席、副主席，或一套會議常規可以合法地用區議會條例apply在會議上」。未來應否繼續跟從上次模式開會？她的看法是：「如果有新的想法，我們不曾想過的其他做法但好work，我也歡迎那種做法的誕生。」對於動議未提細節的公民議政平台，她希望有人提出建議作為基礎討論。

合作：跨區項目搞新意

百人會議不知何時有一次，不過一眾主席定期開「18區民主派聯絡會議」已是今屆區議會「新常態」，還有什麼新鮮事可靠這個會議促成發生？首先是加強收集區議員的意見，楊雪盈說：「以往18區聯絡會議的溝通，都不太能讓其他議員catch up到，上一次開會我們便send email給300幾個區議員，希望他們交些議程給我們傾。」她提及北區區議員蔣旻正提出的意見亦放入議程，他要求各區共同動議，即時成立獨立「教學專業議會」。另外正副主席也談會議的短、中、長期計劃，例如短期有人提出重新建立與民政處處長見面的恆常機制、中期有人建議成立跨區平台予社會各界團體會面，楊雪盈也提到南區區議會副主席司馬文的建議，他提出如港島環島徑的跨區合作項目，「這都很有意思，尤其是交通、規劃上的聯區合作」。

探索聯區交通與規劃合作可能

而對張可森來說，一般區議員將意見上達至正副主席的群組，再提上聯區會議，層層向上的渠道未必有效，「主席與普通區議員的關係不應是這樣，為何不由本身是民意代表的人組成一個民意機關，反映民意？」他透露「有區議員已開始籌組發生這件事（議政平台）」，「聯繫不同板塊，並已有一份基本的proposal」。代議士們在框框內外的新意能否實行，有待揭曉。

【地區新政系列之二】

文 // 曾曉玲

圖 // 資料圖片、網上圖片

編輯 // 林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao