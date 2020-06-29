舊書盡送走 人為我城留 書送快樂創辦人：昏暗中尋慰藉

結下書緣——愛書人書海尋到寶，看繪本的小孩長大到看文字書，義工風雨不改幫忙，書送快樂促成一段段叫Cynthia滿足的「書緣」。（受訪者提供）

【明報專訊】人生下半場怎度過，有時不是一個人所能控制。

這一年來，香港社會動盪不斷，應去應留？如何計劃未來數年，以至數十年的人生？再長遠、再實在的計劃，在時代巨輪下，也可頃刻碎為沙石。面對港殤處處，情緒崩壞也漸見普遍。

本文主角Cynthia也許是幸運的一人，尚有一手一腳打理的慈善機構「書送快樂」，11年來為她的生活點亮一盞燈，為舊書找主人叫她滿足，使她在昏暗迷失中找到一點慰藉。

書送快樂位於新蒲崗的書倉「蒲書館」，有一列面朝獅子山的大窗。大雨連連洗禮數天，訪問當日，難得放晴。窗外清晰見到山巒，陽光瀉滿一室，為書海打燈提亮。這兒，是創辦人劉庭善（Cynthia）生活中的一點光。

廣告人惜字 書本丟後樓梯「做不出」

11年來，她擠出公餘時間營運書送快樂，任務是收集舊書，整理、分類，再統籌活動，以原書價的三成為舊書找新主人。這壇「大龍鳳」的起初，只因為家中堆滿舊書，就激發她創立了一個慈善機構。「我做廣告，字是一粒粒寫出來的，叫我把書本丟棄在後樓梯，我做不出。」

Cynthia自此身兼多職。正職，她是一間廣告營銷公司老闆；副業，聯絡志同道合的愛書人，為好書帶來新生。她盡力打理書送快樂，堅拒「做咗嘢就算」，本地漂書機構少有自設書倉，沒人要的舊書就「不知所終」，Cynthia努力安頓收回來的二手書，還舉辦相關文化活動、作者分享會；家庭，幸好女兒已長大，不用操心。「其實兩星期前她才說：『媽媽你經常叫我relax點，做喜歡做的事，但你設下的榜樣不是這樣！』」也許比起勞累，Cynthia更害怕無趣，做沒有心跳的事。

Cynthia自言怕悶，向來「鍾意搞啲嘢」。1980年代她升上港大，入住主張「認中關社」（認識中國，關心社會）的明原堂，宿生大多着重探究社會議題。但自幼愛看電影、劇場、文化雜誌的她，總覺得世界如此大，還有很多面向值得探討。加入宿生會後，她在刊物引入影評、探討青春期焦慮，又邀請進念．二十面體來表演，「一些大仙（senior）對這些『不嚴肅』的題材很不以為然，我想我比同齡人較個人主義吧」。這種「不安本分」的性格，後來帶Cynthia進入廣告界。

走過高山低谷 拼湊香港故事

她的際遇，剛好拼湊出香港故事的一部分。那些年，香港經濟起飛，廣告客戶樂意一擲千金，廣告人不受資金壓力限制，如魚得水，盡情迸發創作自由。Cynthia正正於廣告業黃金年代入行，「exposure好廣闊，職位不高都可以到海外片場拍片，一二百萬拍一個廣告是閒事」。即使工作通宵達旦，曾連續上班21天，她仍大呼滿足。

可惜到1990年代尾，廣告行業漸漸失去光采。Cynthia慨嘆，回歸後大量資金流向大陸，本地資源不足，令創作受盡掣肘，叫她非常失落。於是她一度離開廣告界，另謀高就，並於數年後創立書送快樂。「這裏給我人生好多力量，昨天有捐書人自薦做義工、一些讀者是從小見到大，讓我好grateful（感激）。我們每年最少開放書倉兩次，辦過好多作者講座、文學活動，玩意多多，就像以前做廣告那樣。」過去10年，無論是廣告工作或是香港發展，都看不到美好的前景，她慶幸自己有這麼一個園地，成為逆境中的慰藉。

問今年55歲的Cynthia如何計劃人生下半場，話鋒一轉，歡快語調頓時遲疑結巴，慨嘆已不懂得計劃未來。「香港人過去10年都很不開心，那種不開心似乎沒有終結的一天，但我們又捨不得走。」

嬰兒潮一代，乘着1970、80年代經濟起飛，平步青雲，捱過半世紀迎接「收成期」，卻見江山變天，舊日所相信的社會價值崩塌。過去10年的香港是一個悶局，這班初老也疑惑下半輩子何去何從，馬傑偉說：「過去一年衝擊這麼大，所有事都不同了，對生活的預期亦不同了，計劃未來30年的生活？未來幾年都忐忑啦。」

梳理情緒衝擊後，馬傑偉認為這是這代人的課題，「我們要學懂承擔，保持韌力，開解自己。我已渡過了內心的困惑，因為知道自己在香港的困局中有角色」。年少時力爭上游，向上流動，這代人的抗逆因子，可會發揮作用？「以前都捱到，現在怎會捱不到？我和太太不會走，但女兒要走可以走。」梁萬福也斷言留守香港，他始終相信自己存在有價值，能為社會帶來影響。

對不公義沮喪麻木 掙扎過後更堅定

是去是留，Cynthia是最困惑的一個，她對社會不公義沮喪得近乎麻木，這種麻木，進一步令她心生質疑：「對於香港，這由小到大極度喜歡的地方，如果我選擇無視，我還是Cynthia Lau嗎？」把女兒送到美國讀大學，女兒的香港身分認同更高漲。掙扎一番後，擁有英國護照的她敢說，女兒在，她不會走。

她想起以前中學課堂出題作文：我的烏托邦。她在原稿紙寫上「香港」。現在的香港，不知道是烏托邦還是惡托邦吧？馬傑偉苦笑道，「人性最好那一面出現了，最衰那面也是」。但他深信，苦難之中，正正是為城市、為個人創造意義的時刻：「要避開苦難，還是在苦難中經歷，令人生更豐富呢？香港一直是個傑出的城市，很難得歷遍風浪、很輝煌的城市。將來，它可以轉化為好偉大的城市。偉大的意思，是好多人可以奉獻自己，留下來，對這兒有情有義，希望在困難中做到啲嘢。正正是這些事情，能令一個地方偉大。」

文：宋霖鈴

編輯：王俊杰

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