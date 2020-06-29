三人談：打破禁忌 與父母談善終

留下遺憾——Cynthia以往不曾了解母親對後事的安排喜好，籌備母親喪禮時亦遇上不少阻滯，她自覺未能將喪禮辦得盡善盡美，對亡母仍有愧疚。（設計圖片/ChuangTzuDreaming@iStockphoto）

【明報專訊】現代young old，50、60歲仍然未覺老，但卻要面對日漸老去的父母，照顧、陪伴，以至告別雙親，是他們不得不面對的人生課題。Cynthia母親於去年4月離世，送別的經歷，她至今仍未放下傷心及愧疚之情。馬傑偉的媽媽96歲，曾經一度忌諱談死，一家人如何令母親安然說後事的安排？梁萬福一直推廣生死教育，對此又有何見解？

■劉：劉庭善

■馬、馬太：馬傑偉夫婦

■梁：梁萬福

劉：我經常想起媽媽，會因此而哭。我很疼她，但她生前和她說話，講兩句又會𤷪。晚年的媽媽，對家居清潔和飲食要求都愈來愈腌尖，我覺得她慢慢不再享受生命。我現在常想，我做得夠嗎？是否做得不夠好？

馬：之前有無同媽媽傾過喪禮安排？

劉：我不敢與媽媽談死亡，太驚。後來為媽媽辦理白事，也許殯葬行業有很多禁忌或陋習，永遠滿足不到我們需求。媽媽喜歡靜，我想佈置整牆都是花，只打齋，也不想媽媽穿壽衣，但他們（白事工作者）總說不行，又說要破地獄。我真的哭了，覺得連這些事都無法為媽媽做好。

溝通需過程 時機要找對

馬：當父母去世，我們照顧得夠不夠，是這代人正面對的問題。我幾年前也像你般，一來不知道老媽子（對談論死亡）怎反應，而且最初她也避忌不說。這幾年跟得福哥（梁萬福）多，開始找相關資料，知道要預早溝通，溝通需要過程。起初我們趁拜祭爸爸時，隱晦地問媽媽：「你想在這兒（埋葬）嗎？」最初她很抗拒回應。

馬太：要找對時機，不能突然在飯桌上突然提及，拜山是一個好時機。

馬：平安紙、揀什麼相（遺照）、喪禮想用什麼儀式等，都要好多技巧來問。媽媽後來隨我侄女信了耶穌，在家中不停播放電子《聖經》。我讀過神學，告訴她人死了也有可能在別處遇見；加上我女兒懂得哄嫲嫲，我們用了三四年時間，知道她只想要簡單儀式，現在她已選好遺照、寫好平安紙。

梁：生死教育就是要大家開放一點，讓長輩make a wish，想火葬？土葬？穿什麼衣服行最後一程？

馬：外母常常去社區中心，一切準備得很好，很開心地寫好平安紙，又去選棺材。

梁：老人中心會帶他們選棺材、寫平安紙，和其他老人一起做，他們就不會那麼反感。嬰兒潮一代的教育水平，應該能接受這種教育，學習軟化長輩。其實絕大部分老人不介意談死亡，但你不要咒佢死。他們父母、朋友都走了，朋友都在喪禮見面，一定知道何謂死。

馬：女兒晚飯後會拖着嫲嫲散步回家，她上兩星期對我說「嫲嫲已安心去」，我感到鬆一口氣。