頑強海星 一條斷肢長新生

「滿天星」——一群飛白楓海星出現，令海灘「滿天星」。邱倩婷指香港暫時未有正式海星數量的調查，每年環境及天氣的改變，會直接影響海星產卵及孵成小海星的機會，同時影響海星的數量。（受訪者提供）

【明報專訊】早前有人在西貢海邊拾海星，然後在社交平台展示「戰利品」，並介紹撈海星攻略及煮食方法；另有人在大埔街市將海星等海洋生物當作寵物售賣，此舉令人擔憂出現一窩蜂拾海星行為，製造生態災難。

一般人對海星這種海洋生物，都似熟悉但又陌生。其實，海星除了外形趣致獨特，身體構造也相當特別，斷肢可再生，甚至發展成另一枚海星，生命力頑強得令人肅然起敬，不應傷害牠們。

網上流傳一個有關海星的故事。老人在海灘留意到一名小童在岸邊來來回回跑，原來小童是把冲上岸的海星逐一放回水中，以免被太陽曬乾。老人於是對小童說：「岸邊有為數不少的海星，你的努力只會徒然。」小童回答：「至少我改變了其中幾隻海星的生命。」這小童對大自然生命的尊重，跟引言提到那個拾海星烹煮的人和售賣海星當寵物的商販，形成強烈的對比。香港科技大學海洋科學系講師邱倩婷對有人執拾海星煮食表示遺憾：「人類有很多食物選擇，毋須食海星，如大量捕食，海星數目很快便減少；加上部分海星是以動物屍體及有機物為食物，未必衛生，所以不建議食用。海星留給我們欣賞更好，我們要注意海洋生物的持續性。」

胃部伸出體外 消化獵物

海星的構造有很多令人難以想像的特點，單是斷肢再生，便令人嘖嘖稱奇。邱倩婷表示：「如果海星的觸手斷開或受傷，有能力再生，個別品種甚至由斷下的觸手重新生長，自我發展成為另一個獨立的生物個體。」她表示，斷肢再生的首要條件是海星本身要儲存足夠的營養，幾個月後，斷肢便有機會慢慢生長。海星不似人類般由中央大腦控制行動，只要有足夠營養儲備，即使一條斷肢亦有機會再生成另一個生命。如發現海星的觸手比例不平衡，例如部分觸手長得較大，其他的較細，牠們便可能仍處於再生的過程中，完成再生長期後，觸手的大小長度應該相若。

除了再生能力超乎想像，海星的胃部亦異於一般生物。牠們有兩個胃，一個為「心臟胃」（cardiac stomach），捕食時心臟胃可由口部伸出體外，包裏着獵物，再分泌酵素消化獵物。初步消化後便會把食物傳到「幽門胃」（pyloric stomach），下一步便再消化和吸收。不少海星是食肉動物，貝類、螺，以至其他動物屍體也是其糧食。「比如捕食青口或蜆時，海星先會以強而有力的觸手完全包裹獵物，然後拉開對方的殼，伸出胃部揳入殼與殼之間空隙，消化食物。」邱倩婷表示，她自己甚至見過海星捕食另一品種的海星。

觸手末端長眼睛 分辨光暗

海星的神奇之處還有其神經系統。即使沒有如人類的頭腦，海星仍可迅速行動，事關牠們複雜的神經系統連結了上皮細胞的感官系統，可感應到海中的環境，包括溫度及水中的化學物，也知道哪裏有獵物。另外，海星的眼睛生長於每條觸手的末端，雖然沒有如人類般的視覺能力，但能分辨光暗，發現食物時可靠光暗追捕。漁護署發言人指出，海星擺動其觸手及移動身體，依靠的不是肌肉，而是觸手上的水管系統（water vascular system）。海星篩孔般的骨板內連接一連串佈滿身體的管道，並連接到管足（tube feet），透過排走管道裏的水令管足收縮，移動身體。

按漁護署提供的資料，全球共有1906種海星，而香港記錄到的海星共有28種。漁護署發言人透露，本港有6種常見的海星，當中最常見為飛白楓海星（Archaster typicus）及斑砂海星（Luidia maculata），前者多於潮間帶（海水漲潮至最高位和退潮時退至最低位之間的海岸部分）出現，後者則於潮下帶（平均低潮至海底坡度陡增邊緣的海底地帶）的沙地都容易見到。邱倩婷補充：「飛白楓海星形狀有點似楓葉，有5隻觸手，多生於印度太平洋海域。斑砂海星擁有7至9條觸手，外表像蛇皮，體型大（觸手至中央可達20厘米），很搶眼，有時浮潛也會看到。」

晚間覓食 3至5月繁殖

海星一般屬於夜行動物，日間喜歡躲藏在沙或石縫內，夜晚才出動覓食，因此在夜晚比較容易發現海星的蹤影。3至5月是海星的繁殖季節，因此，牠們相較其他日子會更活躍。當遇到海星時，我們可以近距離欣賞及觀察，切勿手執觸手吊起海星，因為其身體頗為脆弱，容易受傷，更不應把海星帶回家中飼養，邱倩婷說：「見過有人拾起海星放到膠袋中帶回家，其實海星沒有足夠的食物，或者沒有適當的食物，會很容易死亡，而海星身體變乾時，更會發出臭味。」

海星故事中的男孩，告訴大家莫因善小而不為。若要為海星做點事，就不要到海邊執拾海星煮食，讓牠們留在海洋。

文：雙喆

編輯：王翠麗

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