肖像畫家Brendan Fitzpatrick 回港尋根 重新認識家鄉

繪畫自信而堅定的人物，最令Brendan樂在其中。例如圖中人物Gloria本來從事時裝行業，後來眼見時裝業污染嚴重而成為環保倡議者，促使Brendan畫出一幅既優雅，又能表達人物稜角的肖像。他先以炭筆構圖（右），與Gloria見面4次，作品尚未完成（左）。（蘇智鑫攝）

在香港出生的肖像畫家Brendan Fitzpatrick，去年回流香港創辦工作室，既是為了探索自己的身分根源，亦是看準香港步伐快、商業藝術發展不俗的特質。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】社會動盪不安，不少港人急着更新BNO，寄望多條出路。本來活躍於倫敦的肖像畫家Brendan Fitzpatrick，卻自去年回流香港，既開設studio發展藝術事業，亦為探索自己的身分根源。一年過去，他遇到一張又一張面龐，自信的、落寞的、倔強的、迷失的、久別重逢的，有些被他重現於畫布上，有些則燃起他對這片「家鄉」的溫情。

Brendan Fitzpatrick在香港仔的工作室，有一排直視墓園的窗戶，他對此情此景沒什麼忌諱，反而笑說「感覺很安寧呢」。擁有一副外國面孔的他，骨子裏也是個「香港仔」，母親是香港人，在香港誕下Brendan，「住到8歲我才搬到倫敦，每年暑假回來度假」。其他時間，他都在倫敦讀書，於中央聖馬丁學院畢業後，又飛到意大利佛羅倫斯，當了4年肖像畫學徒。東奔西跑，最後Brendan還是決定回流出生地香港，創辦工作室，繼續畫人物肖像。

意大利學師 冀將技術應用到當代環境

佛羅倫斯是啟蒙Brendan畫肖像的地方，混和顏料、觀察主體、一層層上色，他從當地老師傅身上習得每一環技巧。可是他不太想繼續畫意大利模特兒，或是圍在一味復刻經典舊作的友儕身旁，他渴望的，是將傳統技術應用到當代環境和人物身上，接觸更多不同的面孔。「如果要我一直繪畫沒有特別意蘊的作品，即使賣得很好，我也會很沮喪的，留在意大利的話，我想我不會進步。」

母親過世後，他其實一直都想回香港尋根，重新認識這小時候一知半解的「家鄉」。回到母親居住的灣仔，他重遇媽媽多個兄弟姊妹及其子孫。「好多人，中文名好難記，但現在我在各行各業都有親戚照應，去哪兒都有着數。」他說笑道。小時候Brendan沒有接觸過香港的大自然，現在他才發現小城擁有秀麗的山和海，從香港仔回灣仔寓所，他有時選擇跑山回家。不像意大利節奏緩慢，裝個寬頻也要等4個月，香港步伐快，效率高，驅使他更務實、高效率地創作，「對一個藝術家而言，最佳的工作方式，是能夠體驗足夠多的東西，並受到啟發，滋養意念」。

有些肖像畫家單憑硬照繪畫，但Brendan認為與畫中人互動，深入相談，才能捕捉到人物神髓，一幅肖像畫才有靈氣，「拍得好的照片，就保留它是照片的本質吧。但油畫是不一樣的，每一次和人物的會面，我都有機會發掘到更真實的一面，經一層層的顏料，添於畫布上」。要完成一張中等大小的油畫，他會與畫中人見面4至5次，每次2至3小時，這個包含對話和觀察的過程，他形容是「investigation」，鑽研對方何許人也。第一次見，他通常只用炭筆勾勒構圖及光影分佈，其後的見面，才逐次補完眼神、表情、背景顏色等微末細節，從中繪出人物個性。若遇上沉默寡言的對象，就考起Brendan了，畫作恐怕難以畫得太大幅，也難免將對象封閉的一面繪下來。

與畫中人多次互動 捕捉神髓

幸好來找他畫畫的人，大多坦率開放。近來他遇上最難畫的對象，反而是鏡子中自己的倒影。事緣這幾個月疫情肆虐，人人足不出戶，Brendan沒有作畫對象，只好畫自己。系列題目「一切都好（Everything is Fine）」 是句反話，畫中人拿着油畫刮刀，眉頭緊皺，這是他當時留在工作室太久而鬱悶泄氣的寫照。比起畫別人，畫自己要遷就角度，邊畫邊望鏡，更是困難。

但繪畫總算紓解了他的不安，早兩個月開始回復正常社交的Brendan說，「現在是really fine」。現在他的「天敵」是時陰時晴的天氣，開白燈或黃燈都容易令畫作顏色偏差，只有陽光照耀，才容易畫出最近乎現實的顏色，令畫中主角能以「最佳狀態」示人。

文：宋霖鈴

編輯/ 廖偉龍

美術/謝偉豪

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