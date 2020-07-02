淡淡清甜梨蜜香 品牌推保育生態

【明報專訊】世事就是如此弔詭，消費主義氾濫帶來的環境生態問題，要靠消費者來糾正。上至高級珠寶或時裝，下至護膚品及香水，現在愈來愈多消費品推崇保育生態自然的措施，香水品牌Clean Beauty Collective可算是當中代表。品牌產品強調phthalates free（鄰苯二甲酸酯是乳化劑的原材料）、sustainable（可持續）、vegan（純素）、gluten-free（無麩質）、cruelty-free（無動物測試）、non-toxic（無毒）及eco-conscious（着重生態意識）等，務求對消費者提供安全的美容產品。

除聲稱擁有以上正面及負責任的賣點，品牌的香水也予人清新舒爽的感覺，例如最新推出的Clean Reserve系列Radiant Nectar香水，就以淡淡清甜的梨蜜香調為賣點，前調為秋葵子及梨蜜，中調為鳶尾精油、胡蘿蔔籽及煙草花，基調則為白雪松、龍涎香醚及麝香。香水除可單獨使用，亦可配搭同系列的其他香水層疊使用，拼湊出與別不同的香氣。

文：溫兆明

查詢：Sephora IFC店 3168 4088