金鎖鏈皮袋 強烈質感對比

【明報專訊】創製受歡迎的單品如手袋鞋履款式系列，是每個品牌夢寐以求的事，因為手袋鞋履一向是時尚品牌的cash cow，這意味着品牌會有穩定收入來源。但人怕出名豬怕肥，fast fashion品牌會毫不留情地「參考」所有受歡迎的名牌單品，推出類似款式「頂爛市」。雖然這是對時尚大牌的一種負面認可，然而fast fashion品牌目的既是賺快錢，吸引的顧客群亦有所不同。那時尚大牌就更要把款式推陳出新，用料手工亦要務求做到難以抄襲。

就像Bottega Veneta，自Daniel Lee入主創意總監後，Padded Cassette袋款及Padded Sandals露趾鞋款變得大熱，在今夏各個fast fashion品牌都看見類似款式。BV的應對策略一如所料，在2020初秋季度，Padded Cassette便注入新的設計元素，加入重型金色或銀色鎖鏈作孭帶，剛柔並濟的感覺強烈；另一袋款Padded Tote同樣由專業工匠精心製作，手工編織的maxi intrecciato採用了觸感上乘的Merinos Auckland羊毛皮，同樣配合重型金鎖鏈作手抽帶，又是另一種強烈的質感對比。

文：溫兆明

查詢：Bottega Veneta Landmark店 2973 0882