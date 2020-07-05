哲學大牌檔：移民遠去 屋企帶唔帶得走？

「無論你去到幾遠／記得要返屋企／呢度至係你地嘅成長地」──LMF《返屋企》（Alison Hui@a.h.inkpen提供）

【明報專訊】《港區國安法》在香港回歸23周年的前一天正式出爐，面對香港沒有迴旋餘地的突變，無力的香港人開始思考個人出路，翻出塵封的BNO千辛萬苦空郵大疊文件辦理續證，沒生意經驗的人開始鑽研投資移民的可能。移民除了是個人去向，也有人始終捨不得同路人，提出僅僅聽過名字的陌生國度，想像跟幾百萬香港人一同移居，在另一個地方重建香港。在七一不被允許走上的柏油路上，有人拉起「我哋真係好撚鍾意香港」直幡。大家珍視如斯的歸屬感，價值到底在哪裏？移民，是不是也有情感道義要講？

歸屬感非與生俱來

Daphne也不是完全沒想過移民，只是自覺離開香港的語境，她從事歷史文化相關的專業便「一文不值」，不願做二等公民的她，笑說自問唔捱得，藍領也輪唔到佢做。這天熱得很，趁假期到大館參觀的她坐在陰涼一角，手上的芭蕉扇（又名廢青扇）轉個不停，「我都是個好食懶做的死廢青，現實層面來說，如果香港不是到好worse，都未必走到這一步」。鹽叔問，假設外國都找到心儀工作，待遇也一樣，是不是也傾向走？

D：70%會想走……但始終有30%會覺得，世界咁大，得一個地方我會稱之為屋企，就是香港。在這個層面上，我覺得在其他地方，找不到一個能給你這種感覺的城市，你是想花一生時間在那裏。咁但係當理智返番嚟，都知道香港其實無咩運行的了，你可以預知到會面對一個更險惡的環境，人都是鍾意舒服生活嘛，都會有70%想走。

潘：「家的感覺」是什麼時候就有了？

D：其實都係上年先開始更意識到。之前一向都覺得香港有好多唔好的地方，但這一兩年就覺得香港其實是好有個性的地方。這幾年的社會運動先發現，香港人有一種這樣的特質，會令你更不想放棄這些所謂的「手足」，去自己苟且偷生。

潘：所以「家的感覺」並不因為你在這裏出生而有？

D：份歸屬感好難講從哪一刻開始有，好難分得清，但當你意識到的時候，就發現原來已經存在。

移民唔係「搬去住酒店」

Daphne認為歸屬感非由出生地決定。國安法正式生效前的最後幾天，面對自稱記者的兩個陌路人搭訕，她仍然有碗話碗，話自己拎住嗰本特區護照上面，寫有中華人民共和國，但內心會自動filter走。「或者是多年累積，不是所謂愛國教育教育你就會有（歸屬感），唱多10次國歌我都係咁㗎啦」。

潘：你覺不覺得，這份歸屬感之後也可以在其他地方慢慢建立？如果你在那裏再生活多幾十年？

D：唔會話無嘅，人始終都是容易習慣嘅動物。但你呢個moment問我，我想像不到第個地方如何可以讓我有這種感覺。但如果我選擇移民的話，咁我必須要當第個地方係第二個家，咁才會是一個合理和正常的生活方式。

潘：點解歸屬感咁重要？你去到第個地方，都唔會容許自己一直以外來者身分生活？

D：如果你只當佢係酒店房咁check in check out，都幾浪費喺嗰度嘅時光。選擇得嗰個地方，佢肯定有啲嘢係吸引你，或者你認同佢。你唔會係是但去邊都得咁。如果你作出咗選擇，又想活出一個好少少嘅full life，我覺得應該要嘗試融入。當然唔一定要同香港同一個深度同厚度嘅sense of belonging，但我覺得係必須。

鹽：呢度得意喎，「家」呢樣嘢，對你，或者對一個人來講，有咩咁重要呢？有啲人會覺得sense of belonging唔會對個人或者生活質素影響得咁緊要，但你好似唔係咁覺得？事實上有啲人都係睇番香港新聞，外國嘅就當國際新聞，但其實喺你屋企隔籬咋喎。你想像你從來都無成功對任何地方建立過歸屬感，比如好多新移民都想有，都無，咁佢生活究竟會爭啲咩呢？

一個族群 繫於相同理念

芭蕉扇葉繼續轉，但Daphne就說個腦轉唔到，好複雜，明白個問題，但唔識答喎。她想起自己出國旅行時，會想將自己地方的文化跟別人介紹。不是Chinese Kung Fu也不是成龍，她覺得先進的韓國和日本的國民意識都好強，但文化相容性始終不及香港；雖然香港也有「港豬」，擁有國際視野的青年普遍比其他地方多。她認同這份自豪似乎就是情感需要。

鹽：或者係同其他人的connection？Sense of belonging點解會feel good呢，我有時會覺得係，唔係自己一個囉。我係同一個群體嘅一啲人係連結的，而呢個群體同我有啲好core嘅相似點，唔僅僅係膚色一樣呢啲表面嘅相似，而係可能睇世界嘅方式會一樣，最終可能係某種安全感。如果無咗，好似做咩都獨力咁嘅缺失。好似得我係咁睇。

D：我都同意你呢個講法，但無你梳理得咁好。

鹽：因為你講上年社會運動，點解咁突顯到嗰種sense of belonging呢，係因為好感受到睇一件事大家嘅感受係一樣嘅，或者有差唔多reaction，都會有差唔多嘅ambition想去點樣改變。

D：我都有個舊同事，佢唔喺香港出世，但都喺場運動付出好多。大家覺得𠵱家呢個香港唔應該係咁。即使唔喺香港出世，但佢有呢個core value，我哋都會覺得佢係手足。等同重慶大廈南亞裔人士都係差唔多咋嘛，大家都會視佢哋為我哋族群嘅一分子。

融入移民國 不做free-rider

歸屬感是個人的情感需要，但Daphne言談間多次強調移民之後「應該」如何，鹽叔聽出了「責任」的意味。移民為何有責任對移民國培養歸屬感？

鹽：你話如果移民，會嘗試建立對嗰個地方嘅歸屬感，點解你會覺得有呢個責任嘅？有啲人會覺得，佢又批得我，我去到又唔係唔交稅啦，盡咗所謂法律上嘅公民責任啦，我養埋嗰度綜援啲人𠻹。點解仲會覺得有一個唔係legal（法理上）嘅要求要遵守？唔係就好似有啲free-ride，我估你可能會覺得唔係好啱。

D：係morally（道德上）……成日都話你要企喺人哋角度諗，講真吖，我都好憎人哋移咗民嚟香港，照樣喺度吐痰，然後照樣湊個仔喺個垃圾桶上面大便。我哋都唔鍾意外來文化入侵，唔鍾意啲大陸人嚟到香港用佢哋自己過嘅一套喺度生活，「己所不欲，勿施於人」。講到最尾，人哋肯接收我哋，我哋去到第度，都唔想自己族群有咁乞人憎嘅人，咁我哋去到都唔應該自己想點生活就點生活。

在彼岸，可以爬同一座山

對移民的新國家有責任，咁原來的地方呢？有人會覺得移民就是衰仔，移民是放棄香港，逃避對這個地方的責任。

D：你對呢個社會要做一個負責任的人，有可以爭取的地方時都真係要做番自己嗰份囉。同移民一樣咋嘛，唔應該話一見勢頭唔對就走，但我覺得香港𠵱家呢個situation，要走嗰啲人亦唔應該被扣上貪生怕死的帽子。你對社會有責任同時，你對自己的人生亦都有一定的責任㗎嘛。

鹽：所以你可能都認同你對呢個家有責任，不過同時間，我哋對太多其他嘢有責任喇，於是有機會被其他嘢override咗。

D：你話黃之鋒嗰啲咁，佢走咗我都唔會覺得佢係背棄香港囉。你明知把刀真係行喺佢頭上喇……點講好呢，我哋無辦法為人哋的人生做選擇，每個人都總有自己的包袱，佢無道義要背負香港嘅一切。但係當然啦，作為一個群體嚟講，點你都會想有班人一齊爭取。

鹽：從後果睇就好sad囉，坦白講，走得嘅都係相對有能力先走到，意味住惡化嘅情况會更快啦，抗爭成功機會都更低啦。

D：老實講，我都覺得悲觀嘅，你點睇香港都係步向一個唔好的發展方向。咁佢差到一個咩地步你會放手呢？我都相信，如果共產黨一日唔滅，香港始終有一日會面目全非，到時我仲會唔會想留喺呢個香港呢，我都仲存疑囉。

潘：或者咩叫worse到要走的地步，每個人都唔同。𠵱家對一啲人嚟講已經好差，有啲人就覺得仲可以頂多陣。

D：但我又會覺得，真係應該有番啲良心囉，你如果真係選擇咗離開，你可以諗，你喺呢場運動上，你想以一個咩角色去參與。

潘：所以就算移民咗，一個人都仍然係對呢個地方有責任嘅？

D：如果真係手足，唔應該走咗就一走了之，你可以思考吓你喺嗰個環境有咩嘢可以支援囉。要求每一個人都頭破血流，唉，自問都做唔到嘛，所以無辦法攞呢個standard量人哋。一方面又明白人哋點解有呢個選擇，一方面又會覺得可惜囉，因為始終我都係會留低嗰個人，我都真係未走。

鹽：唔緊要啦，我陪你，我會喺度㗎！

文 // 潘曉彤

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根：理解世界的「坐標零點」

近日，很多人在研究應不應該移民離開香港。離開香港這個我們稱作「家」的地方。

「落葉歸根」，很多長大時四處漂泊的遊子也有「無根」的感覺。移民到一個新的國家生活，也往往覺得自己跟那個地方難以建立起真正的連結。就算看當地新聞，也總有一點點看國際新聞的感覺，與看香港新聞那種就算其實不影響到你的日常生活，但還是會有切膚之痛的感受相去甚遠。就算永遠離開了香港，香港在某個意義下還是我們的「家」，因為它總是我們的「根」。

哲學上，我們可以追問：這種「有根」的感覺，究竟是怎樣一回事？為什麼我們會有「根」的感覺，覺得與某地方有某種特別連結？這些連結是後來可以再與第二個地方建立的嗎？

這幾天，很多人也說「我哋真係好撚鍾意香港」。我有時在想，雖然我也愛香港，但這還是表達不了我們和香港間的關係。喜歡一樣東西，某意義上是把它對成「我」之外的一個對象去喜歡。「我」喜歡一間餐廳、喜歡一套電影、喜歡一個人，也是一樣，它們是「我」去探索世界、認識世界時，在世界中遇到的事物，而因為它們的好，所以「我」喜歡它們。

我們也可以這樣的喜歡一個地方。我們去旅行時，就曾經因為它們的好，而喜歡過紅葉下的日本、白雪下的歐洲和滿有人情味的台灣。但我們卻不是以這個方法去喜歡香港的。

我中有你 身土不二

曾聽說過：20歲以前你居住的地方，對你的影響最大最深。某意義來說，你成長的地方，已經成為了你的一部分。哲學家常常會問：我們現有看世界的經驗是如何可能的？有什麼東西使得我們會如此這般去看這世界？然後我們會發現，你成長的地方，是我們看世界的出發點。我們在這裏開始看這個世界、思考這個世界，我成長的地方，給予我現在這個看世界的框架，是我們理解這個世界的「坐標零點」，以此去把握萬事萬物，它給予我們理解世界時一些最基本的概念。

在這個意義下，這個地方已是構成「我」的一部分，沒有了它，這個「我」就不再是這個「我」。說香港是我們的「根」，是真的在說它是我們的一部分。不是說它給我們理解世界的框架總是好的，只是它就成了我的一部分，我們可以修改它，但它總是首先存在於我們之中，我們也很難再用這個方式與另一個地方連結起來。

無論我喜不喜歡，這根已是我的一部分。倒過來說，透過讓這地方成為了我們每個人的一部分，我們也成為了這個地方的一部分。 我是這樣理解所謂的「身土不二」。

文 // 嚴振邦@好青年荼毒室

插畫 // Alison Hui@a.h.inkpen

編輯 // 劉子斌

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