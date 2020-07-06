醫食因緣：憂染疫 長者困家身心失調

【明報專訊】踏入炎夏，疫情並沒有因氣溫升高而消失，大家仍然要堅守各種防疫措施，提高個人衛生意識，希望可減少接觸致病原的風險。長期抗疫，不少人因過度憂慮、缺乏運動或社交、作息規律混亂等原因，導致身心失調。

在防疫與身心健康之間，如何取得平衡？

為搶購口罩、廁紙等物資而陷入恐慌，寸步不敢離家，頻繁地洗手和消毒器物等，這一幕幕的情景，很多人仍然印象深刻。在疫症流行期間，長者是相對弱勢的一群，身體機能退化、慢性病患和免疫力下降，都會增加感染風險；一旦不幸受感染，又會較容易出現重症而且較難康復。如果加上自理能力欠佳、對複雜資訊判斷力不足等因素，不僅影響健康，也會對情緒構成負面影響。

久坐久臥傷氣 衰退難補救

為減低感染風險，不少長者會減少外出，但困在家裏無所事事，久坐久臥，缺乏鍛煉，擾亂平日作息規律，對身心健康都有害無益。中醫認為「久臥傷氣」、「久坐傷肉」，缺乏活動和鍛煉，身體機能會因運動不足而衰退，體能下降，除容易感到乏力、稍事活動會氣喘外，亦導致飲食及水液的運化欠佳，引起食慾不振、消化不良、大便秘結、四肢浮腫等。有研究指長者不活動一星期，體力會顯著下降，肌肉開始萎縮，毛病會陸續浮現，更會使免疫力減弱。衰退一旦形成，要補救及追回是相當困難。生活作息搞亂，欠缺規律，如在白天休息過多，導致晚上睡不着，容易產生消化和睡眠問題，睡眠欠佳會加劇疲勞，以及影響四肢乏力、頭暈等，令長者更不願意活動，形成惡性循環。

海量資訊難消化 思慮傷脾

更甚者，若為疫情而憂心忡忡，過度焦慮，睡不好，吃不下，胡思亂想，招致情緒低落、抑鬱、焦慮等問題。長者身體機能下降，對抗精神壓力能力較差，容易擔憂、恐懼。而在資訊爆炸的今天，長者打開電視或手機，有關疫情資訊便鋪天蓋地而來。對應海量資訊，一般人尚未必有能力理智分析，更何况長者。如果經常受這些資料、信息，甚至假消息、假新聞牽動情緒，中醫觀點是「思慮傷脾」、「驚恐傷腎」。外在刺激加上體質衰退雙重影響之下，情緒會變得更惶恐焦慮，心情更易低落，消極負面的心情影響臟腑機能，導致消化不良、失眠、心悸、頭痛等徵狀。

從目前疫情發展來看，我們或許需要與新冠病毒長期共存。我們必須想辦法預防感染，亦要維持正常生活。抗疫期間，應該保持規律生活，作息、飲食定時；即使減少外出，也要避免長時間在家中百無聊賴，嘗試發掘有益身心的興趣、學習新事物，充實生活。即使需要自我隔離也要抱着積極、正向的心境。一定要維持適量運動鍛煉，刺激血氣運行，防止衰退。縱使家中空間有限，可做原地踏步鍛煉心肺機能，做伸展運動改善柔軟度，做負重運動訓練肌力，以至改善平衡協調的體操、八段錦等，都是理想的選項。

在家運動 隔空社交

此外，抗疫期間亦不宜自我封閉，需要保持一定社交活動。即使未能見面交流，亦可以通過電話、信息、視像會議等形式，與親友保持聯絡，擺脫孤獨，減少負面情緒。要相信科學和專業人士意見，避免道聽塗說，如有需要，應請教專業人士，或主動尋求輔導協助。部分長者不諳現代科技，或生活欠缺主動，老友記可以互相鼓勵、互相扶持，亦鼓勵年輕一輩多關心身邊長者，了解他們需要和給予協助，一起合力跨過難關。

文：邱宇鋒（註冊中醫）