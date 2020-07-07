萬能聚酯纖維 變通致勝 遮風擋雨 吸濕排汗

【明報專訊】平時出街買衫，很多人會第一時間翻開標籤吊牌，查看當中列明的生產原料。細心看的話，不難發現市面上很多服飾，特別是標榜具備吸濕排汗、防臭、涼感等特殊功能的一類，很多時也以聚酯纖維（polyester）作為主要製造原料。究竟這種物料有何來頭？

文： 康詠然

遠古時代，人類已經懂得利用獸皮、羊毛、麻、棉花等天然纖維編織成衣服，作遮體避羞、保暖禦寒之用。但隨着時代變遷，紡織布料技術日益進步，利用石油提煉出來的化合物，透過化學處理或機械加工而成的人造纖維應運而生。這些強化布料各具不同功效，以應付不同場合和活動的需要。時至今日，3種最主要人造纖維（聚酯纖維、尼龍、彈性纖維）類別當中，聚酯纖維被廣泛應用於休閒衣飾上，是許多運動品牌愛用的物料之一。

聚酯纖維由英國化學家John Whinfield和James Dickson於1941年共同研發，優點在於輕巧強韌、耐磨、洗滌方便，具有不易起皺或縮水等純棉材質沒有的特性；且能輕易與棉、毛、麻或其他化學纖維等交織混紡，形成防水防風、排汗涼感等多種功能，因此十分適合應用於運動服飾上。

改變纖維形狀 增排汗功能

要為聚酯纖維附加不同性能效果，布料的處理方法亦大有不同。理大紡織及服裝學系系主任兼講座教授范金土解釋，傳統的聚酯纖維並無吸水排汗功能，穿著感覺悶焗；但只要在紡織過程中，將纖維橫剖斷面中所呈的圓形壓成花形或十字狀，就能讓汗水從纖維與纖維之間的縫隙中快速吸走，蒸發到空氣中。至於防水和防風功能，同樣可以在紡織過程中加工而成，前者在雙面的聚酯纖維布中加夾一層防水薄膜，後者則將纖維更緊密地編織，提高防風能力。至於抗UV、防臭及防蚊，只需將布料與擁有相關功效的化學劑，一同加入溢流染色機（overflow dyeing machine）內浸染即可。

這類功能性的聚酯合成纖維，一般都有自己的廠牌專利名稱，例如有些衣飾吊牌上印有Gore-tex的標記，就代表該產品採用了Gore-tex專利技術所生產的防風面料。市面上還有其他廠牌專利名稱，具有相類似的功效，例如Sympatex、NeoShell和Omni-Dry等，都屬於具有防水功能的纖維面料，但一般產品的標籤上，卻不會提供詳細的數據或描述讓消費者參考。范金土稱，要分析一個面料的水分管理能力，當中包含乾燥速度、排水能力、黏膚程度等很多不同因素，因此沒有一個特定的工具或指標，能夠量度哪一種物料的功效最佳，大概要根據其他人和自己的穿著經驗，才能找出哪一家廠商的出品最適合自己。

◆專家意見：范金土 - 香港理工大學紡織及服裝學系系主任兼講座教授

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪