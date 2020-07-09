文字師甘聖欣 「人生」最難寫 留住文字美

【明報專訊】甘聖欣的繪畫和文字藝術作品有種雲淡風輕的感覺，好像柔柔弱弱地跟你訴說着對生活的點滴，對世事的灑脫。她的打扮雖樸實斯文，卻不盡是那種陰聲細氣、溫和婉約的類型，她有開朗率直的一面，熱烘烘的內心更為這個昏亂的時代而躍動。

1. 你如何定義自己？

我很少去定義自己，我覺得不需用框框來定義自己是個畫家或藝術工作者，對於我來說創作是一種自我修行。

2. 有什麼人或事對你帶來啟發？

我想是書本。以前上學對課本沒太大興趣，到從事創作後，明白要提升自我的修養方可進步。這10年看過很多書，令自己對世界、對生活的看法改變良多，所以影響我的是很多不同的作者。

3. 你的作品帶點禪意又帶點詩意，有否受到宗教或哲學的影響？

我是學佛的，但沒有想過要走佛系路線。反而我覺得自己是個率性隨和及樸素的人，這些都反映到作品上。我覺得我的作品應隨着自己當下的狀態，或對身處時代的想法而有所改變，簡而言之生活就是創作。

我還記得讀過高行健的《自由與文學》一書，裏面一句話對我影響深遠，就是藝術家有責任反映身處時代所發生的事，不用想去做一些前瞻未來的作品，而要誠實反映當下。

4. 文字比其他媒介有何優勢？

我想文字的優點在於它的持久，而且能予人很大的聯想及思考空間，但重點是正體中文字，我覺得有責任留住文字的美。

而說到寫詩，500字的一段，各人所感受到的可能並不一樣。又或是今天我看一首詩，明年再看可能有別的感受，我覺得這是文字的力量。最近寫詩的靈感源自恐懼的情緒，害怕在這個時代沒留下什麼就被消失，所以用文字來留下自己的痕迹。

5. 為什麼選擇在石頭上作畫題字？

哈哈！這個故事並不如想像般美，起初想畫些東西作室內擺設，於是選擇了木材，後來再想找些體積較小的物料，碰巧在家附近的園藝店找到些石頭來畫。之後對不同種類與特質的石頭有更多了解，變得講究，反而覺得在石頭上作畫很浪漫。

6. 對石頭的特質了解多了，對你的創作帶來什麼改變？

石頭是一種難以動搖而且堅毅的物質，但當你在上面作畫題字後，卻好像把靈魂注入其中。對一些人來說，一片石頭更可以意味深長，例如曾經有客人把一片放在親人墳前已久的石頭給我為他作畫，可想而知這片石頭對他承載了多少情感。

7. 你人生中最重要的課題是什麼？

我想說，我認為「人生」這兩個字是最難寫的。試過為客人寫這兩字，發覺怎樣寫也寫不好，可能愈少筆畫就愈難拿揑，亦容易顯露自己的不足。也許人生本來就是這麼難以演繹。

8. 自己有沒有特定的穿衣風格？有什麼必備單品或個人喜好？

我的風格很樸素，但盡可能不犯錯，其實不犯錯已很不錯。在適當的時候穿適當的衣服，這亦反映做人處世，年輕時常有overdressed的錯誤，現在發覺要找回自己。

另外我很少佩戴飾物，尤其我有了左手的兩個紋身後——金魚與櫻花及燕子與銀杏，買衣服時亦會襯托這些紋身。

9. 你認為怎樣的人才是美？

有內涵的人才是美。因為外在的美不能持久，唯有內涵可提升外在的美，所以我寧可花時間閱讀也不會去護膚。我覺得年華老去令外在變色並不可怕，生命失去熱誠會更可怕。

10. 現今香港社會有什麼被高估或被低估？

此刻我覺得被高估的……可能是外國勢力，哈哈！又或者是香港人覺得移民就一了百了，可解決所有問題。因此我認為被低估的是每個人都有改變這個社會的力量，從來一個微笑、一個問候，很少的舉動也可以為社會帶來改變。

■ Profile

甘聖欣 - 曾任職室內設計師，10年前開始了Slash的工作模式，自喻為「文字師」（WORDist），從事繪畫及文字藝術創作，喜歡於石頭上作畫的她，近年的創作以寫詩為主，最近參與「微光之城」展覽。

文：溫兆明

編輯/陳淑安

美術/張欲琪

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