另類職場培訓 應酬飯局眾生相 擴闊打工仔眼界

公司飯局，是辦公室環境以外的一種工作培訓，塑造360度的視野和能力，是老闆出於「入錢落我袋」的好意。（FangXiaNuo@iStockphoto）

怎樣評價工作以外的公司飯局？認為全是浪費時間的應酬，公司蠶食私人時間，該避得就避？還是說服自己改變心態，旨在鍛煉自己的參與感、好奇心、探索人性的能力？（設計圖片，Portra@iStockphoto）

【明報專訊】【編按】面對商務應酬，很多人會避之則吉，尤其是年輕一輩的職場新人，往往認為放工後陪老闆「飲飲食食」，這不算是辦公時間之內的工作，對這份欽點「OT」格外不滿。何靜瑩說她初入職場的頭10年，經常伴着老闆上司出席這些飯局，是感覺難受，抑或覺得老闆「入錢落我袋」，全視乎能否改變個人心態。

文：何靜瑩

我出來工作的頭10年，其中一個掙扎是跟老闆出外與不同種類的人吃飯——casual得來又帶點工作成分，公司禮節得來又是天南地北無所不談。究竟人微言輕的我應該表現自己，還是默默品嘗佳餚？

理論上，當眾人皆知我輩分低，只期待我做一個「表面投入」的聽眾和得體的「賓客」：適當時候跟大家笑幾聲，適當時分倒茶甚至點菜，表示自己有所貢獻，做個醒醒目目的小助手，其餘時間大可盡情地享受美酒佳餚。

識諗的，便知道這是辦公室環境以外的一種工作培訓，塑造360度的視野和能力，是老闆出於「入錢落我袋」的好意，除了要領情和感恩，自己也要爭氣，好好從中學習一些真諦。

「妹仔陪笑」還是「入錢落袋」？

實際上，自尊心總會作祟。兩三個小時都沒有說話的份兒，自覺沒用，又要做「妹仔」陪笑，斟茶遞水很降格；久不久出句聲刷刷存在感，往往被ignore、打岔；或眾沉默，才發現自己不是失言便是說了一些低質的笑話或爛gag，人家不用給面子陪笑，甚至覺得我出聲都是多餘。

此外，遇上大部分話題都是自己聽不懂的生意經、行業笑話，還有超出我認知能力的人生哲理……大部分時間我都是一知半解，那種空白感、疏離感和無知感很是難受。還要聽老闆發表第50次的偉論，最為鬱悶，尤其是那些我聽不入耳的觀點，心裏翻眼，樣子卻要裝出認同、賞識和投入的表情。於是，擺滿一桌子的山珍海味只能「背脊骨落」，食之無味，時間過得特別慢。

積極面對 視作磨練機會

怎樣評價工作以外的公司飯局？我可以選擇follow my heart，認為全都是浪費時間的應酬，公司蠶食私人時間，該避得就避。然而，我選擇積極面對：每一次出席都有掙扎，但每一次都會說服自己改變心態，旨在鍛煉自己的參與感、好奇心、探索人性的能力……還要心理預備自己、哄自己：就算是被忽視，也可練習內功，磨練自尊心，磨走玻璃心和自我中心。

學習社交禮儀、談吐、招待座上客等技巧固然重要，但關鍵是透過接觸公司以外的人物，或認識同事的另一面，都能擴闊視野，衝擊思維。既然自己是junior，也無壓力要主持飯局，可疊埋心水邊大魚大肉，邊聽「大人們」講故事。帶着這種態度出席飯局，耳朵和心眼遂能打開。

我屬於成長思維（growth mindset），相信世上的社交高手都在後天塑造出來，就算是悶透的吃飯過程都是重要的學習體會、內功培訓。培訓什麼呢？首選觀察力。

在一個4至8人的飯局裏，我通常會着眼觀察這些層面：

1. 研究人性

先從認識不同人種和個性入手，觀察每個人的言行舉止，靜靜探究各人的思想深度、內涵修為、說話層次感。誰人的邏輯及理性思維值得學習，我便凝神屏氣聆聽，要像「吸星大法」般大量汲取其智慧、消化其豐富內容。遇上說話乏味無趣的，我一定不會擺出一副「悶樣」，且看誰人能使出太極功，於神不知鬼不覺間轉移到別的話題去。

留意「國王新衣」反面教材

既然帶着鬱悶和不屑的心情又一餐，積極研究人性及言談質素又是一餐，何不選擇後者，希望帶走一些得着？例如，我很討厭老闆總愛在席間吟詩作對，逼人欣賞他那些左抄又抄的低水平詩句，以為好impress別人。我唯有轉個念，靜靜地研究那副自我感覺良好的模樣，對比其他賓客客氣和應、裝投入、唯唯諾諾的眾生相，然後默默告訴自己，有朝一日我成為高層，必須懂得鑑別人家的表情，是真心投入還是客氣裝傻，不能穿國王的新衣。

2. 學習洞悉group dynamics（團體動態）

無論多麼強勢或自信的人，都受到席間不同人物的言行舉止、權力分佈及輩分資歷所帶來的微妙影響。在旁默默吃花生的我，最喜歡鍛煉腦袋（exercise of the mind），看看有沒有「耐人尋味」的團體動態籠罩着飯局氛圍。

我見過一些在公司裏叱吒風雲的大男人高層，在一位高傲和霸氣的老前輩面前，會變成驚人的「鵪鶉」；我遇過一位才華洋溢的賓客兼全場焦點，卻謙遜溫厚地關心同桌中最年輕低級的職員，發放人間溫暖。我亦發現老闆喜歡把上次飯局聽回來的資訊，不經分析和過濾便在這個飯局發放出來，當成自己的真知灼見，又喜歡name dropping，以示自己人面廣闊；這樣，一個不看書、不學無術的人，能靠「執人口水」為生。這是一個可悲的反面教材。

自戀自大狂 倚仗權力維繫「友誼」

最常見的是自戀自大狂，沉醉於述說自己成就，到處認叻，不能投入別人話題，更不會關心同桌人的意見和生活。當別人說其他話題時，總要等待時機（通常是透氣的一瞬間）把話題拉回自己的世界。這類人只能倚仗權力和地位維繫「友誼」，一旦離開要職或退休，很難再找人出來忍受其自吹自擂。這是另一個反面教材。

比較有趣的是一些企業家喜愛帶着二十來歲的兒女出來見世面，但他們的內心掙扎可能比我這個疊埋心水做聽眾的心情更為複雜——子女要同時視父親為老闆，又想突出自己個性，但又不自量力，反而窒礙學習。有些子女看不到父親老闆殷勤「入錢落他袋」的苦心，還要聽其重複說100遍觀點，煩厭之情從心底裏溢於言表，有時忍不住駁斥父親；有些子女更要刷存在感，也不屑觀察別人反應，說些空洞見解，冗長而不懂收聲，賓客禮貌地忍受（換着普通低級職員，早已被打岔），有時父親受不了，當眾教子，甚至雙方吵起來；有些子女一副「二世祖」架勢，行徑失禮死人，不知道父親有否留意得到？回家會否調教孩子？

多角度閱讀別人行為 增強分析力

觀察多了，更懂得多角度閱讀別人的行為、聽出弦外之音，也能增強自己的解讀能力，分析事情也不會太單純和表面，偶爾遇見高人示範如何解讀一些事情，如獲至寶。

當我處理好自己的心理狀態後，便積極創造有啟發力的飯局。有同事臨時找我這個小小trainee做「水魚」，幫集團主席與賓客做翻譯，我欣然接受，吃一頓豐盛晚餐之餘，又長知識，從此跟着比我高20級的集團主席到處出席飯局，甚至坐在董事會後排旁聽。

與奇人進餐 聽盡精彩故事

曾認識一位高人前輩，我主動請他當我的mentor，他遂邀請我參加每周一兩頓飯局，都是海外到訪的奇人異士，聽盡精彩的人生故事，腦袋運轉過多加上熱血沸騰，經常宴會後整晚難以入睡。

積極創造飯局的好處，是提升高質素的話題及學習機會，見得太多反面教材，也要直接得到正面楷模的真傳。

當我成為別人上司後，也經常帶年輕同事出席飯局，談笑風生和睿智的賓客固然是難能可貴的導師、模楷，就算是沉悶或奇怪的座上客也是絕佳的反面教材，各類人都能鍛煉同事的眼界和涵養。坦白說，有些不能改變心態、經常黑起塊面或擺出悶樣的同事，我不會拉牛上樹，自會找到願意擁抱學習的同事。

希望年輕人懂得善待這些另類培訓活動，只要不涉及非法或不道德行為，多去無妨，一顆學習的心是靈丹妙藥。

● Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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