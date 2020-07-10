借影像文化表達自由 黑人藝術在憤怒中爆發

【明報專訊】1960年代各思潮風起雲湧，如要用一句話切入，想當是馬丁路德金的「我有一個夢想」。上周本版講述黑人藝術受壓，今周將由美國平權運動說起，淺談影像文化揭開的新一章。至抗爭及藝術相遇時，當代藝術家「在憤怒中爆發」，他們在創作拒絕遺忘，找尋身分與自由。

文：劉彤茵

美國近代民權運動可由1955年的標誌說起，羅莎帕克斯（Rosa Parks）於蒙哥馬利拒絕讓座予白人乘客，不願服從種族隔離法例，最終被捕及罰款。事件引發抵制巴士行動，當地組織邀請年輕的馬丁路德金為首，翌年取得成功。至1963年夏天約20萬人響應華盛頓大遊行，爭取非裔美國人政治及社經平等，為當時最大型民權集會，馬丁路德金在林肯紀念堂前發表「我有一個夢想」演說。1964年民權法案通過，宣布種族隔離及歧視為非法，成為歷史分水嶺。

「畫作絕多數留在畫廊及博物館，對我來說，1960年代是關於影像的。」港大非洲研究課程名譽副研究員Clifford Pereira說。長於肯尼亞，學者回想就在美國平權運動漸漸壯大之時，其所住的地方終於有一台電視，並說：「這些影像包括政治領袖，馬丁路德金、Malcolm X，還有被打壓的人。」改變不是一朝一夕，1965年一批示威者發起由塞爾瑪遊行至蒙哥馬利，爭取黑人投票權利，警察武力驅散釀成「血色星期日」，此等影像首次傳遍美國甚至世界，同年選舉法案通過。Malcolm X為首的武力提倡、黑豹黨崛起，連串有關種族議題持續，隨着電視媒介普及，如臨其境的視覺觀感引起廣大甚至國際關注。

奧運非裔得獎者 奏國歌高舉拳頭

若數最深刻一幅影像，Clifford Pereira說是發生於1968年墨西哥奧運會，同年4月馬丁路德金遭遇刺殺。非裔美國選手Tommie Smith與John Carlos，於200米賽跑獲得金、銅牌，頒獎奏國歌時二人高舉拳頭，首次在奧運會向世人展示種族平等意志，代表澳洲的亞軍得主Peter Norman則於外套掛上人權徽章。不過，兩名美國選手後來受奧委會主席施壓被逐出賽事，回到美國亦飽受多方批評甚至恐嚇。然而，此次發聲獲得迴響，影像被後來者化為塗鴉、印刷品等，一直延續下去。

那麼，畫布上有什麼？1963年響應華盛頓大遊行，一班藝術家包括Romare Bearden、Hale Woodruff成立團體「螺旋」（Spiral），商討藝術家應該如何參與運動。Romare Bearden（1911至1988年）建議利用一幅拼貼畫表達組織的理念，雖遭成員拒絕，但社運氛圍大大影響其作品。Romare Bearden幼時搬到紐約哈林區，家中是藝文工作者聚集地，讓他感受到「哈林文藝復興」的活力。大學時他熱愛17世紀荷蘭畫派，亦受達達派別及畢加索推動的原始藝術影響，後來他當上社工，夜裏才創作。

拼貼哈林社區 展示黑人生活

一個剪影走在窄窄樓梯，旁邊是「堆疊」出來的房屋，亂中有序，此為作品Spring Way（1964年）。1950至60年代，Romare Bearden全盤展開拼貼風格，進一步專注以在哈林、匹茲堡及南方郊外的記憶，展示黑人社區生活景况為題，包括音樂表演、街上光景、宗教等。其拼貼風格獨特，先把物料拼貼成作後以相機攝成影像，放大至粗糙的黑白照片，再拼貼上畫作，反映多元碰撞的哈林精神。其創作跟爵士樂的即興、「複製」舊曲並重新演繹等本質密不可分，重要是不斷拼貼及發展的過程。作家Ralph Ellison曾在1970年代撰文分析，不少非裔美國藝術家被身分與社會狀况的衝突驅使，認為只需「複製出社會抗爭氣氛，及哈林暗淡悲慘的表面」，但Romare Bearden主動把身分經驗化為創作。非為宣傳，他透過創作「重新定義哈林」群體，且於畫布獲得自由，讓人進一步思考身分的力量及意義。

糖衣雕塑 影射奴隸貿易史

「藝術家當然會受到其所在環境影響，如一些大事件、群體、情緒，但他也可以基於幻想力，超越此等東西。」港大美國研究課程統籌主任、助理教授Tim Gruenewald說，1960年代一班藝術家嘗試在藝術尋究身分，屬於起步階段。他認為當代藝術家涉足身分議題時，更「敢於指出根本的制度暴力，由此爆發憤怒與悲痛」。藝術家Kara Walker 1990年代開始創作剪影作品，剪影公仔有如兒童圖書插畫，內容其實有關奴隸制度及內戰歷史，包含大量殘虐、私刑、性暴力等不安片段。藝術家從中挑戰歷史敘事的權力，反思此等概念潛移默化的影響，自己曾如何不察覺地配合。Kara Walker曾說：「我大部分的創作，均是跟過去的記憶與遺忘不斷摔角。」2014年，她在布魯克林一間著名糖廠展出A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby，廠內豎立約10米高、20米長有如獅身人面像的雕塑，上鋪滿白糖。糖衣雕塑手工令人讚歎，但臉孔實為帶有種族歧視的黑人保母形象，同時聯繫糖商奴隸貿易之歷史，融化的性質亦有如記憶被遺忘。

的確，這是一場不斷延續的發聲，就如當下仍來新一波Black Lives Matter平權浪潮。1978年，藝術家Pope.L穿上西裝，背後貼有黃色長方格，由曼哈頓第42街匍匐至時代廣場，展示黑人困難的社經狀况，成為著名行為藝術之作。至整個千禧年代，他不下30次獨力或集體地，挑戰22公里長征，由百老匯匍匐至位於紐約北部布朗克斯母親的家，極為艱巨。過程中他穿上超人服裝，背有一塊滑板方便過馬路時轉身滑行。Tim Gruenewald表示，作品得以持續多年及其緩慢匍匐性質，均反映經濟結構不公多年仍然存在，亦從畫廊走向公共：「他爬過的可能是白人獲得很多利益及成功的地區，還有華美的商店，並用其身體逼街上的人看見，不公平是如此實體，不要再迴避。」

諷刺警員向黑人開槍後升職

「藝術家透過創作，從自身經驗不斷揭露矛盾。」Tim Gruenewald續說。他點出2018年惠特尼美術館的展覽An Incomplete History of Protest，展出多年來受到社政事件啟發及創作的作品，詢問藝術家於高度政治化環境的參與。Carl Pope的作品遠看是一堆金光閃閃的獎座，細看則見獎座上方為警察持槍的人像模樣。藝術家研究1949至1994年間發生的警暴問題，包括警員對黑人開槍或濫暴後獲晉升，從而表達對執法不公之不滿。策展人曾指出，不幸地今時今日仍可跟此作有很強的連繫，而社會仍在處理此些議題。

就近日平權示威，國立非裔美國人歷史和文化博物館（National Museum of African American History and Culture）公開招集有關抗爭行動的照片及影片，並呼籲民眾保留標語及相關藝術品，以待日後收藏工作。Tim Gruenewald說：「有些藝術家作品會有高度的政治關注度，或主動把創作作為一個宣言，有些用不同的方式。對我來說，甚至只是喜好問題。不過這些都是自己的聲音，各人的聲音裏你可找到共鳴，或者一些想像。」他指出，美國博物館收藏及展出非裔美國人作品起步遲緩，近年雖見改變及積極反思，惟路仍漫漫。回看黑人藝術創作與歷史，各人此起彼落一直吶喊，以此抵抗抹殺及掩蓋。

編輯/蔡曉彤

美術/張欲琪

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