城市拍攝自然 廢墟中借時間 尋山覓水

【明報專訊】看山水是想看什麼？

追求山水是怎樣的心情？

踏進展廳，找不到山水，卻隱隱看到山水的形態。

街頭小巷，廢置空間，長出了山，流出了水。

是什麼讓劉智聰把山水影像化成攝影作品，變成裝置？

回想一下，什麼是山水之情？

如果不知道展覽名稱，人們會看到山與水嗎？禪語中的「見山是山，見山不是山，見山還是山」比喻人生不同階段，在展覽中是否看到山水則可能視乎個人美學經驗，但亦可見山水總是給人借用和閱讀。攝影師劉智聰的創作起點也是源自對山水的想像，從2014年一張《山水文明》作品開始，他走進香港的村落，捕捉一些不自然的自然，設計了一張綠色的作品。「完成這作品後感到意猶未盡，便開始醞釀這個人間山水系列。不過之後卻是倒轉，在城市中找人跟大自然的關係。在城市中找山水好像是很傻的舉動，但其實人很嚮往山水，好像傳統中國文化中，文人雅士的山水畫，都是想像中的山水，而不是如相機拍攝般很寫實，是一種境界。我們在城市生活，追求大自然都只停留在心境上，喜歡的便在家中掛上山水畫。雖然大家看似很嚮往山水，但假若問到，是否想要搬到偏僻地方居住，大部分人也說不會，還是希望放工回家後繼續上網看Netflix。山水只是想像，屬裝飾的東西。」

融合裝置藝術 多角度觀賞

從2014年的《山水文明》到2020年的《人間山水》系列，劉智聰不斷在城市中尋找山水，展覽其中一部分可說是創作過程的展示。「既然山水是想像，我也可以找自己心中的山水，當中有些是買回來的相片，有些是在街上捕捉。自己覺得很像山水，有些是帶着疑問：這又是不是呢？過程就是這樣。你會看到有些好像完全跟山水無關，是經我轉化成的影像。」牆上的拼貼，劉智聰形容就像畫家的戶外速寫。從這些速寫中，可窺探到藝術家的筆迹，他心中的山水其實是怎樣。「從來不是做紀實攝影，現在做的作品有點像過往做的美術指導工作，營造一種視覺去說故事。」從他的廢墟照片系列發展出來，不只是用攝影留住那一刻，而是把那些被遺棄的無人之境，變成風景雕塑，成了裝置藝術。除了用相機記錄了他在街上或廢置空間塑造的臨時雕塑，場內亦放了山水裝置品。「相片是平面的，而攝影只選取一個角度，有時自己在選取角度時也會很掙扎，做這個裝置便讓觀眾可以從不同角度去觀看。」

山水隱喻人生高低起伏

在廢墟中看見山水，感覺是有點超現實。「講山水不是討論美不美，其實只是以山水隱喻人生，那些高低起落，那些線條，就好像人生，有人沉迷在高位，有人在低位。人追求山水的情懷好像沒有變過，但沒有人想過為何喜歡山水。那些盤樓廣告、電腦的wallpaper 還是山水大自然的天下。」觀眾或許從沒想過自己對山水之情，卻可從劉智聰的山水看到什麼。「我也只是做轉化，不是提供答案，希望給予觀眾想像空間。」這些山水場景都是香港風光，「我在香港生活，對這個地方自然比較熟悉，也不肯定在外地能否做到類似的作品。香港的混雜是很有趣的，很喜歡臨時性質，廢墟就像借來的時間，借來的空間，就好像香港一樣。而攝影其實也是借用，借別人的東西去實踐自己。」

■劉智聰個展——人間山水

日期：即日至8月9日

開放時間：上午11:00至下午1:00；下午2:00至6:00（逢周一及公眾假期休館）

地點：光影作坊（賽馬會創意藝術中心L2-02）

查詢：3177 9159 / www.lumenvisum.org

文：林喜兒

編輯：劉家睿

電郵：culture@mingpao.com