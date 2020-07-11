低速攪拌鎖鮮 自動去核即榨即飲

只要按下底座上的紅色按鍵，再扭動上方的攪拌杯，便可把攪拌杯及刀片盤底座分開，更容易清洗殘留在導管內的蔬果汁及攪拌杯內的果肉。（黃志東攝）

【明報專訊】反覆的疫情令香港人加倍注重健康。有些人會選擇購買攪拌機，飲用自家製無添加的新鮮蔬果汁。市場上不同型號林林總總，高速攪拌機、慢磨榨汁機等，各有優缺點，若既不想因高速攪拌產生高溫影響食材，但又想短時間內榨出一杯蔬果汁，可考慮意大利生產商新推出一款設有低速鎖鮮研磨技術的攪拌機，宣稱能保留營養，製作也毋須花太多時間，一舉兩得。

糅合攪拌機榨汁機優點

作為意大利超過百年的廚具品牌Balzano，過往都推出過咖啡機、磨豆機、研磨機、攪拌機等產品，最新作品是Yoga Blender去核攪拌機。雖然外形看似與普通攪拌機無太大分別，但其實它糅合了攪拌機及榨汁機的不同優點於一身。當中新加入的低速鎖鮮研磨技術，聲稱可盡量保留食材營養。機內設有一個最高每分鐘約7000轉的摩打（高速破壁攪拌機每分鐘逾20,000轉），廠方宣稱這個轉速能降低轉動時所產生的溫度，也可減少攪拌時的噪音。當食材經過刀片盤切割時，大部分果肉、果核等固體物質會透過離心力殘留在攪拌杯內，果汁則透過刀片盤底座的喉管流出。

6葉刀片盤 強大離心力分離核肉

除了使用慢速摩打，Yoga Blender另一個賣點是攪拌杯及刀片盤底座中，都設有特別導管引導果汁升近杯頂。生產商表示，這個設計能令蔬果的肉及汁更好地在杯內循環，以減低當中的纖維被過度攪碎，也能將果核及果汁分開，聲稱更能保存食物營養。而由於摩打的轉速相對較低，機內使用專利切割模式及流轉設計的不鏽鋼6葉刀片盤，能形成較強的離心力，在攪拌時能將大部分果肉及果核停留在攪拌杯外圍，同時在攪拌過程中大部分的果核都可完整保留，不怕果核被打碎而令當中的物質流到果汁內，影響口感。而留在攪拌杯內的果肉，用家亦可倒出來製作甜品、雞尾酒等，不怕浪費。

附送真空杯 延品味時間

為了攪碎不同硬度的蔬果，用家可透過機身的旋鈕調校轉速。而為免用家因忘記關機而令攪拌機長開，機內設有安全計時器，當攪拌時間達2分鐘便會自動停機。跟機除了有果汁杯、清潔刷等配件，更會附送一隻真空杯，它除了設有防漏杯蓋可帶出街使用，也備有手動抽氣泵，可手動抽走杯內空氣，以延長果汁的品味時間。惟須留意的是，由於攪拌杯及刀片盤底座設有導管，因此清洗時需多加留意是否有果肉殘渣。

規格

最高轉速：每分鐘7000轉

容量：1500ml

體積：450×280×180mm

重量：4.7kg

售價：$2988

查詢：2498 0163

文：勞耀全

美術/謝偉豪

編輯/梁小玲

電郵/etrend@mingpao.com