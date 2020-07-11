台灣開店競爭大 靠gimmick吸引年輕人

【明報專訊】投資移民門檻提高 營運期3年

若以投資創業方式作為申請條件移民，有哪些地方選擇？環凱移民資深移民顧問及市場策劃總監傅耀緯表示：「英國、澳洲、加拿大接受投資創業移民，但門檻十分高，以小本創業賣港式食物，可考慮台灣的投資移民。但要注意，台灣今年3月亦提升了申請投資移民門檻，申請人除了需要在台灣投資最少600萬新台幣（約155萬港元），開設有實際業務的公司或投資現有台灣公司，並要聘請最少2名台灣籍員工，營運年期由1年延長至3年。同時，申請人需要在1年內在台灣連續居住滿11個月或以上，方可取得身分證及護照。」（編按：台灣亦有「創業家簽證」，投資金額較低，但目標對象和入籍台灣的門檻卻相對較高，符合申請條件不容易，詳請可瀏覽：bit.ly/2NPE6yT）

台灣地道美食多多，但港式食物亦有一定捧場客。記者瀏覽有關港式美食在台灣開店的網站或社交平台，見到在台的港式茶餐廳一般會售賣黯然銷魂飯（叉燒蛋飯）、乾炒牛河、西多士、奶油豬、冰火菠蘿油、沙嗲牛肉麵等；有港式糖水店兼售港式奶茶，甚至煲仔飯；也有走文青風的咖啡店，亦出售港式奶茶、西多士、魚蛋，配搭相當多元，有些店舖甚至比香港茶餐廳更多選擇。港人欲在台灣開設商店或食肆，可瀏覽香港人在台灣的商店地圖（www.lohastw.net/map）或相關連結，了解不同類型食肆或商店的地區分佈。

進口食材管制嚴格 推高成本

值得注意的是，台灣開食肆成本雖然相對香港低，但也有不少人結業離場。記者綜合部分介紹港人在台灣開食店的報道，以及台北The Waffle Club創辦人Isis心得，歸納以下幾點注意事項：

1. 租舖前要清楚目標顧客群位置，人流多與少亦是重要因素，事前必須實地視察，留意平日及假日人流分別。

2. 詳細考慮食物種類及定價，假如小食店開在飯店林立的地區，台灣人工資不高，未必捨得用吃飯的錢來買小食，定價要衡量顧客消費力。

3. 台灣飲食業競爭大，Isis表示出售的食物要有gimmick，尤其是針對年輕顧客群，事關年輕人愛到處「打卡」，食物保持水準外，要不斷想新點子，否則容易被淡忘。

4. 台灣對進口食材管制嚴格，當地的進口食材選擇少、價格高。

5. 台灣沒條例監管業主出租舖位收取的按金比例，有些業主會收3個月按金，Isis提醒：「租舖時要留意按金比例是否合理，亦要看清楚不續租後退還的按金金額。」