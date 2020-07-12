綠色生活：貪夜蛾啃粟米 黑雨淹西瓜——有機菜大失收

元朗歐羅有機農場負責人黃如榮（圖）表示，因天氣影響，今年部分西瓜只有正常大小約三分一。（受訪者提供）

【明報專訊】今年夏天熱得早，6月已異常炎熱。天文台公布上月平均最低氣溫為27.8℃，是有紀錄以來6月最高，而連續12天熱夜亦刷新了6月最長連續熱夜紀錄。

天氣炎熱加上兩場黑雨，不少本地有機菜中暑熱死兼浸死，又因天氣反常，今年蟲害特別嚴重，尤其是去年5月香港首次發現害蟲草地貪夜蛾蹤影，貪夜蛾今年繁衍出大量幼蟲，有本地菜農被噬掉八成粟米。

究竟本地菜失收情况有多嚴重？有沒有方法應對？其實消費者都可以為本地菜出一分力。

粗生的潺菜、通菜都要死

上個月元朗歐羅有機農場農作物失收了一半。夏天盛產的莧菜、潺菜、通菜一向粗生，因為耐熱，而且抵得住雨水。不過，農場負責人黃如榮說今年夏天熱得早，而且連續幾場暴雨，任何農作物都難逃一死，潺菜在落苗時死亡率已達一半、通菜被「曬死」情况亦同樣嚴重。

太熱太濕 易變黃惹蟲咬

葉菜採收期愈來愈短，以往播一次通菜種子，夏天一季可以摘十次通菜，但現在一季卻要播種兩三次。因為天氣太熱太濕，通菜極速老化和纖維化，容易變黃、惹蟲咬，變相工夫多了、收成少了。

「天氣影響下，香港有機耕種是愈來愈困難，因為我們不可以透過噴農藥或大規模質素管理去解決問題。我們只能夠和害蟲協商，趕牠們去另一處，不要過來這邊。我們雖然想透過大自然規律控制情况，但當大自然規律傾斜了，你好難有好效果。」

黑雨下西瓜失收 960隻得30隻及格

香港的夏天一直是農業淡季，8、9月份較少收成，嘉道理農場暨植物園高級永續農業主任葉子林留意到今年5月已經好炎熱，令農業淡季提早了，瓜類影響最大，特別是西瓜。

他解釋本地農夫大多在3月春播時種西瓜，約6月收成，而西瓜、番茄、蘿蔔這幾類農作物在收成期之前需要制水，否則突然一場暴雨，西瓜就會吸水太多而「爆炸」，因此6月初的兩次黑雨，令西瓜嚴重失收。「而且落大雨後，瓜類會缺少雌花。6月上旬有十幾日連續下雨，嘉道理農場見到有好多瓜仔，但沒太多雌花，所以沒法結果。要等四五日後，天氣好轉，才出現雌花和順利結果，因此天雨對瓜類好大影響。」

漁護署自2007年起每年7月都舉辦本地有機西瓜節，不過署方指今年因為疫情影響，取消派人到農墟推廣西瓜。黃如榮說雖說和疫情有關，但亦因為今年好多西瓜失收，「如此傷悲的moment，要農友好開心地辦嘉年華，我們是笑不出的」。

今年黃如榮種了四棚西瓜，每棚產量約240隻，即合共960隻西瓜，但因為天氣影響，約四分三西瓜失收，最後尺寸滿意的西瓜只有30隻左右。但每一個西瓜都是心血。西瓜喜歡日夜溫差大、不能夠承受太多雨水，而且要避免果蠅蠶食。於是，黃如榮要在雨水棚和防蟲網室內種西瓜，甫開花即進行人工授粉，並為小瓜套上膠袋防蟲，隨着西瓜漸長，又要由細袋換中袋轉大袋，可惜因為天氣熱且大雨，田野一旦有積水將會滋生大量細菌與果蠅。

除西瓜外，黃如榮說其他瓜類今年產量亦低了，例如苦瓜開花結果數量減少，而且比以往細條。番薯十批中亦有七、八批被蟲咬，影響賣相。是不是好傷心？「又不會好傷心的，因為始終做農夫的心理質素要好高，每日見到啲菜的生生死死，失收的事情是keep住發生，如果每一次面對這些失收都好傷心，那這種農夫都幾難生存。」

暖化利生存 貪夜蛾去年襲港

禍不單行，今年最可怕是出現「糧食殺手」草地貪夜蛾大規模掠食。草地貪夜蛾愛啃食禾本科植物如水稻、甘蔗和粟米，由於食量和繁殖速度驚人，英國皇家植物園邱園在2017年世界植物現狀報告中，列舉世界十大植物害蟲，草地貪夜蛾排名第八。

草地貪夜蛾原先主要分佈在南美洲和北美洲，但2016年首次在非洲出現，2018年入侵印度，之後散播到中國內地、台灣、韓國和日本等地！去年6月漁護署首次確認，5月30日在上水大龍實驗農場種植的粟米上發現草地貪夜蛾的卵塊和幼蟲。

「以前從未曾見過貪夜蛾的，去年入侵香港到被發現，都只是個別農場有案例。但今年春天，貪夜蛾突然嚴重爆發，全港農場bomb一聲被影響到，所有農友都喊晒口，處理不到，失收呀，粟米好慘，好難搞呀。」黃如榮傳來一條上月人手捉粟米田上貪夜蛾的影片，一條條粗如尾指的啡色幼蟲在蠕動，觸目驚心。

由於他的農場一直都主打水稻、粟米和竹蔗，因此損失慘重，十批粟米中有八批被貪夜蛾幼蟲蛀光粟米心，他們現時靠人手逐條粟米檢查和捉蟲。政府有沒有幫忙滅蟲防蟲？「漁護署有機制收集數據的，如果發現貪夜蛾就向署方通報，但他們都只是要求WhatsApp相片給署方確認是不是貪夜蛾。他說是（貪夜蛾），確診了就ok，連到農場看一看都懶得做。即是你有病，知道你確診就ok，然後你就自行隔離啦。」

黃如榮相信全球暖化有利貪夜蛾生存和繁殖，最初農夫們都在想香港始終是都市化城市，貪夜蛾入侵機會理應不大，「好多香港人都說香港是都市來的，牠們來都只會餓死。但是事實是香港農地其實有四千幾公頃的，如果連害蟲來香港都生存不到的話，香港環境真的是太差，都市化得好緊要，所以亦見到香港是有一定的農業」。農田被大肆破壞，黃如榮仍能輕鬆地說句可見香港有不少農業發展，記者不禁為他肉緊皺眉：「你真是好樂觀」，黃如榮露出招牌笑容：「唔係咁睇，點睇呀？」

秋葵與番薯葉 意外的得益者

所有事物都有兩面，葉子林亦笑說全球暖化之下，香港農業亦有兩個意外的「得益者」，就是秋葵與番薯葉，在暑天之中生長得更為茂密。但他強調是極少數的例外，大多數農作物是變差了，最明顯是莧菜，因為莧菜一淋雨就會死。

除了夏天植物，冬天植物亦變得愈來愈難種和沒有效益，例如豆苗、西洋菜、荷蘭豆、蜜糖豆等都需要天氣凍和冬天長才種得好，但香港已經幾乎沒有冬天。

硬件應對極端天氣

要應對極端天氣，葉子林說嘉道理農場主要走向多樣化種植，增加種植不同成長期和種類的蔬菜以分散風險。至於其他本地農場，由於遷就香港消費者口味，因此被迫多種一些葉菜，好多時需要硬住頭皮設置雨水棚等硬件，以穩定夏季產量。「但面對另一個問題是會造成反效果，一個雨水棚造價動輒十萬八萬，但一轉農作物最多只價值一萬、幾千元，一旦打風，連棚都吹倒，硬件損失比菜更大。」

葉子林說天氣反常，的確令香港難種有機菜，但是不是代表沒什麼可種？又未必。因為說白點，其實在惡劣天氣底下影響最大的農作物，就是嬌生慣養那些，例如菜心、白菜。「香港人要幫手，就現在（夏天）食少些菜心囉。香港農夫就是知道香港人喜歡食葉菜，就盡量建棚，可以在棚底一年四季都種菜，但一場大風就會好大損失。但沒有想到我們這樣做，背後農夫可能有代價的。」

堅持夏耕的原因

夏天只是剛剛開始，甚至未到颱風季。黃如榮仍記得2018年超強颱風山竹將整個農場夷平，所有農作物報銷，颱風亦摧毁雨水棚和網室等農業設施。「颱風打得應，農場通常損失三個月作物。三個月即是損失幾多錢呀？我們農場一個月開支十五萬元，因為單是八個人手一個月都十萬薪金，還有設施、肥料，所以一個颱風摧毁所有農作物的話，損失就是四十五萬元囉。人們會說下一場雨，你就損失四十五萬元的菜，你豈不是好好賺？但別人不知道，你不止是死了三批菜，而是死了三個月的種植期呀！一年只有十二個月，是四分一個種植期。」

葉子林說其實現在好多本地有機農夫都選擇在夏天休耕，可能只會種植花生等綠肥，待土地自行休養，因為夏天耕種往往會得不償失。

不過，黃如榮堅持夏天都要耕種，「我們做緊的是農業，農業是什麼呢？就是去照顧大家日常所需的糧食問題，你沒可能叫客人你冬天食菜，夏天不要食，是無可能的。」而且他認為自己作為農場負責人和前線農夫，不可以面對困難就退縮，因為後面有一班一起拼搏的工作團隊，無可能要求大家三個月休息、不出糧。「正正是這些最困難的時間，你就要想辦法克服問題，令有機農業繼續可以持續發展，是無可能退縮的，否則都不是一個適合面對環境的農夫。」

文 // 彭麗芳

圖 // 彭麗芳、受訪者提供

編輯 // 陳志暘

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