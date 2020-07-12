未來城市：旺角駁天橋 屯元天破港鐵壟斷 區選變天 交通問題一下搞掂？

運輸署批准17條屯元天九巴路線實施雙向分段收費，有議員在fb發帖文提供新措施圖解（圖）。不過，分段收費拍卡機暫時只有9個。（網上圖片）

【明報專訊】「保皇黨走佬，條橋就起好」，旺角南和旺角北兩個區議員的聯合海報如是說。

民主派區議會選舉大勝後，拖足廿年的旺角道天橋工程進度突飛猛進，於4月18日凌晨完成最主要的接駁工程，天橋明年第二季有望啟用。

旺角南區議員朱江瑋笑言，原先自覺沒太大把握，暗忖工程延宕多時必有原因，豈料開了一次會議就已成事，「原來係咁簡單」。

至於新界大西北，合元朗與屯門兩區區議員之力，亦成功促使17條九巴路線最遲下月起實施分段收費，打破港鐵壟斷屯元天（屯門、元朗、天水圍）區內交通局面。

元朗（宏逸）區議員巫啟航都表示不解何以歷屆議員無盡力爭取，「係囉，我都覺得（分段收費）好容易呀，都是硬件上的事情」。

一些往日看似遙不可及的目標，在區議會變天之後卻變得皆有可能。

不是有什麼魔法，二人都說，只是做回區議員的本分。

一小段天橋拖足廿年 原來好易

4月18日凌晨，彌敦道、砵蘭街和旺角道實施臨時封路，巨型吊臂將天橋組件吊於半空，平放在橫跨彌敦道的橋躉上，連接旺角道和彌敦道十字路口。當晚不少旺角街坊和市民駐足見證工程，亦有傳媒現場直播。

新鴻基：大型社會事件致工程暫停

這一小段天橋其實是旺角行人天橋系統（現有新世紀天橋，見圖）的一部分，早在1998年已刊憲，由新世紀廣場發展商新鴻基地產出資1.5億元興建。第一期工程2003年已完成，唯獨這一小段天橋遲遲未完工。新鴻基回覆本報查詢，稱施工期間出現多方面阻礙，令工程延誤，包括旺角區地底鋪設了大量公用設施，且天橋附近一帶交通繁忙，單是遷移公共設施工作已耗時約3年；2014年和去年旺角都曾發生大型社會事件，令工程暫停；以及2016年在工地範圍內發現未有正式紀錄的電訊電纜槽等。

「發揮議員的基本作用，就是問問題囉。」朱江瑋指出，路政署在區議會會議中無法回答3個關鍵問題，包括拖延工程有沒有罰則、路政署扮演什麼角色，以及何時完工。他又說，雖然只獲得路政署的官僚式回覆，但可能已對政府部門和發展商構成壓力。「對官員來說，他就沒辦法再私下協調去取代枱面上的回答，這樣就會錯漏百出。而對新鴻基的名譽都造成影響，它不可以被取笑，否則蝕的東西比錢還貴。」

會議數天後，朱江瑋和旺角北區議員蕭德健從運輸署得悉，新鴻基已向運輸署提交4月18日的封路申請，以進行主要天橋組件接駁工程。「原來要興建，其實是好容易。」朱江瑋認為事件明顯反映昔日建制派為配合政府，輕視民意。

民主派上場 中斷利益輸送？

「蕭德健議員成功爭取？」蕭德健在當晚接駁工程現場拍片，強調不是自己功勞：「 條橋不是好關議員事的，是因為大家（區選）一人一票，促使接駁工程盡快完成。 」他說工程拖誤之久的真正原因一直是謎團，不過相信和民主派上場之後，令過去好多利益輸送被中斷有關。「有種講法是過去財團的如意算盤已經打不響，所以拿拿聲起好。真相，無人知道。」

朱江瑋解釋，從好多蛛絲馬迹中見到，這段旺角道和彌敦道天橋工程，或牽涉洗衣街重建項目的交通影響評估報告，因此市場有傳新鴻基可能以工程作為換取利益的談判籌碼；或是發展商可能受到政府掣肘，而遲遲未有完工。

新鴻基書面回覆本報時嚴正指出，工程延誤與亞皆老街新天橋有關的傳聞是完全失實，並指承建商一直全心全意盡速興建天橋。路政署則指，需要更多時間處理本報查詢，預計下星期才能作出書面回覆。

去年稱要優化 亞皆老街新橋擱置

洗衣街重建項目包括位於旺角東站前方的水務署、食環署設施用地和毗鄰停車場，預計可興建比朗豪坊更高的商廈。朱江瑋提到前特首曾蔭權於2008年施政報告中首次提出興建新天橋——旺角延伸行人天橋系統。新天橋以該重建項目附近為起點，沿亞皆老街直通至大角嘴塘尾道，另一截由塘尾道接駁福全街。「這條新天橋是刻意忽略了現有天橋的角色，明明是可以延伸現有天橋直落到塘尾道，令大角嘴市民可以直接行去旺角東站，根本不用打擾繁忙的亞皆老街。」

朱江瑋說：「但這條新天橋同樣被晾了10年，直至2017年才被重新提起，這個應該和曾蔭權最後擺不平利益關係有關，去到2019年新天橋正式胎死腹中。」2016年12月路政署向油尖旺區議會提交旺角行人天橋系統初步方案，但由於興建時間或須長達10年，且對交通和商戶生意影響大，因此街坊和商戶的反對聲音很大，當中不乏建制派支持者。加上洗衣街重建項目原先打算興建68層高商廈，但最終計劃告吹，改為以賣地形式發展，令新天橋亦失去興建的迫切性。

去年3月中，民建聯油尖旺區議員向路政署提出，要求擴大新天橋的諮詢範圍，進一步收集居民意見。路政署於3月28日出席油尖旺區議會會議時回應稱，會研究之前收集到的公眾意見，再優化設計方案，然後再諮詢公眾；意味新天橋建造計劃施工無期。

隨着去年新天橋計劃告吹，加上區議會換屆，兩位區議員猜疑或許正是這兩個因素下，促使旺角道和彌敦道天橋工程終告完成。

巴士線分段收費 唔止係平幾蚊嘅事

最近港產片《幻愛》捧紅了屯門蝴蝶輕鐵站，吸引不少人專程去打卡，但對於輕鐵，屯元天街坊可謂又愛又恨。居於天水圍北的巫啟航說，由於政府的新界西北市區規劃一直以鐵路為主幹，迫使屯元天區內街坊只可乘坐輕鐵往來3區。

區內有無短線巴士路線？巫啟航說：「巴士據我所知沒有，小巴勉強都有一條，即77A線，在我的俊宏軒選區駛到博愛醫院，但班次是非常之疏。」而3區開往港九新界各區的長線巴士又一直不設分段收費。

區內街坊叫苦連天，街坊多次投訴輕鐵班次疏、逼到爆、票價貴，而更甚是去年反修例運動期間，西鐵和輕鐵多次關站和停駛，令市民無法正常上班，突顯區內缺乏其他交通選擇的缺陷。於是元朗和屯門選區共60名民主派區議員，未上任已先在聖誕節發表聯署聲明，爭取屯元天交通網，包括爭取現有巴士路線雙向分段收費，希望3區都有港鐵以外的巴士路線。

申請分段收費的過程亦非一帆風順，巫啟航透露九巴在今年初向運輸署申請，在涵蓋屯元天的18條巴士路線實施分段收費，6月時傳出運輸署打算否決當中一半路線申請。元朗和屯門兩區區議員遂即發起居民聯署，要求運輸署落實全部路線分段收費。

7月4日，運輸署宣布17條九巴路線實施分段收費，最遲下個月實施。乘客需先付全額車資，下車時再到現有9個分段拍卡機拍卡退回差額。以來往天慈至上水、經元朗的276號線為例，街坊在天水圍上車以八達通先扣$9.2全程收費，在元朗下車再到附近分段拍卡機拍卡，就會退回$4.9差額，由天水圍到元朗實收$4.3。其餘路線分段收費為$4.3至$5.1不等。

改革未完 「香港人需要有選擇」

「17條路線一定不足夠，而且不是個個車站都有拍卡機，其實就等於沒有分段收費。」巫啟航已向區議會申請成立元朗、屯門區議會交通及運輸聯席工作小組，以推動屯元天內交通措施。但由於牽涉跨區成立小組，文件處理需時。

他們計劃在小組會議上要求運輸署和九巴交代，為何要使用拍卡機方式作分段收費扣款，而非在巴士上完成手續，以及要求增加拍卡機數量。同時，他們向運輸署建議設立「醫療線」，希望加開一條接駁元朗博愛醫院、天水圍醫院和屯門醫院，以及3區其他大型醫療中心的巴士路線，方便醫護和長者出入。「推動交通改革最困難就是要令運輸署點頭。我們採取的方法就是，明確反映市民有明顯乘車需求。」為何以往一直沒有實施分段收費？據巫啟航理解，在以往建制主導的區議會中，沒有區議員向運輸署提出過屯元天區內巴士線分段收費的要求。

人們都知道元朗大馬路交通擠迫，人車爭路；一旦區內增加巴士線，馬路能否負擔？「其實現在分段收費的巴士班次沒有改動，巴士路線只是後半段的乘客量會增加，但實際上在馬路行駛的巴士是沒有加多或減少。」

巫又提到，其實有時反而是輕鐵優先的政策，令路面交通更擠塞。例如天水圍有俗稱「四大天王」的漫長交通燈，即天福路、天河路、天耀路和天湖路有連續4個燈位，每個都要等，「其實一個原因就是以鐵路為主幹，所以他們的車燈一定是優先讓輕鐵行駛」。

攤開輕鐵路線圖，可以見到天水圍每個屋苑樓下設有輕鐵站。經歷反修例運動，不少市民對港鐵失去信心甚至發起罷搭，港鐵亦曾多次關閉車站；假如運動從未發生，以鐵路為主幹的規劃其實是否行之有效？巫啟航停頓半晌後說，就算港鐵由香港人全資擁有，但一旦鐵路網絡受損，人們還是要改搭巴士，「香港人需要有選擇」。

【地區新政系列之三】

文 // 彭麗芳

圖 // 資料圖片、受訪者提供

編輯 // 劉子斌

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao