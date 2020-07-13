智選助聽器 減噪聽真啲 專業調校 維繫溝通能力

找出原因——經常聽不清楚別人說話？電視愈開愈大聲？如果發覺自己聽力跟以往不同，不妨去做聽覺測試，排除一些耳科疾病，再按照聽力程度選擇合適的助聽器。（設計圖片，bernie_photo@iStockphoto）

【明報專訊】老爸老媽看電視，音量愈開愈大？要別人大聲說話才聽得到？

聽力下降，不少長者以為是「年紀大機器壞」所致，其實疾病、耳垢都會影響聽力。聽力常見在55至60歲開始衰退，若覺得聽不清楚，就要去驗耳。佩戴助聽器雖不能減慢聽力惡化，但可以改善溝通問題，維持正常社交。

長者聽力下降，大都是內耳功能退化所致。耳鼻喉科專科醫生何志謙表示，聲音從外耳收集後，經過耳道震動耳膜，亦會震動中耳3塊聽小骨，傳遞至內耳。聲音的震動刺激耳蝸內的毛細胞，最後傳至大腦，使人聽到聲音。因此，過程中任何一個位置出現問題都會影響聽力。

55歲起聽力慢性退化 患者難察覺

聽力失調由不同成因所致，包括年齡增長、環境噪音、耳垢堵塞或其他疾病引發。何志謙表示，慢性退化可以經歷5至10年的時間，由輕度失聰開始漸漸惡化。很多病人都察覺不到這個問題，大多是身邊的家人留意到，例如把電視機的聲浪愈開愈大，或要求身邊人不斷重複說話等，都是慢性退化常見的情况。但聽力失調不是長者獨有，近來多了年輕一輩出現聽覺和耳鳴問題。他估計，其中一個原因是隨身音樂播放器普及，當一個人從學生時代上學、放學坐車聽歌，一日聽大約兩小時，如果音量太大，久而久之，聽覺便開始有問題。另外，在高噪音的工廠、地盤工作而沒有做好聽覺防護措施，亦會加速聽力退化。

身體疾病如耳膜嚴重破損、中耳炎，都會使聽力受阻。另外，鼻咽癌患者由於會中耳積水，減弱聽力；糖尿病則影響微絲血管，假如血糖長期控制不好，可導致血管硬化和閉塞，亦會令內耳功能退化；部分聽力減退的個案則是由於耳垢堵塞耳道。

若發現聽力突然減弱，甚或聽不到聲音，可能是突發性失聰的徵狀，應盡快求醫，以免延誤治療時機。醫生通常會先做檢查，了解患者聽力下降的原因，然後安排聽力測試，以找出問題的位置。

單邊聽力失調 影響方向感

遇上單邊聽力失調（可能是先天，也可能因後天意外、病菌或病毒感染），不少長者認為仍聽見聲音，毋須理會。但何志謙指出，聲音只從一邊傳來，對日常生活會構成危險，譬如患者左耳聽力正常，右邊只餘三分之一聽力，當過馬路時有車響號，便難以分辨聲音來源的方向，影響方向感，導致反應緩慢或錯誤判斷。

一般建議中度至嚴重聽力失調的人士佩戴助聽器，但亞洲人多會抗拒，一方面不想被人見到，另一方面覺得戴助聽器表示自己年老退化。反而在歐洲，一些輕度至中度聽力失調人士已開始使用助聽器，因為他們發覺在日常交際、工作上有幫助，能聽清楚別人的說話；尤其是需要經常開會、出席多人談話的場合或應酬，及早戴助聽器得益更多。

助聽器是一個擴音器，能夠放大音量。佩戴後聽力仍不會回復健聽水平，亦不能減慢聽力惡化，但可以改善溝通問題，維持正常社交。何志謙認為，選擇一個合身的助聽器很重要。大多數聽覺退化的人起初是高頻聽力受損，高音較難聽得清楚。每個人聽覺失調的程度都不一樣，情况跟戴眼鏡相似，「助聽器須經聽力學家專業調校，確保用家得到最合適的設定，把噪音和迴響降至最低。如有需要，更可倒模度身訂做」。

廉價助聽器或放大噪音

不少復康店或網上商店都有售助聽器，但香港聾人福利促進會聽覺中心主任、註冊聽力學家張汶詩不建議自行選購，應經過專業人士驗配，為用家合適調整，而且售後服務有保證。何志謙補充，便宜助聽器往往將所有音源放大，包括把周圍環境的噪音都放大了；相對之下高端的助聽器則可以調校不同音頻，配合聽覺失調的程度，也能減低環境嘈雜聲，例如風聲。

張汶詩指，不同款式的助聽器有一定程度的減雜音功能，但其他額外功能如防漏聲技術、方向性麥克風360度自動追蹤人聲，則視乎不同廠方而定。還有加配藍牙的助聽器，可以連接手機聽電話、聽歌、睇片。用家可因應生活環境、個人習慣、經濟能力而選擇。價錢較高的助聽器相對高規格，輸出的聲音更接近人聲，沒那麼機械化。現時坊間一般助聽器價錢由數百至數萬元不等，而非牟利機構如香港聾人福利促進會聽覺中心，助聽器價錢約4000至3萬元。

耳內式設計 損害聽力？

網上流傳，傳統助聽器的耳內式設計會損害聽力，令聽力愈來愈差，建議使用骨傳導助聽器。張汶詩澄清，經專業人士驗配的助聽器，聲浪不會過大，不會損害聽覺。事實上，隨着年紀增長，聽力功能減弱實屬正常衰退。

骨傳導助聽器 適合無耳殼人士

至於骨傳導助聽器，原理是將聲音直接傳至內耳，毋須經過外耳或中耳，刺激耳蝸內的毛細胞。如果屬於感音神經性弱聽（內耳或聽覺神經受損所致），不論佩戴傳統還是骨傳導助聽器，兩者功效都一樣。沒有耳殼的人無法掛上耳背式助聽器，骨傳導助聽器便可幫助他們重拾聽覺。但亦要留意，骨傳導方法有可能被頭髮、皮膚、肌肉、頭骨厚度阻礙。

張汶詩補充，除了助聽器之外，輔助聽力儀器是另一個解決聆聽需要的選擇。輔助聽力儀器有擴音電話、傳話器（透過立體聲耳筒或雙耳塞傳送聲音）等裝置。譬如住在院舍的長者，家人未能夠每日探訪，他也只懂得換電芯，傳話器是比較理想的選擇，基本可以應付談話、看電視。

本港未有規定必須由註冊聽力學家驗配助聽器，但張汶詩相信受過培訓的聽力中心人員較為可靠，市民可瀏覽香港聽力學會網頁（www.audiology.org.hk）檢索註冊聽力學家名冊。私人中心收費和輪候時間不同，聽力測試的方式大同小異，不過所提供助聽器的牌子可能會有不同。一般來說，即使選配助聽器後，仍建議每1至2年定期做聽覺檢驗。

一般人又是否需要定期驗耳？暫時沒有明確建議，張汶詩觀察經驗所得，較多人在55至60歲開始衰退，覺得聽得不清楚。「如果發覺自己聽力跟以前有點不同，不妨去驗一驗耳仔，求個安心！」

文：李祖怡

編輯：王翠麗

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