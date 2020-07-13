聽力測試：我有無聽障？

【明報專訊】自然界存在各式各樣的聲音，而人類聽到的聲音範圍有限，能聽到最細聲音範圍稱為「聽力閾」。聽力正常人士聽力閾可低於25分貝。

自我聽力測試

1. 家人常抱怨電視機或收音機的音量，要開得比別人大聲才聽得到

是□ 否□

2. 看電視的同時，若旁人在對你說話，會很難聽清楚對方在講什麼

是□ 否□

3. 常聽不清頻率較高的聲音，例如：門鈴聲、女性或小孩說話聲

是□ 否□

4. 常需要別人提高嗓門、靠近耳邊說話或經常請對方重複談話內容

是□ 否□

5. 經常聽不清楚電話中對方的聲音

是□ 否□

6. 家人覺得你平常說話過於大聲

是□ 否□

7. 常聽不清楚對方說話，或聽起來很吃力

是□ 否□

8. 有人從背後喊你，或在你背後說話，卻無法聽到

是□ 否□

9. 對於較冗長的談話，因聽不清楚而易感疲倦

是□ 否□

10. 與一群人一起講話時，很難跟得上別人的速度

是□ 否□

結果

0-3

你的聽力健康，建議多學習護耳知識，好好保護聽力

4-6

你的聽力可能初步出現衰退，建議找專業人士，做個簡單聽力檢測

7-10

你的聽力很可能出現衰退，建議及早尋求專業人士意見

（以上並非專業測試，結果僅供參考）

資料提供：香港聾人福利促進會