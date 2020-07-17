疫下藝術展 消毒啫喱藏危機？

【明報專訊】疫情再臨，近日聽得最多是「今日唔知聽日事」，看似消極，但亦為勸人珍惜當下。最新群展「易日」，由11名本地藝術家因應疫下時光創作，回應繃緊的社會狀况，包括攝影、錄像、繪畫、機械裝置等作品。易日的「易」同音字為「疫」，亦為「翌」，在此時代攪動時，藝術家如何看生活變化？

（註﹕因應疫情影響，本版介紹展覽時間或有變，一切資料以官方公布為準）

文：劉彤茵

未步入展場，見櫥窗變成一個游泳池入口，色彩教人透心涼。原來這是藝術家陳惠立一系列創作，他熱愛游泳，向來喜歡繪畫泳池，更點算及精細地畫出池底的磚塊數量，到訪過本港近30個泳池。疫情爆發以來，公共游泳池開關及防疫措施讓他大為關注，今次由幾件作品組成如泳池入口的空間，但當然是個「入不去的入口」。《消毒啫喱》（2020年）有如兩瓶消毒潔手液，但瓶身有如兒時零食四方果啫喱，陳惠立說：「其實此款零食已經停產，但我用樹脂及立體打印重塑出來。而食物則令我想到，很多人近半年連出外吃東西都不敢，莫說游水。」作品用「替代」、「假扮」的方式重現懷舊情懷，糖衣裏包含當下危機，讓人聯想昔日不再維持的比喻。

毛澤東像與自由神像

今日香港除了疫症，還有窒息的政局狀况，展覽另可見一些作品有較明顯政治意味。策展人梁兆基點出洪強的《無處去》（2020年），為延伸前作而成。作品靈感源於藝術家2006年首次踏足美國，並在紐約居住「接觸自由、理想、民主、身分的經驗」。四處都見到美國自由神像的圖像、紀念品等，藝術家腦中卻即時想及毛澤東像，惟不同地方對於「理想」等概念的詮釋權大相逕庭。作品為3個舊式電視，左右分別播放毛澤東肖像、自由神像的物件及圖像，中間則播放一些社交平台截圖，圖中人物朦朧看不清模樣。人們被夾在中間，似乎暗喻捲入國際角力之地區政治。

翻開行李箱 要帶走什麼

「除了不斷撞牆，不知可以做什麼。」藝術家董永康說。其作品《無用失所》於去年創作，為一個不斷撞向牆的行李箱機械，與《無處去》剛好呼應。董永康表示，舊式裁縫以皮箱把做好西裝放好並給予客人，然而裁縫業式微，箱子象徵一種傳統價值。透過重複撞擊，藝術家用以反思過分懷舊中，或帶有不進則退的成分，他也把創作時的社會氛圍投射進去。現在看來，令人想到難以出遊，甚至連繫至近日的移民話題。最新製作的動畫作品《安全場域》（2020年），則翻開行李箱，把內裏東西倒出，要收起什麼或帶走什麼，均被一覽無遺。

「易日中的『易』亦有變化的意思，正是此時香港有很大轉變，創作者捉緊一些本質去創作，可能很不安，可能有寂寞，但也至少去應對及面對。」梁兆基說，場內不少作品呈現多角度可能，嘗試游走困局。就如藝術家蕭偉恒的攝影作品，圖中看似亂雜樹林，其實是記錄年初馬鞍山山火後嫩葉悄悄重生。沒有事情不會變，翌日是如何，要走入翌日才知。

■「易日」

日期：即日至8月8日

時間：周一至周六上午10:00至晚上6:30

（周日及公眾假期休息）

地點：上環荷李活道248號 Contemporary by Angela Li

票價：免費

查詢：3571 8200

網址：www.cbal.com.hk

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/culture@mingpao.com