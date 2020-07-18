的骰家電 小而高效 掌上投影機 啱晒蝸居睇片

機仔細細——PicoPix Nano PPX120/INT以正方形設計，機身比掌心還要細小，但在室內燈光下投射30吋以下的影像，光度依然足夠。（黃志東攝）

【明報專訊】香港的居住環境出名狹窄，想家居有更多走動空間，除了用盡每一分每一寸位置，另一個慳位方法，就是使用體積更「的骰」的家電。不少用家或擔心體積細等於效能差，但其實坊間有不少產品既能保持細小體積，又有不俗的效能，種類包括投影機、雪櫃、熨斗和吸塵機等。

坊間不少品牌都有推出流動投影機，由於安裝簡單，所以有不少人使用。最近，Philips便推出新一代的小型投影機PicoPix Nano PPX120/INT。它有別於一般同類產品的長方形外觀，改用正方形設計，機身比手掌更細，容易存放。而光源方面，它使用DLP顯示技術，雖然光度只有100流明，但在開燈的室內環境實際試用，投放一個約20多吋的畫面，光度上亦算充足；而在夠黑的環境下，最大可投放60吋大畫面，都算不錯。其LED的壽命為30,000小時，就算每天播8小時，都能使用10年，不用擔心燈泡時數的問題。

內置1800mAh電池 可駁電源使用

為了方便用家在不同位置擺放，機體內置1800mAh電池，使用時間最長80分鐘。用家亦可接駁電源（包括流動充電器），邊充邊播，不怕影片在緊張關頭無電。由於體積細，所以投射的解像度只有640×360像素，但支援1920×1080像素的畫面輸入。值得留意的是，機體的影像輸入主要以Wi-Fi為主，能連接iOS、Android、Windows及macOS，用手機睇YouTube片及打機都能正常投影，但Netflix、Hulu、Canal+、Amazon Prime等串流服務，則有可能不能正常投影，如果常看Netflix的用家，便要考慮清楚。

■規格

顯示技術：DLP

投影解像度：640x360像素

投影尺寸：8至60吋

對比度：500:1

體積：62×52.3×48mm

重量：136g

售價：$1598

查詢：3106 3338

文：勞耀全

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com